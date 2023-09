De maatschappelijke boodschap is uiteraard belangrijk, maar één keer ‘Make up your mind’ op VTM was ook wel weer genoeg

Bekende Vlamingen die pokeren, koken, schaatsen, dansen, vogelpikken of zich verkleden als ‘drag queen’: als je ons een pistool tegen het hoofd zou zetten, kozen we toch voor het laatste, want in deze tijden van groeiende onverdraagzaamheid is dat het enige concept dat maatschappelijk nog een beetje relevant is. Je zult niet snel Dries Van Langenhove en zijn kompanen een betoging zien organiseren omdat iemand schaatsen aanbindt om in een klaslokaal boekjes te gaan voorlezen.

Betekent dat dan ook dat ‘Make up your mind’, de voorlopig eenmalige show waarin VTM vijf bekende mannen een dagje ‘drag’ mochten zijn, voortaan een vaste plek in het tv-schema mag krijgen? Dat misschien ook weer niet. De boodschap van ‘Make up your mind’ was natuurlijk belangrijk: het ging over jezelf mogen zijn, over het recht om je uit te drukken zonder dat je daarmee pesterijen of bedreigingen uitlokt, en wie kan daar, afgezien van de eerder genoemde holbewoners, nu tegen zijn? Maar als de strijd voor openheid en gelijke rechten dit soort televisie oplevert, raken we toch in de verleiding om ons af te vragen of de mensen die zo graag roepen dat ‘de woke-slinger is doorgeslagen’ niet ergens een beetje gelijk hebben.

‘Make up your mind’ ontvouwde zich als een budgetversie van ‘The Masked Singer’, met een decor dat uit het voormalige Oostblok leek te komen, een voice-over die deed denken aan ‘De juiste prijs’ en gedichtjes ter introductie van de kandidaten die niet spitsvondiger werden dan ‘haar kleur is rood, haar ambities zijn groot’. Het was ook erg rommelige tv waar alles op een drafje werd afgehandeld. Het panel van bekende speurders kreeg nauwelijks tijd om te raden, al slaagden ze er in het korte bestek toch in om net zoals in elk seizoen van ‘The Masked Singer’ de namen van Steven Van Gucht en Marc Van Ranst te laten vallen. De jury van echte ‘drag queens’ mocht weinig meer doen dan een pump omhoog houden om een favoriet aan te duiden en eigenlijk ging er ook niet echt veel aandacht naar de performances zelf. Eerste afvaller Edina Woodward kwam er het slechtst van af: na een catwalk van een halve minuut moest zij al haar identiteit onthullen. Het bleek om Francesco Planckaert te gaan, zodat het dagelijkse quotum Planckaerts op tv alsnog werd gehaald.

‘Je zult zien dat Andy Peelman ook onder een van die pruiken zit’, bromden we eerder deze week nog tegen onze huisgenoten, want laten we wel wezen: die man kan in het VTM-gebouw geen nieuw format tegenkomen zonder dat hij ervoor gevraagd wordt. Maar dat viel uiteindelijk mee, want naast Francesco kwamen er nog namen tevoorschijn die we niet meteen op onze pronostiek hadden staan. Schlagerzanger Christoff, die bij zijn ‘face off’ vertelde over hoe hij vroeger gepest werd en een pleidooi hield om je coming out niet uit te stellen. Of journaalanker Freek Braeckman, die verklapte dat hij op de werkvloer soms zijn hoge hakken had aangedaan om te oefenen - we vonden al dat Dany Verstraeten bij zijn afscheid eerder deze week een ietwat verwarde blik in de ogen had. Maar de uiteindelijke triomfator was CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, die zich als de ranke oranje verschijning Cindy Envy het overtuigendst door alle playbacknummers en dansjes had geworsteld en in een speech afrekende met zijn laatste concurrent, Q-stem Maarten Vancoillie.

Lees ook: Drag-queen Sammy Mahdi: 'Zelfs mijn hond herkende me niet meer' 'Een van de slechtste eerste afleveringen uit de recente tv-geschiedenis.' Het beste én beroerdste van het nieuwe tv-seizoen Rikkie Kollé, Miss Nederland: 'In de ogen van heteromannen voldoe ik nog steeds niet. Hoe op en top vrouw je ook bent, mét vagina én borsten'

Mahdi had ‘geen moment getwijfeld over een deelname’, zei hij na de ontmaskering tegen Davy Parmentier, de VTM-baas die zich graag af en toe eens verkleedt als presentator. ‘Veel rechten die we hebben verworven staan in deze tijden onder druk’, vertelde hij vol vuur. ‘Als ik op hakken van twintig centimeter moet staan om die te beschermen, dan doe ik dat met veel plezier.’ Mooi om te horen en we hopen dat Mahdi zijn hakken meegekregen heeft naar huis, zodat hij ze ook aan kan doen voor de volgende vergadering met Nicole De Moor, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van zijn eigen partij. In haar beleid worden namelijk ook enkele mensenrechten die het waard zijn om voor te strijden met de voeten getreden, Cindy Envy.