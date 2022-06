‘Naakt voor de klas met de Sekszusjes’: met zo’n titel is het uiteraard niet moeilijk om aandacht te genereren voor een tv-reeks over enkele hedendaagse (sexting, ‘consent’) en tijdloze (de eerste keer, porno) aspecten van het minnespel. Maar volgens Marcelle en Krista Arriëns, de sekszusjes in kwestie, wordt de soep lang niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.

Marcelle Arriëns «De naam Sekszusjes laat misschien vermoeden dat we willen choqueren, maar het tegendeel is waar.»

Krista Arriëns «Het woord ‘naakt’ moet je dan ook figuurlijk zien: eigenlijk bedoelen we ermee dat we ons heel kwetsbaar hebben opgesteld in de Amsterdamse middelbareschoolklas waar we seksuele voorlichting zijn gaan geven.»

Marcelle «Toen wij nog naar school gingen, leerden we wel over soa’s en mochten we een condoom over een banaan trekken – hihi, haha – maar het bleef allemaal heel waarschuwend en technisch. Nooit was er eens een seksueel actieve volwassene, ook onze ouders thuis niet, die het met ons had over hoe hij of zij seks ervoer. Het was altijd ongemakkelijk en stroef, een gevoel dat soms werd weggelachen met stoere grappen.»

HUMO Als prille dertigers zijn jullie toch opgegroeid met het alle mogelijke taboes slechtende ‘Spuiten en slikken’?

Marcelle «Klopt, ja. We hebben altijd graag naar dat programma gekeken. Alleen hebben we er nu nooit eens iemand in gezien die zei: ‘Ik schaam me hiervoor.’ Of: ‘Dit dóé ik niet.’ Want dat was nog zoiets: ‘Spuiten en slikken’, hoe leuk dat programma verder ook was, gaf je weleens het gevoel dat omdat iets bestond, je het ook absoluut moest doen.»

Krista «Wij vonden dat er een volgende stap nodig was in de emancipatie: een soort zachtheid, die wij als adolescenten gemist hebben. Ikzelf kon me in die tijd niet echt spiegelen aan anderen, wat seksualiteit betrof, waardoor ik in mijn tienerjaren vaak over mijn grens ben gegaan. Vooral met mijn eerste vriendje heb ik dingen gedaan die ik niet wilde, omdat ik niet durfde aan te geven: dit is voor mij een stap te ver. Het gevolg - en je hoort dat tegenwoordig almaar meer in dialogen rond consent - was dat ik bevroor tijdens de seks, en overschakelde op wat ik maar de automatische piloot zal noemen. Op latere leeftijd heb ik pas echt goed beseft wat voor impact dat op me heeft gehad. Het heeft me behoorlijk wat tijd gekost om ervan te herstellen.»

HUMO Wat hopen jullie met deze reeks te bereiken?

Marcelle «Onze grote droom is dat ouders er samen met hun puberende kinderen naar kijken. Of docenten samen met hun puberende leerlingen.»

Krista «En dat ze het programma gebruiken om het gesprek erover aan te gaan. Zo van: ‘Hé, wat dat meisje uit die klas zei: wat vind je daarvan?’ Wie weet zet het iets in beweging waar beide partijen baat bij hebben.»

Marcelle «Dat condoom over die banaan kan altijd nog.»

‘Naakt voor de klas met de Sekszusjes’

NPO3, dinsdag 7 juni, 21.10