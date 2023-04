‘De mol’, aflevering 5: die blik in je mollenboekje was wel heel opzichtig, Lancelot

Geblinddoekt eitjes van palen nemen, bingo spelen met een cataractbril en nu weer boodschappen doen met een slaapmasker voor ogen: ofwel getuigt het van creatieve bloedarmoede bij de makers van ‘De mol’, ofwel van een prijzenswaardige toewijding aan het dier waarnaar het programma is genoemd. Laten we het op het laatste houden, al was het maar omdat we ondanks de soms wat flauwe opdrachten toch aan het scherm gekluisterd blijven.

Omdat Woestijnvis naast in Tucson en in Anderlecht vast ook een mol heeft zitten bij de vakbonden waarmee Delhaize in de clinch ligt, vond de eerste opdracht van aflevering 5 plaats in een lege supermarkt. Nergens een rekkenvuller of caissière te bespeuren, slechts een geluidsopname die af en toe door de speakers schalde om Comfort, Toos en Lancelot te vertellen hoeveel tijd ze nog hadden om hun uit rebussen opgemaakte ingrediënten naar de kassa te brengen. Hun zicht ontnomen kregen ze daarbij gelukkig hulp van een naaste in robotvorm, als een aan een rijdende bezem gebonden iPad al zo valt te noemen.

Ondertussen werden de eveneens geblinddoekte Ruben, Thomas en Lieselot door hun eigen Zoomgesprek op wielen van broodje over worstje naar sauskanon en aspirant-vreetkampioen geleid. Per vijf hotdogs die onze helden deze laatste voorschotelden, kon 500 euro worden verdiend. Ze moesten dan wel eerst hetzelfde antwoord op een dilemma geven als hun dierbare, de juiste knakworst – alsof zoiets bestaat – uit de bak vissen én op basis van een geluidsfragment in morsecode de gewenste saus kiezen. De kluisters begonnen te spannen. Ruben kreeg een drets mosterd in zijn kraag en de zwelger maar vier hotdogs voorgeschoteld. Opdracht mislukt.

In de winkel werd geklooid met robots en cornflakesdozen. Een specifiek pak ontbijtgranen had 1.000 euro kunnen opleveren, maar de immer met ledematen in het rond zwaaiende Lancelot (herinnert u zich de opdracht in de roze pakken) torpedeerde die mogelijkheid en moest zijn drie ingrediënten, ofte 600 euro, aan de kassa achterlaten. Het zou niet zijn laatste opmerkelijke moment zijn. Commy en Toos slaagden erin vier ingrediënten te vinden, waardoor amper 800 van een potentiële 6.000 euro werd verdiend, maar kom, de deelnemers hadden dan toch hun geliefden eens gehoord.

Lees ook Het interview met de afvaller: ‘Matteo Simoni krijgt nog een knuffel en excuses van mij’ De beste memes: ‘Ik wanneer mijn ouders zeggen dat er bezoek komt’

Op weg naar de tweede opdracht gunde Lancelot de kijker op een gegeven moment een blik in zijn ‘mollenschriftje’, waarin hij deze de vraag stelde of hij de mol was. Opzichtig. Te opzichtig. Andermaal werden de kandidaten in twee groepen verdeeld. De enen konden pasvragen verdienen bij een filmquiz, de anderen hoogstens de ervaring van hun leven opdoen. Die ervaring bestond erin te worden rondgevlogen door een stuntpiloot, terwijl ze de quizzers op de grond hun capriolen in het zwerk beschreven. Op basis hiervan kregen deze laatsten een fragment te zien, al dan niet van de film die ze moesten raden. Extra tips hadden ze al kunnen vergaren bij een proef met een drone, waarbij de ene de andere, die deze keer niet eens een blinddoek nodig had om niets te zien, moest gidsen. Maar! -hijg- De kans bestond dat een van de drie vliegtuigpassagiers niet écht had meegevlogen. Als de quizzers konden raden wie, dan kregen ze elk een pasvraag. Hadden ze alle drie meegevlogen en konden ze dat raden, dan kregen ze er elk twee. Volgt u nog?

Ruben noemde vrijwel alles een looping, filmfan Lancelot wist niet wie Sigourney Weaver was én had zijn voeten geveegd aan het gidsen van Lieselot, die op haar beurt bij Robin Williams meteen aan de onbestaande film ‘Noël’ dacht, wat vreemd is maar niet zo vreemd als Thomas die Weaver niet zozeer associeerde met de ‘Alien’-franchise, ‘Gorillas in the Mist’ of ‘Working Girl’, zelfs niet met het gezochte antwoord ‘Ghostbusters’, maar met het matige ‘Copycat’. Stuk voor stuk flagrante missers. Ook deze opdracht leverde niet veel op: 1.500 van de mogelijke 6.000 euro.

Uiteindelijk moest eeuwige buitenstaander Lieselot naar huis, terug naar een leven van patatten schillen, vazen uit treinramen gooien en praten over americain preparé. Maar nu in de regen.