De Netflix top-10: Ieders favoriete stalker wordt nu zelf op de hielen gezeten voor twee nieuwkomers

Joe Goldberg staat nog steeds aan de leiding, maar de stalker wordt nu wel zelf op de hielen gezeten door twee nieuwkomers: een Italiaans kostuumdrama en een Britse horrorserie.

Zowel ‘La legge di Lidia Poët’ - over een jonge Italiaanse advocate die eind 19e eeuw allerlei misdaden oplost - als ‘Red Rose’ - waarin enkele tieners geterroriseerd worden door een sinistere app - verschenen woensdag op Netflix en rukten daarna zij aan zij op richting de top. Voorlopig houdt ‘You’ nog stand, maar de kans dat het eerste deel van seizoen vier nog bovenaan zal staan als deel twee verschijnt - op 9 maart - is miniem. ‘La chica de nieve’, twee weken geleden nog nummer één, gaat richting uitgang, en ook voor ‘Wednesday’ lijkt het na drie maanden (!) stilaan over. Naast de nummers twee en drie zijn er nog drie nieuwkomers in de lijst series: de realityshow ‘Perfect Match’, ‘Todas las veces que nos enamoramos’, de nieuwe reeks van de man achter ‘Elite’, en de Koreaanse romantische komedie ‘Love to hate you’.

Nog meer romcom vinden we terug in de lijst met populairste films: daar zwaait ‘Your Place or Mine', met Reese Witherspoon en Ashton Kutcher in de hoofdrol, sinds de release vorige vrijdag de scepter en dat ondanks de unaniem negatieve recensies. Ook nummer drie, het Poolse ‘Milosc do Kwadratu’, is een romantische komedie - over de niet voor de hand liggende relatie tussen een beroemde journaliste en een simpele leraar - maar wordt al even slecht onthaald. Wie kwaliteit wil, kiest blijkbaar beter voor nummer twee in de top tien: ‘Mission: Impossible - Fallout’, het zesde en volgens Onze Man allerbeste deel uit de filmreeks met Tom Cruise.

De tien populairste series op Netflix

1 You - seizoen 4 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 La legge di Lidia Poët

3 Red Rose (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

4 Physical

5 Ginny & Georgia - seizoen 2 (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

6 Perfect Match

7 Todas las veces que nos enamoramos

8 Wednesday (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

9 Love to hate you

10 La chica de nieve (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

De tien populairste films op Netflix

1 Your place or mine (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 Mission: Impossible - Fallout (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

3 Milosc do Kwadratu

4 I know who killed me

5 Bushwick

6 You people

7 True Spirit

8 Viking Wolf

9 Glass Onion: A Knives Out Mystery (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

10 A Sunday Affair