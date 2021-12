De man die met 200.000 dollar uit het vliegtuig sprong en verdween: bekijk hier de fascinerende true-crime docu

Ene D.B. Cooper nam eind november 1971, vijftig Thanksgivings geleden, een vlucht van Portland naar Seattle met een bomkoffer. Hij kreeg de 200 duizend dollar en vier parachutes die hij van het vluchtpersoneel eiste en sprong uit het vliegtuig. De FBI heeft decennialang tevergeefs gezocht naar de man achter de kaping, maar gooide in 2016 de handdoek definitief in de ring. De Britse filmmaker John Dower rakelt deze mysterieuze zaak terug op in zijn true crime-documentaire ‘The Mystery of D.B. Cooper’, gemaakt voor HBO en nu hieronder gratis te bekijken in ‘Humo’s Diamond Docs’. Amateurdetectives, verenigt u!

- En, heb je de zaak gekraakt?

JOHN DOWER «Tuurlijk niet. Als de FBI het na een halve eeuw niet is gelukt, waarom dan wel een of andere kerel met een camera uit Londen? Bovendien: de kaping van D.B. Cooper is een van de meest efficiënte en daarom saaie aller tijden, gezien de meeste passagiers niet eens van de bom afwisten. Wat mij vooral prikkelt, zijn de vele mensen die nog steeds obsessief met deze zaak bezig zijn. Ik geloof dat Steven Spielberg ooit het volgende over zijn alienfilm ‘Close Encounters of the Third Kind’ heeft gezegd: ‘Ik geloof niet noodzakelijk in ufo’s, maar ik geloof in de mensen die erin geloven.’»

- Ben je een stap dichter bij de ware identiteit van D.B. Cooper gekomen?

DOWER «Ik sprak met een weduwe uit Florida die claimt dat haar echtgenoot achter de kaping zat, en ze heeft daar nog degelijke bewijzen voor ook. Maar ik heb nog drie andere mensen met een soortgelijk verhaal geïnterviewd. Als ik had gewild, waren dat er gerust véél meer geweest, want ik kreeg tijdens de opnames geregeld een mailtje waarin de ware identiteit van D.B. Cooper zogezegd bewezen werd.»

- Geloven die mensen werkelijk dat zij het antwoord kennen?

DOWER «Ja, ze bouwen er zelfs hun hele bestaan rond. Ik vind dat niet raar, want iedereen maakt zichzelf dingen wijs. Door de chaos van de wereld in verhalen te gieten, proberen we grip te krijgen. Sommige kiezen gewoon voor een krankzinniger verhaal dan anderen.»

- De Floyd McCoy-theorie houdt het meest steek: hij werd in 1972 opgepakt vanwege het kapen van een ander vliegtuig.

DOWER «McCoy had inderdaad een opvallend gelijkaardig modus operandi, maar dat was voor de FBI niet voldoende. Een vreemde vogel: hij was een geprezen Vietnamsoldaat op zoek naar spanning in zijn alledaagse burgerleven. De man wist al snel uit de gevangenis te ontsnappen, tijdens de achtervolging schoot de politie hem dood.»

- Is D.B. Cooper niet simpelweg te pletter gevallen?

DOWER «In 1980 vond een jongetje een deel van het losgeld in een rivier, volgens FBI-onderzoek lagen die biljetten nog geen jaar in het water. Daarmee weet ik genoeg. Ik zou het trouwens jammer vinden als het verhaal zo saai zou eindigen: ‘Man kaapt een vliegtuig en krijgt vervolgens zijn parachute niet aan de praat.’ Ik wil geloven dat D.B. Cooper zijn ongelooflijke stunt heeft overleefd en vervolgens van zijn pensioen heeft genoten. Wie weet heeft ie zelfs naar mijn film gekeken.»

- Via humo.be natuurlijk!

