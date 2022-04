De nachtmerrie van Caroline wordt werkelijkheid: haar tirade in ‘Blind gekocht’ lokte nog meer pottenkijkers dan buren

Nu ‘The Masked Singer’ afgelopen is, eisen de Planckaerts hun rechtmatige plaats weer op, op de hielen gezeten door ‘De mol’: beide titels deden er in vergelijking met vorige week nog zo’n 100.000 kijkers bij.

‘De Verraders’ behaalde in de finale met bijna 800.000 kijkers een uitstekende score, wat wellicht betekent dat VTM binnenkort opnieuw op zoek gaat naar een rits beetje bekende Vlamingen. Ook ‘Big Brother’ sloot de deuren: 208.449 mensen zagen hoe Salar als winnaar uit het huis kwam, toch een pak minder dan de 401.062 kijkers voor de slotaflevering in 2021.

Twee nieuwkomers op VTM bewezen dat programma’s met het woord ‘voice’ in de titel altijd een publiek vinden: ‘The Voice Kids’ moest natuurlijk stevig inleveren in vergelijking met ‘The Masked Singer’ maar haalde een bijna identiek cijfer als bij de start twee jaar geleden (689.085). En ‘I Can See Your Voice’ (waar wij geen morzel zaterdag meer aan willen verspillen ★☆☆☆☆) verdubbelde ei zo na de score van ‘Marble Mania’ vorige week (293.540‏) en dat zonder het niveau ook maar één centimeter op te krikken.

Voor de rest eindigden alle nieuwe programma’s buiten de top 25. Op VTM gingen ‘Welkom in de familie’ (★★☆☆☆) en ‘Vrederechters’ van start met 376.961 en 417.692 kijkers, op Play4 begon ‘De Container Cup’ (waarin Kamal Kharmach en Dominique Van Malder enkel negatieve records braken ★★★★☆) met 254.771 kijkers - een cijfer dat de hele week min of meer gelijk bleef -, ‘Viva la feta’ (★★★★☆) met 244.699 kijkers en het nieuwe seizoen van ‘Blind gekocht’ met 387.000 kijkers, of zowat een derde van het budget dat Caroline en Filip veil hadden voor hun nieuwe woning.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 25 tot en met donderdag 31 maart. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.133.165‏

2 DE MOL PLAY4 1.124.224‏

3 THUIS EEN 1.112.362‏

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 991.726‏

5 DWARS DOOR DE LAGE LANDEN EEN 951.971‏

6 IEDEREEN BEROEMD EEN 932.093‏

7 SPORTWEEKEND EEN 851.228‏

8 RESTAURANT MISVERSTAND EEN 778.242‏

9 DE VERRADERS VTM 774.966‏

10 GENT-WEVELGEM H. EEN 736.978‏

11 HET NIEUWS (19U) VTM 727.349‏

12 THE VOICE KIDS VTM 676.739‏

13 LOST LUGGAGE EEN 671.857‏

14 DE JAREN 80 VOOR TIENERS EEN 664.000

15 BLOKKEN EEN 661.755‏

16 BELGIE/BURKINA FASO VTM 645.722‏

17 DE KEMPING EEN 588.870‏

18 VIVE LE VELO EEN 554.623‏

19 I CAN SEE YOUR VOICE VTM 531.922‏

20 DE NOTARIS EEN 531.000

21 DWARS DOOR VLAANDEREN EEN 528.536‏

22 HET JOURNAAL (13U) EEN 507.283‏

23 IERLAND/BELGIE VTM 505.542‏

24 TOPDOKTERS PLAY4 501.739‏

25 MIDSOMER MURDERS EEN 500.223

