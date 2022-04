Te midden van ontplofte huizenprijzen is het al bakstenen en sloophamers wat de klok slaat op televisie. Play4 helpt in ‘Blind gekocht’ besluiteloze vastgoedzoekers aan een stulpje, terwijl de koppels in ‘Huis gemaakt’ op VTM eerst nog zelf de handen uit de mouwen moeten steken voor hun droomwoning. Omdat u zelf elke kostbare minuut moet benutten om immosites af te schuimen, kunt u onmogelijk beide programma’s bekijken. Humo helpt u kiezen op donderdagavond met behulp van vijf gefundeerde criteria.

Kandidaten: een miljonair vs. een cowboy

VTM won vorig jaar de jackpot met een van de meest vermakelijke en sympathieke deelnemende duo’s ooit op televisie: Harry ‘beire’ en Jerina. Dit seizoen valt er in ‘Huis gemaakt’ geen snuifje nonchalance of vers gerolde joint te bespeuren, wat de kijkcijfers voorlopig niet ten goede komt. De platinablonde publiekskaper van dienst is ‘Blind gekocht’-miljonair Caroline, de goede buur die Vlaanderen leerde wat échte lintbebouwing is. Een sterk staaltje casting van Play4, dat daarnaast ook een man die zijn ‘oldtimer’ - een louche Mercedes uit het Dutroux-tijdperk - liever ziet dan zijn kinderen én een Yellow Tiger in de aanbieding heeft. Nee, al deed ‘Huis Gemaakt’ nog zo z’n best, cowboy Didier, wandelende bulldozer Emiel en de zelfverklaarde kunstenaars Melvin en Lien moeten in deze het onderspit delven.

Onze winnaar: ‘Blind gekocht’

Format: slavernij vs. pure paniek

De CEO van PostNL lachte groen toen hij ‘Huis gemaakt’ voor het eerst op zijn televisiescherm zag: van zo’n staaltje slavenarbeid kon hij nog iets leren. VTM verzamelt nu al voor het tweede jaar op rij achttien moegetergde slachtoffers van een totaal ontregelde huizenmarkt en geeft ze, de een al wat langer dan de ander, een sprankeltje hoop. Na uren kosteloze arbeid mag uiteindelijk één koppel de vruchten plukken van hun met zaagsel benevelde bloed, zweet en tranen. Ook ‘Blind Gekocht’ zit niet verlegen om wat emotionele foltering, maar gaat daarin minder ver: na de initiële paniek bij de aanblik van het krot dat makelaar Béa met hun zuurverdiende spaargeld kocht, krijgt elke deelnemer uiteindelijk toch een (bijna volledig) afgewerkt huis.

Onze winnaar: ‘Huis gemaakt’

Presentatoren: braafheid vs. lef

Na twee jaar ‘Blind Gekocht’ lokte VTM presentatrice Dina Tersago weer terug naar de vertrouwde stal: haar immer vertederende ‘girl next door’-gehalte zou de kijkers de mensenrechtenschendingen in ‘Huis gemaakt’ wel doen vergeten. Kobe Ilsen moest haar bij de concurrentie vervangen, maar hield het slechts één seizoen vol. Jani Kazaltzis nam het dit seizoen over, en dat geeft ‘Blind gekocht’ wat extra pit. In tegenstelling tot Kobe en Dina deinst hij niet terug voor een rake opmerking onder de gordel. ‘Al geven we jullie een kasteel, het is nog niet goed’, zei hij tegen miljonair Caroline nadat de razernij in haar ogen net de hele ‘Blind gekocht’-crew had gebulldozerd. Je moet het maar durven.

Onze winnaar: ‘Blind gekocht’

Experts: Limburgers vs. Limburgers

Naast een presentator leunen zowel ‘Blind gekocht’ als ‘Huis gemaakt’ ook op enkele experts. De befaamde eyerolls en zuchten van Béa deed VTM besluiten dit jaar ook een makelaar onder de arm te nemen, maar ‘trendsetter’ Hadisa blijkt voorlopig nog geen grote meerwaarde. Sfeermaker - en sfeerverpester - in ‘Huis gemaakt’ is de betonharde aannemer Cerina, een Limburgse die een ‘hekel heeft aan luierikken’ en haar eigen mening steevast poneert als onwrikbaar feit. Designer Gert Voorjans en zijn beroemde klantenbestand - hij ontwierp al voor Mick Jagger, zo ramt VTM ons elke aflevering door de strot - lijken er vooral bij te zijn om het programma meer grandeur te geven. Geef ons dan maar architecten Bart, met een Limburgse tongval zo sappig als een rijpe peer, en Kelly, die geen moeite doet om haar ongemak te verstoppen wanneer haar wurgcontract haar gebiedt de installateur van gulle sponsor Engie over de zopas geïnstalleerde condensatieketel te interviewen.

Onze winnaar: ‘Blind gekocht’

Drama: tegengestelde plannen vs. medelijden

Twee koppels met compleet tegenovergestelde bouwplannen hetzelfde huis samen laten verbouwen: de keuze van de ‘Huis gemaakt’-jury over welke twee van de drie duo’s effectief aan de verbouwingen mogen beginnen berust vast niet op criteria als haalbaarheid en creativiteit. De planners vs. de chaoten, de opruimers vs. de sloddervossen, de seuten vs. de hipsters: de gekozen combinaties van VTM zorgen telkens voor televisioneel vuurwerk. Al halen ze bij ‘Blind Gekocht’ ook wel alles uit de kast. De kandidaten zijn ofwel high maintenance koppels met een beperkt budget en een eisenpakket groter dan onze plaatsvervangende schaamte voor Wouter Beke, ofwel meelijwekkende types genre alleenstaande moeder, liefst vergezeld van een dramatisch achtergrondverhaal (zoals de vrouw wier appartement verwoest werd door de gasontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt).

Onze winnaar: ‘Huis gemaakt’

‘Blind gekocht’, elke donderdag om 20.40 uur op Play4

‘Huis gemaakt’, elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur op VTM