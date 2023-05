De makers van ‘Black Knight’ op Netflix hebben weinig vertrouwen in uw intellectueel vermogen

Wees vriendelijk tegen de bezorger die uw pakketje, hamburger of boodschappen brengt, want volgens de nieuwe Zuid-Koreaanse sf-reeks ‘Black Knight’ kunnen zij in een niet zo verre toekomst uw leven redden. Na een meteorietinslag die de wereld heeft verwoest, moeten de overlevenden op strijdvaardige koeriers rekenen voor voedsel en zuurstof. Een van die bezorgers leidt de mensheid zelfs naar een rechtvaardiger toekomst.

Het ziet er in ‘Black Knight’ bij de start niet bepaald rooskleurig uit. Een wereldwijde catastrofe heeft 99 procent van de wereldbevolking omgebracht, de meeste landen van de kaart geveegd en het Koreaanse schiereiland veranderd in een onleefbare woestijn. De Koreaanse ‘lucky few’ wonen in villa’s onder de grond, de gewone burgers verblijven in trieste wijken in de zandvlaktes en dan zijn er nog tienduizenden vluchtelingen die niet door de overheid worden erkend en dus alternatieve manieren moeten zoeken om te overleven.

Koeriers dolen als sexy, coole ridders door dit restant van een samenleving, met een vrachtwagen als hun trouwe ros. U krijgt daardoor heel wat beelden van moto’s en zware auto’s in de woestijn voorgeschoteld - denk ‘Mad Max: Fury Road’, maar minder spectaculair of overdonderend. De vecht- en actiescènes maken weinig indruk, de autorace uit de derde aflevering uitgezonderd, de computereffecten slagen er niet in om het vervallen landschap geloofwaardig tot leven te brengen, waardoor ‘Black Knight’ onbedoeld de look van een videospel heeft. Het helpt ook niet dat de meeste overlevenden in deze vuile en bikkelharde wereld er hip, knap en verzorgd uitzien.

Centraal staat de legendarische bezorger 5-8, veruit het interessantste personage van de reeks. Deze koerier torent boven iedereen uit en verslaat tegenstanders met gemak en zelfs lichte irritatie, alsof-ie de zoveelste vervelende mug dood moet meppen. Hij voert een geheime strijd tegen de corrupte autoriteiten en neemt onderwijl een jonge, beloftevolle knul onder de vleugels. Grappig ook: terwijl zijn medemens een zuurstofmasker draagt om maar niet te stikken door de giftige gassen, rookt 5-8 de ene sigaret na de andere. ’t Is een mooie comeback voor Kim Woo-bin, een ster in Zuid-Korea die zich in 2017 noodgedwongen terugtrok om tegen kanker te vechten.

‘The Last of Us’ en de eerste seizoenen van ‘The Walking Dead’ bewezen dat een vergane wereld een ideale setting kan zijn voor diepmenselijke verhalen, maar daar schiet deze Zuid-Koreaanse reeks schromelijk tekort. ‘Black Knight’ is zo’n serie die vertelt in plaats van toont, die iedereen zijn of haar gevoelens letterlijk laat uitspreken - zelfs al is er niemand in de buurt. De personages zijn flinterdun en cartoonesk, en staan in dienst van het voorspelbare plot. De makers hebben bovendien weinig vertrouwen in uw intellectueel vermogen en pakken geregeld uit met flashbacks naar scènes die u tien minuten eerder hebt gezien. ‘Black Knight’ is weinig meer dan luchtig en onbenullig vertier, om de tijd te doden in afwachting van het tweede seizoen van ‘Squid Game’.