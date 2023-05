De match tussen Ken en Kristien in ‘Ons huis/Nieuw huis’: ‘Dit programma is anders dan alle andere programma’s over huizen’

De woorden ‘baksteen’, ‘maag’ en ‘Vlaming’ ­hoeven wat ons betreft nooit meer in één en dezelfde zin ­gebruikt te worden, maar het is toch frappant hoe ­onverminderd tuk de Vlaming blijft op tv-programma’s die appelleren aan de spreekwoordelijke baksteen in zijn – shit, nu doen we het zelf – maag. Nieuwste loot aan de stam: ‘Ons huis/nieuw huis’, een VRT-programma waarin een Limburgse binnenhuisarchitect en een Brusselse vastgoedmakelaar elkaar bijna naar het leven staan.

KRISTIEN VIAENE (vastgoedmakelaar) «‘Ons huis/nieuw huis’ is anders dan alle andere programma’s over huizen, in die zin dat Ken en ik de strijd met elkaar aangaan.

»In iedere aflevering komt er een koppel aan bod dat zich om uiteenlopende redenen niet meer thuis voelt in hun woning. Eén helft van het ­koppel wil verhuizen, de andere helft verkiest een verbouwing van de woning. Vervolgens ­komen wij op de proppen: ik ga op zoek naar nieuwe panden, terwijl Ken aan het verbouwen slaat. Op het einde moet het koppel een keuze maken: blijven ze wonen waar ze wonen? Of gaan ze voor één van de panden die ik voor hen heb gevonden, en verkopen ze hun woning met een meerwaarde?»

KEN CREEMERS (binnenhuisarchitect) «Kristien en ik zijn allebei niet vies van een ­beetje competitie, maar we overdrijven niet in onze rivaliteit. Op het einde van de aflevering zijn niet Kristien of ik de winnaar: het kóppel wint, of het nu kiest voor mijn verbouwing of voor het nieuwe pand van Kristien.»

HUMO Ken en Kristien: mag ik zeggen dat jullie als een powerduo klinken?

VIAENE (lacht) «We noemen onszelf weleens K2.»

CREEMERS «O nee, moet dat nu echt in Humo?»

HUMO Kenden jullie elkaar al vóór dit programma?

CREEMERS «Nee, we hebben elkaar pas leren kennen tijdens de casting van Tivoli.tv, het ­productiehuis.»

VIAENE «Het leek op een aflevering van ‘Blind getrouwd’, met dat verschil dat we niet moesten trouwen (lacht). Ken en ik hadden van in het begin wel een goeie match. We hebben natuurlijk ook een gedeelde interesse, namelijk vastgoed.»

HUMO ‘Huis gemaakt’, ‘Blind gekocht’, ‘Waar voor je geld?’, ‘Huizenjagers’: kijken jullie naar al die vastgoed­programma’s waar we tegen­woordig over struikelen?

VIAENE «Ik heb afleveringen van al die programma’s gezien, ja. Net als iedereen vind ik het leuk om bij iemand anders binnen te loeren.»

CREEMERS «Sinds ik weet dat ik een vaste rol in ‘Ons huis/nieuw huis’ zou krijgen, kijk ik vaker dan vroeger: ik wil zien hoe anderen het doen.»

VIAENE «Ik besefte ineens: shit, binnenkort zien mensen me ook zo rondlopen.»

HUMO Stress?

VIAENE «Toch wel, ja.»

CREEMERS «Je weet niet hoe je overkomt op tv, hè?»

VIAENE «We hebben ook geen idee of het programma zal aanslaan, maar één ding speelt in ons voordeel: de Vlaming heeft een baksteen in de maag.»

CREEMERS «Zo is het.»

‘Ons huis/nieuw huis’

Eén, woensdag 3 mei, 20.45