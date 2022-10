De mensen die in ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ het meeste werk verzetten zijn zij die de schuifjes met strijkkwartetten beheren

Als er iemand op de Vlaamse televisie geen megafoon nodig heeft, dan is het James Cooke maar in ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ heeft hij toch een exemplaar in handen gekregen, dat hij graag en veelvuldig gebruikt. Maar een megafoon is ook wel een passend attribuut hier, in het nieuwste en meest luidruchtige verbouwingsprogramma op het scherm.

Van de Vlaamse regering hoeven gezinnen met problemen geen heil te verwachten, dat hebben de afgelopen dagen duidelijk gemaakt, maar gelukkig kan de televisie nog altijd in de bres springen voor zij die het nodig hebben. In ‘Extreme Makeover Vlaanderen’, een bewerking van een Amerikaans format, worden in de volgende weken de woningen van enkele noodlijdende families van nok tot kelder gerenoveerd, zodat ‘hun huis weer een thuis kan worden’, zoals James Cooke met een gepast knikje in de stem meegaf. De deelnemers hebben zichzelf niet ingeschreven maar zijn genomineerd door iemand in hun omgeving die vond dat zij een duwtje in de rug konden gebruiken, en de renovatie wordt ook uitgevoerd door een bataljon familie, vrienden en collega’s. Zij krijgen de hulp van Cooke, die een enthousiasme aan de dag legt dat iedereen die al eens verbouwd heeft exotisch zal overkomen, de gebruikelijke sponsors die hun vrachtwagens met de grootste belettering laten uitrukken en drie experts die voor de uitvoerbare ideeën moeten zorgen.

De mensen die in dit programma het meeste werk verzetten zijn echter niet degenen die de plannetjes uittekenen of de muren uitbreken maar zij die de schuifjes met pianomuziek of strijkkwartetten beheren en alles van de nodige dramatiek moeten voorzien. Nochtans was het verhaal van de twee mensen die in de eerste aflevering een nieuwe thuis kregen, moeder Inge en zoon Noah, al tragisch genoeg om ook zonder aankleding te beklijven. Inge en Noah hadden onlangs hun man en vader verloren, Thijs, die zichzelf enkele weken nadat zijn vader was gestorven van het leven had beroofd en zijn gezin had achtergelaten met eindeloos verdriet en een huis dat grotendeels in de steigers stond. Een geval van zelfdoding pak je op televisie beter met de nodige gevoeligheid aan, zoals ‘Andermans Zaken’ dat dit voorjaar deed, maar ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ is ongeveer even subtiel als Jan Jambon een bevlogen redenaar of een handige akkoordenmaker is.

Eerst mocht Inge op een groot scherm voor de tientallen vrijwilligers, en iedereen die wou meekijken, vertellen wat haar overkomen was, daarna trok James met zijn hele gevolg naar haar huis en werd alles in intieme sfeer nog eens overgedaan. Ook nadat de werken begonnen waren, keerde het programma nog een paar keer terug naar het verleden, in intermezzo’s waarin James de twee meenam naar een pretpark zodat hij opnieuw met Inge kon praten over wat er gebeurd was of meedeed aan een spelletjesnamiddag op de school waar Noah les volgt. Misschien was het een manier om de presentator uit de buurt van de werf te houden, maar het punt dat ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ voor moeder en zoon ‘een nieuwe start’ betekende werd er wel zo hard ingeklopt dat je er achteraf een stevige kast aan had kunnen ophangen. Bovendien kwamen de renovatiewerken daardoor weinig aan bod: tussen het moment dat Inge en Noah hun huis moesten achterlaten en de triomfantelijke apotheose waar ze na de obligate ‘Move that bus!’ het resultaat zagen, lagen acht weken, maar meer dan wat flarden kreeg je niet te zien.

Dat Inge vanaf nu elke avond door haar dakraam naar de sterrenhemel kan liggen kijken en zo een oude droom van haar man kan laten uitkomen, en dat Noah een rustige en piekfijn afgewerkte plek heeft om zijn hobby’s te beoefenen, het weze hen natuurlijk gegund. Maar eigenlijk was het nog mooier geweest als ze hun droevige verhaal hadden kunnen vertellen in een beter programma, een dat begrijpt dat zelfs met een gerenoveerd huis het verdriet om het verlies van een geliefde er niet minder op wordt.

Denk je aan zelfdoding en heb je nood aan een gesprek. Neem dan gratis en anoniem contact op met de Zelfmoordlijn via het telefoonnummer 1813 of de chatruimte op hun website.