De minder vrome madonna in Carmen De Vos: ‘Zwangerschappen werken tégen ons’

Bij Humo mogen we ‘collega’ zeggen, en daar voegen we graag aan toe: wát een vrouw is Carmen De Vos. Ze neemt foto’s waar je naar kíjkt, en kan het ook nog eens goed uitleggen, zo zult u weldra vaststellen in ‘De zomer van’, het Radio 1-programma waarin een centrale gast liedjes aanbrengt over een onderwerp naar keuze. De Vos koos voor zwangerschap, niet toevallig het thema van haar onlangs verschenen boek ‘Belly Riot’.

HUMO Waarom spreekt dat thema je zo aan?

CARMEN DE VOS «De belangrijkste reden is van feministische aard: als vrouwen niet konden reproduceren, zou er volgens mij ook geen patriarchaat zijn gekomen. Dan zou de vrouw niet gediscrimineerd en in onderdanige rollenpatronen geduwd worden.

»Zwangerschappen werken tégen ons – wat eigenlijk niet logisch is, want ons voortbestaan hangt ervan af. Ook in België worden vrouwen gediscrimineerd. Niet zo hard als in de rest van de wereld, maar toch. De loonkloof bestaat enkel omdat wij kinderen kunnen maken, en wij dus ook degenen zijn die ervoor moeten zorgen.»

HUMO In ‘Belly Riot’ toon je zwangere vrouwen op een speelse, sensuele manier.

DE VOS «In de kunst zie je meer schilderijen van honden dan van zwangere vrouwen. Zelfs Maria, de oermoeder, wordt bijna nooit zwanger afgebeeld. Daar wou ik op een leuke manier verandering in brengen, maar tegelijkertijd blijf ik weg van de romantische Insta-mums die de sociale media overspoelen. We veranderen écht niet allemaal in vrome madonna’s als we zwanger zijn: we blijven dezelfde vrouwen, maar dan in een andere vorm.»

HUMO Zijn er veel liedjes over zwangerschap?

DE VOS «Wel, dat vroeg ik me ook af. Nee, zo blijkt: veel songs gaan over seks, maar liedjes over de negen maanden ná die seks? Daar moet je toch even naar zoeken.

»Ik neem zeker ‘The River’ van Bruce Springsteen mee naar de Radio 1-studio: ‘Then I got Mary pregnant / and man, that was all she wrote’. Met andere woorden: hij had die vrouw zwanger gemaakt en zijn leven was om zeep. Ace of Base passeert ook de revue. Ik heb altijd gedacht dat ‘All that she wants, is another baby’ over een vrouw ging die hunkerde naar een nieuw lief, maar een andere interpretatie is dat ze zwanger wil worden omdat de vader dan voor haar moet zorgen. Ook weer niet heel positief, dus.

»Er moet natuurlijk nog veel meer te vinden zijn. Tijdens de uitzending mogen luisteraars nummers over het thema insturen: ik hoop echt dat ze dat massaal zullen doen. Ik ben heel benieuwd wat er nog allemaal te ontdekken valt in het zwangere genre.» (evr)

‘De zomer van’

Radio 1, dinsdag 8 augustus, 10.00

‘Belly Riot’ is te bestellen via carmendevos.com.