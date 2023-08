De magere spin-off ‘Frakke & Jempie’ is een glimmend koetswerk op een kaduuk chassis

Net zoals iemand die zich Frakke laat noemen nooit premier zal worden, of een Jempie nooit astronaut, maakt een tv-reeks genaamd ‘Frakke & Jempie’ weinig kans ooit in gulden letters in de annalen te worden bijgeschreven. Je weet niet noodzakelijk waarom dat zo is, alleen dát het zo is.

Licht u even bij terwijl ik onder de motorkap duik? Eerst en vooral is ‘Frakke & Jempie’ een spin-off. Dat hoeft an sich niet te betekenen dat het programma niet goed kan zijn, alleen dat het de statistieken tegen heeft. Voor iedere ‘Frasier’ zijn er tien ‘Joey’’s. Slappe spin-offs tollen maar al te vaak de berm in omdat ze om het populairste personage heen zijn gebouwd, niet om het beste; om de personages van de B-verhaallijn, die zorgen voor de grapjes, niet voor de intrige. Het is geen toeval dat het negende seizoen van ‘Friends’, dat draaide rond Joeys gevoelens voor Rachel, wordt beschouwd als het slechtste. Frasier telde vele lagen, en dus ook ‘Frasier’. Joey niet, dus ‘Joey’ evenmin.

Mijn kennis van ‘De zonen van Van As’, waaraan ‘Frakke & Jempie’ is ontsproten, blijft beperkt tot één aflevering, tot mij genomen ter voorbereiding op dit stukje. Daarin koopt Jempie een tweedehands neplederen zetel voor zijn misnoegde vriendin Valentina: een luchtig alternatief voor de A-verhaallijn, waarin Jaak Van Assche ten prooi is gevallen aan een hartaanval.

Maar luchtig is nog niet lachwekkend. In ‘Frakke & Jempie’ ligt het volle pluimgewicht van de tien minuten durende episodes plots op de schouders van de gelijknamige randpersonages, en zonder de contrastwerking met A wil B weleens mager uitvallen. Het belang dat door de acht afleveringen heen aan een alpaca wordt gehecht is niet in verhouding tot dat van de malafide Mario, een verhaalelement dat de kijker achterlaat met veel meer vragen dan de alpaca doet met lachstuipen.

‘Frakke & Jempie’ is de B-verhaallijn waar men de overkoepelende aflevering van af heeft gepeld.

Grappen zijn amper grappen. ‘Mijn vader draait zich om in zijn graf.’ – ‘Uw vader, was die niet gecremeerd?’ Als Britse humor een Vlaams equivalent heeft, dan is het dat: de flauwiteit, de onfeitelijkheid. De fout. Het Verenigd Koninkrijk heeft Basil Fawlty, captain Blackadder, David Brent, wij hebben Marcske. Gebruikt Jempie een tuinslang, dan wordt Frakke nat. Is Frakke nat, dan ziet iemand hem in zijn onderbroek. Wordt er geboord, dan ligt binnen de kortste keren iemands – uiteraard harige – kont open. Is de alpaca ziek, dan heeft hij de schijterij.

Staat Koko Flanels caravan in een wei, dan neemt hij een bad in de drinkbak van een koe. Staat Jempies mobilhome in een garage, dan doet hij dat in de schepbak van een wiellader.

Dat is vooral jammer voor hoofdrolspelers Carry Goossens en Peter Van den Eede, twee jammerlijk ondergewaardeerde acteurs, versmacht als hun talent nog elke dag wordt door eerdere glansrollen in cafés of treincoupés. Wie anders gaat zo mooi gebukt onder het leven als zij? Weinigen zie ik liever van binnenuit door ergernis worden weggevreten als Carry Goossens, evenzovelen alle houvast verliezen als Peter Van den Eede.

Het is dan ook Van den Eede die voor het enige terugspoelenswaardige moment van deze reeks zorgt, wanneer hij wordt betrapt op een leugen en in zijn zoeken naar een uitweg haast onwillekeurig naar een onbekende, pas binnengewandelde klant wijst.

Goede acteurs – ook die in een bijrol – en een mooie cameravoering krijgen het matige script niet opgekrikt. ‘Frakke & Jempie’ is een glimmend koetswerk op een kaduuk chassis.