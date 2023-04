‘De mol’-afvaller: ‘Matteo Simoni krijgt nog een knuffel en excuses van mij’

Een wezen vol mosterd - en dus een gortdroge hot-dog - en een proef met het nodige stunt- en vliegwerk: ook de vijfde aflevering van ‘De mol’ scheerde alweer hoge toppen. Bleef nadien toch aan de grond genageld staan en ‘keerde were’ naar haar grote preparé-liefde: Vlaanderens favoriete beenhouwer Lieselot.

HUMO Lieselot! Vijf afleveringen ‘De mol’, da’s lang niet slecht, maar mocht het toch niet ietske meer zijn?

LIESELOT «Ik vond het toch fijn dat ik zo ver ben geraakt. De ‘bezoekersaflevering’ is toch een kaap die je wil ronden. Maar na de eliminatie van Leïla vorige week moest ik op zoek naar een nieuwe mol, want ik had telkens toch een groot deel op haar ingezet. Ik ben dan maar voor mijn tweede verdachte gegaan, maar heb het niet tactisch genoeg aangepakt. Ik denk dat ik mijn gevoelens een te grote rol heb laten spelen. Het voelde soms alsof we op reis waren, terwijl er natuurlijk wel de hele tijd een mol in ons midden was.»

HUMO En dan te bedenken dat je er al in de eerste aflevering had kunnen uit liggen.

LIESELOT «Dat ze me tijdens die proef uit die caravan hebben gehaald, zal mij het meeste bijblijven. Ze hadden me daar toen ook kunnen laten zitten, hé. Ik heb toen gezworen dat ik voor de groep nooit pasvragen of vrijstellingen zou kiezen.»

HUMO En je hebt woord gehouden. De hamvraag dan maar: heb je daar nu geen spijt van?

LIESELOT «Absoluut niet, het is gewoon hoe ik in mekaar zit. Ik wilde het spel eerlijk spelen voor mezelf en we hadden allemaal ook zo’n goede band dat ik de kansen van anderen niet wilde verkleinen. Dat doet er mij aan denken dat ik Matteo Simoni nog eens goed wil vastpakken en sorry wil zeggen dat ik zijn plaats heb ingenomen.»

HUMO Hij is er vet mee. Wat vond je er trouwens van dat je voor veel kijkers verdachte nummer één was? Zeker na de aardappelproef werd je door de molen gehaald.

LIESELOT «Heel raar vond ik dat. Zeker na die eerste aflevering had ik gedacht niet meer verdacht te worden. Zelfs toen ik pasvragen liet liggen, zagen sommigen daar een mollenstreek in, terwijl ik eigenlijk gewoon altijd geld wilde binnenbrengen.»

HUMO Drie weken verdwijnen en niemand iets mogen zeggen over je deelname: da’s geen spek naar ieders bek.

LIESELOT «Gelukkig hebben we ons excuus niet te vaak moeten gebruiken. Een aantal jaar geleden hadden wij een AFS-student uit Maleisië bij ons, die later ook naar ons huwelijk is gekomen. We vertelden de mensen dat hij zou trouwen en dat ik naar het feest zou gaan, om er nadien nog een paar weken te blijven rondtrekken. Eigenlijk hebben weinig klanten gemerkt dat ik weg was.»

HUMO Dat doet er ons nog aan denken: vliegt jullie beruchte preparé nu in sneltempo over de toonbank?

LIESELOT «De preparé doet het geweldig! Mensen komen echt van ver om een potje te komen kopen - onlangs was er zelfs een koppel helemaal uit Brugge (Lieselot woont in Rollegem-Kapelle, 45 kilometer verderop, red.) gekomen. Het was wel opvallend om de klanten hun theorieën te mogen aanhoren. Velen dachten dat ik de mol was, of dat ik het spel zou winnen.»

HUMO Het zal voor een andere keer zijn. De volgende, alstublieft!