De meest bekeken series op Netflix tonen aan dat sommige mensen nooit genoeg krijgen van rommel

Een laatste kunstje van de Byrde-familie, een laatste keer op nummer één: ‘Ozark’ neemt afscheid in stijl.

De misdaadserie rond de boekhouder-die-crimineel-wordt Marty Byrde en zijn gezin houdt er na vier seizoenen mee op, maar afgaand op de populariteit had ze nog wel even kunnen doorgaan: de laatste afleveringen verschenen vorige vrijdag op Netflix en stonden sindsdien onafgebroken op één. ‘365 days: this day’ moest daardoor een plekje inleveren, maar kan zich wel troosten met de gedachte dat dankzij de tweede film ook het eerste deel weer erg druk bekeken wordt: in de top 10 van populairste films staat ‘365 days’ namelijk plotseling weer op 7, wat aantoont dat sommige mensen gewoon nooit genoeg krijgen van rommel.

Een opmerkelijke nieuwkomer in de top-10: ‘Grond’, de dramaserie van Adil en Bilall die een negental maanden geleden te zien was op Play4. Sinds een week is die reeks ook op Netflix te bekijken en blijkbaar hebben veel kijkers de eerste passage gemist en gebruiken ze de streamingdienst om de schade in te halen. Nog nieuw: het slot van de komische reeks ‘Grace and Frankie’, die er na zeven seizoenen en 94 afleveringen mee ophoudt en zo het record van langstlopende Netflix-titel in handen krijgt.

De Netflix-top 10 van vrijdag 6 mei

1 ‘Ozark’ - seizoen 4, deel 2 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

2 ‘365 days: this day’ (lees hier onze ★½☆☆☆recensie)

3 ‘Palpito’

4 ‘Grond’ (lees hier onze ★★★★½-recensie)

5 ‘Bridgerton’ - seizoen 2 (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

6 ‘The Royals’

7 ‘Anatomy of a Scandal’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

8 ‘Elite' - seizoen 5

9 ‘Grace and Frankie’ - seizoen 7, deel 2

10 ‘Heartstopper' (lees hier onze ★★★★½-recensie)