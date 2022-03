De muilpeer van Will Smith, een familiespel met Julie Van den Steen en hommeles in Napels: dit zijn de kijktips voor vanavond

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘My Brilliant Friend’

Het derde seizoen van de onvolprezen, in dromerige pasteltinten gepenseelde verfilming van Elena Ferrante’s romancyclus ‘L’amica geniale’ – over de vriendschap tussen twee meisjes uit Napels – pikt de draad op in het begin van de jaren 70. Lila (Gaia Gerace), getrouwd op haar 16de, is moeder geworden van een zoon en heeft haar gewelddadige man verlaten. Ze werkt nu in moeilijke omstandigheden in een vleesfabriek in Napels. Haar vriendin Elena (Margherita Mazzucco) is weggetrokken uit de stad en afgestudeerd aan de universiteit van Pisa.

Om 22.15 op Canvas

‘Academy Awards 2022'

Geen hond die volgend jaar nog weet welke prent afgelopen zondag de Oscar voor Beste Film won, maar de ouderwetse muilpeer die een ziedende Will Smith aan komiek Chris Rock toediende, zal nog jaren in het collectieve geheugen gegrift blijven. Play6 zet alle hoogtepunten van de tumultueuze Oscaruitreiking vanavond nog eens op een rijtje. Zet de popcorn al maar klaar!

Om 20.35 op Play6

‘Stasi: A State Against Its People’

Hoe vrolijk het eraan toegaat in een door de staat maniakaal gecontroleerde samenleving komt u te weten in deze onthullende documentaire over de werking van de Stasi, de gevreesde staatspolitie van de DDR. Aan de hand van duizenden minutieus herstelde documenten die na de val van de Berlijnse Muur in allerijl versnipperd werden, toont regisseuse Barbara Necek hoe mannen en vrouwen in de Oost-Duitse dictatuur systematisch bespioneerd werden, soms zelfs door hun eigen familieleden.

Om 21.20 op Canvas

Julie Van den Steen en Wout in 'Welkom in de familie' Beeld VTM

‘Welkom in de familie’

Julie Van den Steen dropt in dit nieuwe familiespel elke week een kandidaat in een wildvreemd gezin waar hij of zij voor enkele dagen één van de gezinsleden mag vervangen. Op het einde staat de kandidaat oog in oog met en line-up van vijf mensen: lukt het om de persoon eruit te halen wiens plaats hij of zij heeft ingenomen? In de eerste aflevering neemt Wout het leven van slagerszoon Victor over.

Om 20.40 op VTM

‘Vrederechters’

Van overhangende bomen tot geluidsoverlast of achterstallig huurgeld: vrederechters moeten vaak veel empathie, luisterbereidheid en geduld aan de dag leggen om brandjes tussen buren of burgers te blussen. Eén van hen is Katrien Demeestere uit Tielt, met haar 40 lentes de jongste vrederechter in deze nieuwe docureeks. ‘Sommige jongeren noemen me ‘edelachtbare’: geen idee uit welke tv-reeks ze dat hebben, maar ik weet dat het vriendelijk is bedoeld.’

Om 21.50 op VTM

Oscar Isaac in 'Moon Knight' Beeld TMDb

‘Moon Knight’

Vers uit de Marvel-stal: ‘Moon Knight’, een superheld die we nog niet eerder op het scherm zijn tegengekomen. Huursoldaat Marc Spector, alias Moon Knight, krijgt van de Egyptische maangod Khonshu de taak om de onschuldigen op aarde te beschermen. Oscar Isaac neemt het titelpersonage voor zijn rekening. Daarnaast zien we ook klasbakken F. Murray Abraham als Khonshu, Ethan Hawke als de boosaardige sekteleider Arthur Harrow, en de betreurde Gaspard Ulliel vertolkt Moon Knights Franse maatje Anton Mogart.

Nu te zien op Disney+

