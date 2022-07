De mormonen slaan op hol: ‘Verschrikkelijke misdaden goedpraten in de naam van God’

In 1984 werd de mormoonse gemeenschap in Utah opgeschrikt door de bloedige moord op de jonge moeder Brenda Lafferty en haar dochtertje Erica. De daders waren Brenda’s schoonbroers Dan en Ron, die in de ban waren van een extreme afsplitsing van de mormoonse kerk en geloofden dat ze door God zelf waren aangeduid om de vrouw en haar kind te vermoorden.

De journalist Jon Krakauer – bekend van ‘Into the Wild’ – bracht in 2003 een ophefmakend boek uit over de zaak, dat nu is verfilmd als de zevendelige miniserie ‘Under the Banner of Heaven’. Daisy-Edgar Jones (‘Normal People’) speelt Brenda en Andrew Garfield (‘Spider-Man’, ‘Hacksaw Ridge’) is rechercheur Jeb Pyre, een mormoon die tijdens het onderzoek naar de moord gaandeweg zijn geloofsovertuiging in twijfel begint te trekken.

ANDREW GARFIELD «Ik heb ‘Under the Banner of Heaven’ een tiental jaar geleden gelezen, en ik vond het een erg krachtig en intrigerend verhaal. Op zich is het true crime, maar het gaat ook over religieuze waanzin en fundamentalisme: thema’s die vandaag nog relevanter zijn dan toen het boek verscheen.»

– De zaak-Lafferty is waargebeurd, maar jouw personage, Jeb Pyre, heeft niet echt bestaan.

GARFIELD «Dustin Lance Black (scenarist, red.) heeft gesproken met de rechercheurs die de zaak indertijd hebben behandeld. Ze hebben hem alles verteld wat ze nog wisten, maar ze wilden liever niet met naam en toenaam in de serie. Ze waren er niet zo tuk op om alles opnieuw te beleven, en dat begrijp ik helemaal.

»Maar Jeb Pyre is niet alleen een pseudoniem, hij staat ook voor alle politieagenten die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Ik ben voor mijn research naar Salt Lake City geweest, waar ik met tal van mormonen heb gepraat, maar ook met de rechercheurs. Net als Jeb hebben zij onderzoek gedaan naar verschrikkelijke daden die in de naam van God werden goedgepraat, waardoor ze in een geloofscrisis zijn beland.»

– De mormoonse kerk is erg machtig: ben je niet bang om op zere tenen te trappen?

GARFIELD «We wilden twee zaken bereiken met deze reeks. Eén: dat ze niet zomaar een true crime-serie over een moord zou worden, maar een eerbetoon aan Brenda en Erica.

»En twee: dat de gewone gelovigen zich niet beledigd zouden voelen. De meeste mormonen zijn brave, plichtsbewuste burgers: ‘Under the Banner of Heaven’ vraagt zich af hoe zoiets vreselijks net in zo’n toegewijde gemeenschap is kunnen gebeuren. Als we erin slagen die vraag te beantwoorden, kunnen we hopelijk vermijden dat de geschiedenis zich herhaalt.»

Under the Banner of Heaven

Vanaf 27 juli op Disney+