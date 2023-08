De magie was snel uitgewerkt: ‘Heartstopper’ ligt nu al uit de hitparade van Netflix

Johnny Depp en Amber Heard mogen na één week het beklaagdenbankje alweer verlaten en worden aan de top afgelost door een fantasyreeks uit Noorwegen.

Het derde en laatste seizoen van ‘Ragnarok’, waarin de goden uit de Noorse mythologie symbool staan voor de strijd tegen de klimaatverandering, verscheen woensdag op Netflix en kwam daarna meteen op één binnen. Nummer twee is ook nieuw: de minireeks ‘Who is Erin Carter’, over een Britse lerares die naar Spanje verhuist maar daar ingehaald wordt door haar duistere verleden. Verderop komen ook het Franse ‘Bardot’, over de beginjaren van actrice Brigitte Bardot, de realityreeks ‘The Ultimatum’, het Koreaanse ‘Mask Girl’ en de sportdocumentaire ‘Untold’ de lijst binnen.

Veel nieuwkomers betekent dat er titels sneuvelen, en dat zijn deze keer niet de minste: de magie van het tweede seizoen van ‘Heartstopper’ is na nauwelijks drie weken alweer uitgewerkt en ook het derde seizoen van ‘The Witcher’ heeft het maar een maand uitgehouden. Eveneens verdwenen: het tweede seizoen van ‘The Lincoln Lawyer’ en - kleine opluchting - het vreselijke ‘Fatal Seduction’.

Het geheugenspel Beeld rv

Bij de films is er ook een nieuwe nummer één. Jan Verheyens ‘Het geheugenspel’ stond een groot deel van de week bovenaan maar werd uiteindelijk toch nog ingehaald door ‘The Matrix Resurrections’, de langverwachte maar ietwat teleurstellende sequel uit 2021. Op plaats vijf komt nog een tweede recente Hollywood-blockbuster binnen in de lijst: ‘Knock at the Cabin’, een thriller uit begin 2023 van M. Night Shyamalan waarin een homokoppel en hun adoptiedochtertje in een afgelegen boshutje gegijzeld worden door een wel erg beleefde homejacker.

De populairste series op Netflix

1 Ragnarok - seizoen 3

2 Who is Erin Carter?

3 Depp v Heard (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

4 Painkiller (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

5 Bardot

6 El Elegido

7 The Ultimatum: Marry or move on - seizoen 2

8 Mask Girl

9 Untold: Swamp Kings

10 Un cuento perfecto

The Matrix Resurrections Beeld IMDb

De populairste films op Netflix

1 The Matrix Resurrections (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

2 Het geheugenspel (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

3 Heart of Stone (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

4 The Monkey King

5 Knock at the cabin (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 Dora: The Lost City of Gold

7 Curve

8 Dune (lees hier onze ★★★★½-recensie)

9 Daredevil

10 Animals United