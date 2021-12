De makers van ‘The Witcher’ (Netflix) hebben naar u geluisterd, zo blijkt uit het tweede seizoen

In het langverwachte tweede seizoen van Netflix’ fantasyhit ‘The Witcher’ steekt een wachter een tirade af tegen de bard Ranonkel: ‘Je liedje is veel te complex. Het duurde me tot de vierde strofe voor ik begreep dat er verschillende tijdslijnen waren!’ Een geestige knipoog van showrunner Lauren Schmidt Hissrich richting iedereen – schuldig! - die klaagde over de verwarrende tijdssprongen en de gebrekkige samenhang van het eerste seizoen. Maar de makers hebben wel geluisterd, want de nieuwe afleveringen vertellen een rechtlijnig verhaal, met meer focus en meer hart. ‘The Witcher’ zet zo een stevige stap vooruit.

Sta me toe het verhaal vol magiërs, koninkrijken, visioenen en profetieën simpel te recapituleren: in de allereerste aflevering van ‘The Witcher’ had de monsters dodende ‘hekser’ Geralt van Rivia (Henry Cavill) slechts één kameraad en dat was zijn paard, in dit tweede seizoen waagt de eenzaat zich aan de rol van vaderfiguur. Het Lot bracht hem namelijk bij Ciri (Freya Allen), een tienerprinses zonder familie en met onderdrukte magische krachten. Hun dynamiek doet denken aan Mando en Baby Yoda uit ‘The Mandalorian’, waarbij een ruwe bolster zorgt voor een kwetsbaar wonderkind, al bewijst Ciri in deze nieuwe afleveringen ook – kijk eens aan! – een persoonlijkheid te hebben.

Geralt neemt zijn beschermelinge mee naar de schuilplaats Kaer Morhen, waar hij de weinige nog levende ‘heksers’ aantreft, waaronder zijn mentor Vesemir, gespeeld door Kim Bodnia uit ‘The Bridge’ en ‘Killing Eve’. Tip voor wie meer wil weten over de herkomst van ‘heksers’: zet animefilm ‘Nightmare of the Wolf’ op Netflix eens op. Geralt leert Ciri een zwaard gebruiken, geeft zuurverdiend advies en zoekt naar de betekenis van haar vermogens. Zij blijft koppig volharden op het hindernissenparcours, hopend dat ze haar vermoorde familie kan vervangen met de broederschap van de ‘heksers’. ‘Ik wil net zoals jij zijn,’ bekent ze tegen Geralt.

‘The Witcher’ kan nog steeds hoogdravend, melodramatisch tot zelfs onnozel uit de hoek komen, met toespraken over Oud Bloed, De Wilde Jacht, De Witte Vlam, De Botsing der Dimensies, Voleth Meir en Villentretenmerth. De mythologie valt echter beter te volgen, omdat het verhaal niet om de haverklap van tijdslijn verspringt. En natuurlijk is Geralt altijd in de buurt om de doempraat te relativeren. Wanneer een kameraad mijmert over onheilspellende voortekens, antwoordt hij grommend: ‘Ik heb al drie keer het eind der tijden meegemaakt. It’s all horseshit.’ Vreemd: ‘The Witcher’ wint aan geloofwaardigheid wanneer het zich op gepaste momenten net niet serieus neemt.

Het tweede seizoen is zelfs zo’n sprong vooruit dat het eerste seizoen er minder lukraak door lijkt. Neem het keizerrijk Nilfgaard als voorbeeld. Dat leek een plek vol inwisselbare, in het zwart gehulde slechteriken, maar wat blijkt nu? Nilfgaard biedt onderdak aan elfen, terwijl de Noordelijke koninkrijken een genocide op de zogenoemde puntoren plegen. Het verschil tussen goed en kwaad blijkt dus niet zo simpel als verwacht in de wereld van ‘The Witcher’. De eerste aflevering van het tweede seizoen pakt uit met een ‘bruxa’, een kruising tussen een vampier en zo’n enge meid die in horrorfilms uit televisies kruipt. Het is een prestatie van de makers dat ik tegen het einde met dat wangedrocht te doen had. ‘Toss a Coin to Your Witcher’, zo heet het hitje van bard Ranonkel, dat na het eerste seizoen op YouTube een eigen leven is gaan leiden. Zijn vier sterren ook goed?