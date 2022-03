De negen beste series om het zwarte gat na ‘Euphoria’ op te vullen

‘Als het goed zit, valt ‘Euphoria’ met niets anders op televisie te vergelijken’, schreven we onlangs in onze recensie van het populaire tienerdrama, en dat klopt. Maar er zijn natuurlijk wel een paar series die de fans van Rue en co. vast ook wel de moeite waard zullen vinden. De negen beste op een rij.

1 The Sex Lives of College Girls (Streamz) ★★★★☆

Beeld rv

Voor wie de tieners uit ‘Euphoria’ te jong vindt, is er ‘The Sex Lives of College Girls’, een heerlijke komische dramareeks rond vier dames die een kamer delen aan de prestigieuze (maar fictieve) universiteit Essex College. De titel is geen loze belofte want de vrouwelijke hoofdpersonages gaan complexloos om met de mogelijkheden die hun onafhankelijkheid ze biedt. Tegelijk laat ‘The Sex Lives of College Girls’ thema’s als genderidentiteit of machtsmisbruik passeren, zonder dat het ooit zwaar op de hand wordt.

2 Sex Education (Netflix) ★★★★☆

Beeld Reporters / Splash

Al drie seizoenen lang de gouden standaard als het over tieners en seks gaat maar het toch net iets minder expliciet mag zijn: het Britse ‘Sex Education’, waarin Otis het ongevraagde advies dat hij van zijn moeder en seksuologe krijgt, gebruikt om op school een handeltje in sekstips op te zetten. Otis en zijn grote liefde Maeve zijn het kloppende hart van de reeks maar ‘Sex Education’ slaagt er wonderwel in om heel veel personages - en bijhorende seksuele exploten - leven in te blazen.

3 Skins (Netflix) ★★★★☆

Beeld Netflix

Door de heftige thematiek - seks, eetstoornissen, drugsverslaving, mentale gezondheid - en de piepjonge personages, die elk om beurt een eigen aflevering krijgen, zou je geneigd zijn ‘Skins’ te omschrijven als ‘de Britse ‘Euphoria’’. Alleen dateert deze reeks al van 2007 en is ze dus zelfs vijf jaar ouder dan de Israëlische serie waarop de makers van de HBO-hit zich gebaseerd hebben. ‘Skins’ kreeg trouwens ook een Amerikaanse remake maar die is een stuk minder dan het origineel, dat zeven seizoenen lang de bakens verzette van wat kon in een tienerserie.

4 The end of the f**king world (Netflix) ★★★★☆

Beeld Netflix

De tienerjongen James is ervan overtuigd dat hij een psychopaat is zonder echte emoties en besluit na lang oefenen op dieren om een mens te vermoorden. Als Alyssa, het jonge slachtoffer dat hij op het oog heeft, wegloopt, gaat hij met haar mee en komen beiden terecht in een soort kruising van ‘True Romance’ en ‘Twin Peaks’. Vooral in het eerste seizoen levert dat erg sterke en visueel indrukwekkende televisie op, over twee verloren zielen die enkel bij elkaar terecht kunnen.

5 Grand Army (Netflix) ★★★½☆

Beeld Netflix

De reeks waarmee Netflix eind 2020 zijn eigen ‘Euphoria’ wou lanceren, een erg realistisch portret van tieners die school lopen in Brooklyn. Qua shockgehalte zijn beide series aan elkaar gewaagd - al in de eerste minuten moet een meisje op het toilet een condoom uit de vagina van een vriendin halen - en ‘Grand Army’ gooit er ook nog een terreuraanslag bovenop, maar het mocht niet baten: na één seizoen trok Netflix de stop eruit.

6 We are who we are (MyLum.tv) ★★★½☆

Beeld Lumière

Aangezien ‘We are who we are’, een tienerdrama dat zich afspeelt op en rond een Amerikaanse legerbasis in Italië, draait rond twee scholieren die driftig op zoek zijn naar hun eigen identiteit en ondertussen graag al eens wat drugs nemen, is de link met ‘Euphoria’ snel gelegd. Maar deze reeks is een stuk rustiger, dromeriger en meer impressionistisch, wat niet mag verwonderen aangezien Luca Guadagnino (‘Call me by your name’) achter de camera stond.

7 The O.C. (Amazon Prime Video) ★★★½☆

Beeld VMMA

Serie uit 2003 die zich afspeelt in het rijke Newport Beach in Californië en dezelfde ingrediënten bevat als ‘Euphoria’ - kalverliefdes, gebroken harten, experimenten met drugs en de occasionele psychopaat - maar in dramatisch kleinere dosissen. ‘The O.C.’ heeft gelukkig ook wel wat troeven: het geratel van iedereens favoriete nerd Seth Cohen, de onnavolgbare ‘side-eye’ van Ryan Atwood, de ‘bad boy’ die door de Cohens geadopteerd wordt, en natuurlijk pater familias Sandy, met zijn ontroerende speeches en zijn erg expressieve wenkbrauwen. Plus: in ‘The O.C.’ eindigt een feestje nog vaker dan bij ‘Euphoria’ op een knokpartij!

8 Gossip Girl (Amazon Prime Video) ★★★☆☆

Beeld SBS BELGIUM

In 2007 werd ‘Gossip Girl’ nog ‘de nachtmerrie van elke ouder’ genoemd, maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat dat, ook in het licht van de tientallen penissen in ‘Euphoria’, wat overdreven was. Anno 2022 is het vooral een goed gemaakte ‘guilty pleasure’ over enkele bevoorrechte tieners uit de New Yorkse elite - en één gezin uit het zogezegd straatarme Brooklyn - die elkaar het leven zuur proberen te maken, terwijl een anonieme blogger commentaar geeft. In 2021 kwam er ook een remake, die op Streamz terug te vinden is.

9 Élite (Netflix) ★★★☆☆

Beeld NIETE/NETFLIX

Als een paar jongeren uit de arbeidersklasse naar een school vol rijkeluiskinderen gaan, leidt dat tot veel conflicten, nog meer seks en af en toe een mysterieus sterfgeval. De Spaanse wereldhit - samen met ‘La Casa de Papel’ de populairste Spaanstalige serie op Netflix - is kitscherig en valt moeilijk echt serieus te nemen, maar na de helletocht die het tweede seizoen van ‘Euphoria’ was, hoeft dat natuurlijk niet helemaal een nadeel te zijn.