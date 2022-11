De mayonaise pakt wel vaker niet bij Andy Peelman, en dat was zeker het geval in ‘SOS Piet XL’

De aanhouder wint: nadat Piet Huysentruyt tegenover elke journalist die zich niet tijdig uit de voeten kon maken, had laten optekenen dat hij ‘nog één keer wou knallen’, oordeelde VTM dan toch de tijd rijp om het roemruchte ‘SOS Piet’ kunstmatig van verlenging te voorzien. Ik reken mezelf ondanks hardnekkige geruchten niet tot de cultuurpessimisten die òòk werkzaam zijn in deze branche, maar dat er bij de herintrede van deze Piet merkbaar minder reuring ontstond dan bij sommige andere, stemt me toch weinig optimistisch.

In mijn geval roept het originele ‘SOS Piet’ namelijk vooral herinneringen op aan landerige zondagnamiddagen, toen ook al vergooid voor het scherm: tijden waarin mijn toekomst volgens derden nog voor het grijpen lag, maar toch altijd net buiten handbereik bleef. Al terugblikkend verwondert het me ook dat het logische vervolg op het rijtje ‘Huysentruyt-Dumont-Bekkari-Van Impe’ uiteindelijk weer gewoon ‘Huysentruyt’ is. De cirkel des levens, neem ik dan maar aan, ten volle beseffend dat ik er ooit, op die vergooide zondagen van weleer, wellicht meer van verwacht had.

Op de toon van frenetieke koperblazers, die me ook nu nog bijzonder doeltreffend richting nervositeit wisten te jagen, stoof Huysentruyt naar de zuurverdiende woonst van de eerste BV. De ‘XL’ in ‘SOS Piet XL’ slaat immers op de wat mij betreft onuitgelokte toevoeging van bekende schermgezichten aan het format, wat je ook nu weer op Andy Peelman en Jamie-Lee Six kwam te staan, ‘s lands meest vooraanstaande schnabbelaars wat betreft andermans programma’s bevolken, of toch als er niet ergens hoogdringend een erotiekbeurs of kledingzaak voor geopend verklaard moet worden. Jamie-Lee had een probleem met de geometrie van haar gehakt, zo bleek. Haar ballen waren niet rond maar vierkant, een euvel waar ik niet geheel onbekend mee ben als broodschrijver die voor z’n emplooi op de televisie aangewezen is, maar dat nog in het niet viel vergeleken met de culinaire rampspoed die Andy Peelman teisterde: zijn mayonaise mislukte keer op keer.

Nu pakt de mayonaise wel vaker niet bij Andy Peelman, heb ik al gedacht, maar nu was redding eindelijk nabij. Vaardig een rolberoerte veruitwendigend, monsterde Huysentruyt de gele brij die Peelman ‘m voorschotelde. Ik heb weleens iets soortgelijks aan een toiletpot toevertrouwd na een nacht van hoge gisting, nadat mijn maag al tot de bodem geleegd was, maar Huysentruyts plichtsbesef wou niet van wijken weten. ‘Ik moét proeven.’ Het viel me op dat Peelman ‘mayonaise’ uitsprak zoals sommige mensen ‘majorette’ plegen te zeggen. ‘Mazjonneis’. Afijn, ik had alweer weinig aansporing nodig om te geloven dat Andy Peelman zijn op ruime publieken bemeten en zorgvuldig gecultiveerde, en in dit geval ook culinaire, nonchalance maar wat graag aandikte voor de camera: dienstbetoon dat Huysentruyt natuurlijk met graagte aanvaardde.

Piet Huysentruyt op bezoek bij Roeland Beeld VTM

Getrouw aan het originele concept van ‘SOS Piet’ dook Huysentruyt ook op in de keukens van onbekenden, want het effect dat Piet Huysentruyt sorteert is werkelijk ongeëvenaard als hij het in besloten ruimtes op weerloze Vlamingen kan botvieren. Iemand kampte met een beenharde moelleux, een ander ondervond dan weer onoverkomelijke moeilijkheden bij de bereiding van een rozijnencake, maar omdat Huysentruyt wou knàllen, zocht hij ook nog een oud succesnummer op. Dat was Roeland, in wiens studentenverblijf Huysentruyt zich veertien jaar geleden had bescheurd om diens vermetele poging een kip te braden. Sindsdien had Roeland, intussen voltijds aan de bak als antropoloog, zijn werkwijze geperfectioneerd: er kwam nu ook een haardroger bij kijken. Antropologen hebben er vast een naam voor.

Op onbewaakte momenten kon je tijdens ‘Sos Piet XL’ met verve volhouden dat er in tussentijd géén decennium voorbij gegaan was op de televisie. Wat hebben we dan geleerd, vraag ik me af.