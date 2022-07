De looks van Ryan Gosling doen een goeie poging om abonnees te redden: dit zijn nu de meest bekeken Netflix-titels in België

De nummers één en twee in de lijst van populairste titels op Netflix blijven dezelfde, maar ze krijgen bovenaan het aangename gezelschap van Ryan Gosling.

De film ‘The Gray Man’, waarin Gosling zijn debuut als actieheld maakt, lijkt niet echt hinder te ondervinden van het feit dat mensen hem ook in de bioscoop kunnen gaan bekijken. Sinds de release op Netflix vorige vrijdag stond de titel standvastig in de top drie en was het de meest bekeken film op de streamingdienst. Ook in de rest van de wereld is ‘The Gray Man’ een hit, wat verklaart waarom Netflix zo snel was om aan te kondigen dat er nog een vervolg aankomt.

Er zijn nog drie nieuwkomers in de lijst: ‘The Most Hated Man on the Internet’, een true crime-documentaire over de oprichter van de pornosite Is Anyone Up?, het tiende seizoen van ‘The Walking Dead’ - dat al dateert van 2020 maar nu pas op Netflix is verschenen - en ‘Keep Breathing’, een thrillerreeks over een jongedame die na een vliegtuigcrash alleen moet zien te overleven in de wildernis van Canada.

Voor het derde seizoen van ‘The Umbrella Academy’ lijkt het de laatste week in de lijst te zullen worden, ‘Persuasion’ en ‘Boo bitch’ zijn al verdwenen.

De Netflix-top 10 van vrijdag 29 juli

1 Virgin River - seizoen 4

2 Stranger Things - seizoen 4 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

3 The Gray Man (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

4 Alba

5 Resident Evil (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

6 The Most Hated Man on the Internet (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

7 The Walking Dead - seizoen 10 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

8 Better Call Saul - seizoen 6 (lees hier onze ★★★★★-recensie)

9 The Umbrella Academy - seizoen 3 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

10 Keep Breathing