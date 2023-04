‘De mol’ ontmaskerd: ‘Ze heeft een gloeiende hekel aan West-Vlamingen, maar dat overkomt de besten’

Cowboys met lasso’s, de onbedoelde terugkeer van Witse te paard, raadselachtige hotelkamers, en meer gesmos met proteïnen dan bij een zaadbankbeambte met een kwade tremor. Maar wat was er nog het onthouden waard na de derde aflevering van ‘De mol’? Wie gedroeg zich verdacht? Wie niet? Het deelnemersveld zoals het oogt op luttele uren van aflevering vier.

Comfort

Zelfs na drie afleveringen, nu de groep zoetjesaan begint te krimpen en niemand nog echt lang uit de schijnwerpers kan blijven, blijft Comfort vrijwel buiten beschouwing tijdens de zoektocht naar een hoofdverdachte. Omdat ze weinig in het oog springende fouten maakt, dat zeker, maar ook: omdat anderen die overvloedig in haar plaats maken. Ergste vergrijp in aflevering drie: al te lichtzinnig een ‘omgevallen’ hoefijzer vastgrijpen, waardoor die lijperd met z’n lasso haar zonder veel moeite wist te strikken. Mja.

Lancelot

Briesen kan hij, maar van paarden kent Lancelot - op het ros van Alexander de Grote na dan - verder weinig. Het paard van Lucky Luke heet namelijk niét Jolly Jumping, noch heette het ros van Pipi Langkous Goedweervandaag. Maar goed geprobeerd hoor. Wanneer het telde, vond Lancelot bovendien het blauwe hoefijzer niet terug in de piste, ondanks duidelijke instructies. Trok daarna onbedoeld - of niet? - de hoofdrol naar zich toe door openlijk het slachtoffer te worden van een gewiekste eierdiefstal: gezien de prijzen waartegen zuivel dezer dagen over de toonbank gaat niet meer zo ongewoon vandaag de dag, maar het kwam de groep wel redelijk slecht uit. Tikte daarna ook nog schijnbaar achteloos het rode ei van Ruben tegen de grond. Misschien uit jaloezie. Boing boing, tuut tuut: Lancelot en Ruben, de Peppi en Kokki van deze jaargang.

Beeld Play4

Leïla

Oogt aldoor erg gedreven, maar wat brengt Leïla uiteindelijk bij? Bij het verzamelen van de hoefijzers was haar bijdrage al bij al gering. Wel was ze één van de zeldzame kandidaten die met een intact rood ei over de finish kwam in de tweede opdracht. Verloor in de laatste proef met de concurrerende hotelkamers zelfs bijna haar geduld met Ruben toen het om de knikkers ging. Omdat ze wist wat er op het spel stond? Heeft een gloeiende hekel aan West-Vlamingen. Het overkomt de besten.

Lieselot

De geschiedenis herhaalt zich: tegen het einde van de aflevering stonden Lieselot en Toos plots naast elkaar in de strijd voor een vrijstelling. Stellen dat de gewichtigste fase uit aflevering drie zich in hotelkamer 110 afwikkelde, is misschien niet eens overdreven. In het mentale potje Uno - ‘Jij! Nee, jij!’ - tussen haar en Toos, nam ze snel de bovenhand, waardoor de proef een verrassende uitkomst kende: geen van beiden eindigde met een vrijstelling. Hoe dàt gekomen is, is nog altijd voer voor speculatie. Pleit voorts tegen Lieselot: dat ze een opdracht daarvoor nog guller met eieren strooide dan een paasklok met witverlies.

Ruben

Opvallend vaak de speelbal in het spel dat ‘De mol’ is. Valt daardoor ook zelden op in negatieve zin. Knulligheid is nooit heel ver weg bij Ruben, maar slechte wil is nog altijd iets anders. Anders ga je ook niet zonder morren staan spitten in een berg mestoverschot, lijkt ons. Fijn voor Ruben: voor één keer werd hij eens niet op stang gejaagd door Lancelot. Deze keer was het Leïla, namelijk.

Beeld Play4

Thomas

Tekende voor het lulligste moment van de aflevering door tijdens de tweede opdracht één van de weinige intact aangekomen eieren, aangedragen door Leïla, op de meet door z’n vingers te laten glippen. Werd achteraf in de hotelkamers tòch unaniem als meest betrouwbaar bestempeld, samen met Conny. Dat wil wat zeggen: of hij is een zodanig vaardige mol dat hij zelfs al eiergooiend nog het volle vertrouwen geniet van de rest, of Thomas is écht onschadelijk. Weet u trouwens hoe een ei tegen een muur te gooien zonder dat het breekt? De kip er rond laten zitten. Dat geheel terzijde.

Toos

Al een geluk dat Toos zich niet onsterfelijk belachelijk maakte in de vorige aflevering. Of wacht. (Kijkt notities na). Nee, schrap dat laatste. Wie werkelijk denkt dat Witse zich te paard van moordzaak tot moordzaak begaf in Halle, die is mogelijk alle redding al voorbij. Bazelde in volle opdracht ook nog iets over ‘drie hemelskinderen’, wat doet vermoeden dat de geur van paardenmest een tot op heden onontdekte, maar bijzonder potente hallucinogene werking kan hebben. Kreeg toegang tot kamer 110, maar liet daar, ondanks de rode loper die voor hem uitgerold werd door Lieselot, toch een tweede vrijstelling liggen. Daarmee liet hij behalve de kans om 3.000 euro extra in de groepspot te mikken, ook nog de kans onbenut om zijn eigen hachje te redden. Maar: dat kan van Lieselot ook gezegd worden natuurlijk. Wat we dan ook doen. Zoals Witse zei na de zoveelste opgeloste moord: ‘Ju! Op naar de volgende!’