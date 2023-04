De moord op een journalist, lijfstraffen in sumostallen en de uitvinder van rock-’n-roll: dit zijn de documentaires van de week

Humo selecteert de documentaires van de week (van 21 tot 27 april).

‘The Killing of a Journalist’

Canvas, woensdag 26 april, 23.10

ACTUA Op 21 februari 2018 deed de 28-jarige Slowaakse onderzoeksjournalist Ján Kuciak ’s ochtends de deur open nadat er was aangebeld. Hij werd in de borst geschoten en stierf ter plekke. De moordenaar stapte over zijn lichaam richting de keuken, waar Jáns verloofde zat te ontbijten: zij kreeg een kogel in het hoofd. Het zou vier dagen duren voor de lichamen van het koppel werden ontdekt. De brutale moord joeg daarna een schokgolf van verontwaardiging door Slowakije: door de aanhoudende protesten moest de toenmalige premier Robert Fico een paar weken later zelfs ontslag nemen, samen met zijn voltallige regering. De politie zocht de dader in de kringen die Kuciak in zijn werk voor de website Aktuality geregeld onder vuur nam: rijke, corrupte bedrijfslieden die dankzij hun goede connecties met de maffia én met de Slowaakse politici met alles wegkwamen.

‘De hel van de sumostallen’

Canvas, zaterdag 22 april, 20.10

ACTUA Kinderen die sumoworstelaar willen worden, leven vanaf hun tienerjaren samen in speciale ‘stallen’, waar ze zeven dagen per week trainen, lijfstraffen krijgen en een overvloed aan ongezond eten consumeren.

Beeld © VRT

‘Little Richard: King and Queen of Rock ’n’ Roll’

BBC 2, zaterdag 22 april, 22.30

MUZIEK Nieuwe docu over de man die volgens velen, onder wie zowat alle leden van The Beatles en The Rolling Stones, de rock-’n-roll heeft uitgevonden: Little Richard, die in 2020 op zijn 87ste is overleden.

‘The Price of Glee’

TLC, zondag 23 april, 21.00

CULTUUR ‘Glee’ was ooit één van de populairste reeksen ter wereld, maar op en naast de set was er evenveel drama als in de serie. Het driedelige ‘The Price of Glee’ overloopt alle ruzies en strubbelingen, en het tragische einde van enkele castleden.

‘Staken op leven en dood’

NPO 2, maandag 24 april, 22.17

GESCHIEDENIS In april 1943 trotseerden 500.000 Nederlanders de Duitse bezetters: ze legden het werk neer in wat de grootste staking uit de geschiedenis werd. De gebeurtenis is nu zo goed als vergeten, wat deze reeks probeert recht te zetten.

‘House of Maxwell’

Canvas, dinsdag 25 april, 23.05

ACTUA Kijktip voor wie elke maandag ‘Succession’ volgt: deze BBC-reeks over de ondergang van mediamagnaat Robert Maxwell en zijn familie, een dynastie van rijke smeerlappen die de schrijvers van de HBO-hit heeft geïnspireerd.