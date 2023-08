De neus van Bradley Cooper en de comeback van Michael Fassbender: dit is er te zien op het filmfestival van Venetië

De 80ste editie van het filmfestival van Venetië, die vanavond van start gaat, belooft atypisch te worden. Door de scenaristen- en acteursstaking in Hollywood (zie kader) ontbreken namelijk de sterren op de rode loper. Maar op het grote scherm is meer dan genoeg te zien.

‘Priscilla’ (Sofia Coppola)

Beeld RV

Een jaar nadat Austin Butler zich helemaal in de rol van Elvis Presley verloor, is het nu de beurt aan Jacob Elordi om The King of Rock ’n’ Roll te spelen. Maar ‘Priscilla’ gaat niet over hem, wel over de liefde van zijn leven: Priscilla Presley. Regisseuse Sofia Coppola (‘Lost in Translation’) gebruikte Priscilla’s autobiografie ‘Elvis and Me’ als basis voor haar nieuwste film. Met zijn intieme focus belooft die de perfecte aanvulling te worden op Baz Luhrmanns flashy ‘Elvis!’.

Coppola vergelijkt de film zelf met ‘Marie Antoinette’: een portret van een jong meisje dat opgroeit in de weelde van Graceland. ‘Priscilla’ zou weleens de grote doorbraak kunnen betekenen voor actrice Cailee Spaeny, die Priscilla speelt van haar 15de tot haar 27ste.

‘Ferrari’ (Michael Mann)

Beeld RV

Adam Driver doet zijn achternaam eindelijk eer aan in ‘Ferrari’. De ‘Star Wars’-ster speelt Enzo Ferrari, de Italiaanse autocoureur die het befaamde automerk met het steigerende paard oprichtte. Met zijn achteruit gestreken grijze haren oogt Driver alvast cooler dan cool, en als zijn Italiaanse accent wat overtuigender geworden is sinds ‘House of Gucci’, kan Ferrari weleens een van de bepalende films van 2023 worden.

Met Michael Mann (‘Heat’) zit een van de meest capabele regisseurs ter wereld achter het stuur. Dat ‘Ferrari’ zijn eerste film is sinds ‘Blackhat’ uit 2015, maakt het enkel maar spannender.

‘La bête’ (Bertrand Bonnello)

Beeld RV

In de staking, die hoe dan ook haar stempel drukt op dit festival, speelt artificiële intelligentie een belangrijke rol: zowel scenaristen als acteurs vrezen dat die technologie hun jobs bedreigt. Maar ook in een van de films die dit jaar kans maken op de Gouden Leeuw, staat AI centraal.

De Franse regisseur Bertrand Bonnello (‘Saint Laurent’) waagt zich voor het eerst aan een sciencefictionfilm met ‘La bête’, een ambitieus opgezet verhaal dat zich afspeelt in een toekomst waar emoties als een bedreiging worden gezien. Léa Seydoux speelt Gabrielle, een vrouw die AI inzet om vorige levens te bezoeken en zich zo van ongewenste gevoelens te ontdoen.

‘Holly’ (Fien Troch)

Beeld RV

Ook Fien Troch flirt in haar vijfde langspeelfilm met fantastische elementen: wanneer het jonge hoofdpersonage Holly een catastrofale schoolbrand lijkt te voorvoelen, dichten sommigen haar bovennatuurlijke krachten toe. Het is voor Troch de eerste keer dat ze een gooi mag doen naar de hoogste eer op een A-festival.

Troch vertegenwoordigt ons land trouwens niet alleen in Venetië: in de openingsfilm ‘Comandante’ is onder andere Johan Heldenbergh te zien. Zijn ‘The Broken Circle Breakdown’-tegenspeelster Veerle Baetens speelt dan weer de hoofdrol in ‘Quitter la nuit’ van de Canadees-Brusselse Delphine Girard. De film speelt in het zijluik ‘Giornate degli Autori’.

‘Poor Things’ (Yorgos Lanthimos)

Beeld RV

Al vijf jaar is het geleden dat de Griekse weirdo Yorgos Lanthimos de wereld verrukte met ‘The Favourite’, dat wij toen juichend onthaalden als ‘met voorsprong het meest getikte kostuumdrama ooit’. Nu is hij eindelijk terug, en wel met twee films − beide opnieuw met ‘The Favourite’-actrice Emma Stone in een hoofdrol.

Op het mysterieuze ‘AND’ is het nog even wachten, maar in Venetië gaat ‘Poor Things’ in wereldpremière: een maffe variant op Frankenstein, waarin een gekke wetenschapper met een tronie vol littekens (gespeeld door Willem Dafoe, wie anders!) een jonge vrouw (Stone) weer tot leven wekt. De trailer suggereert alvast dat Lanthimos er niet minder radicaal op wordt naarmate hij meer Hollywoodsterren − ook Mark Ruffalo speelt een hoofdrol − in zijn films verzamelt.

‘The Wonderful Story of Henry Sugar’ (Wes Anderson)

Beeld Courtesy of Netflix

Net als Lanthimos zit ook Wes Anderson in een uiterst productieve fase. In Cannes stelde hij nog maar net ‘Asteroid City’ aan de wereld voor, of hij is al terug met ‘The Wonderful Story of Henry Sugar’. Geen langspeelfilm, maar een verzameling kortfilms die alles samen nauwelijks 40 minuten duurt.

Dat Anderson kon experimenteren met zo’n ongewone speelduur, komt doordat ‘The Wonderful Story of Henry Sugar’ een Netflix-film is − de streamingreus kocht in 2021 de rechten op Dahls volledige catalogus op. Anderson bewees met ‘Fantastic Mr. Fox’ al dat het werk van de Britse jeugdauteur hem uitstekend ligt.

Lees ook: Van de minst betoverende tot de wonderbaarlijkste: de 11 films van Wes Anderson gerangschikt

‘The Caine Mutiny Court-Martial’ (William Friedkin)

Beeld RV

Dat regisseur William Friedkin er in Venetië niet bij zal zijn, heeft niets met de staking te maken: de Amerikaanse regisseur, bekend van films als ‘The Exorcist’ en ‘Cruising’, overleed begin deze maand op 87-jarige leeftijd. Het geeft ‘The Caine Mutiny Court-Martial’, dat in competitie zit, een extra lading: voor de laatste keer kunnen we nieuw werk van deze iconische filmmaker ontdekken.

‘The Caine Mutiny Court-Martial’ is gebaseerd op een literaire rechtbankthriller van Herman Wouk, en werd in de jaren 50 al eens verfilmd met Humphrey Bogart in een van de hoofdrollen. Friedkin deed voor zijn versie beroep op onder anderen Kiefer Sutherland en Jason Clarke.

‘El Conde’ (Pablo Larraín)

Beeld RV

Pablo Larraín kent de kanalen van Venetië intussen als zijn broekzak: de Chileense regisseur is al voor de vijfde keer te gast in de competitie van het festival. Na Jackie Kennedy (‘Jackie’) en prinses Diana (‘Spencer’) kiest Larraín opnieuw een historische figuur uit als hoofdpersonage − maar dan wel een die wat minder algemeen geliefd is: Augusto Pinochet.

‘El Conde’ belooft allesbehalve een traditionele biopic te worden: de Chileense dictator wordt in deze zwarte komedie afgebeeld als een 250 jaar oude vampier die er stilaan genoeg van heeft. Hij besluit eindelijk te sterven. Met ‘El Conde’ lijkt Larraín weer aan te sluiten bij de thema’s die hij vóór zijn internationale doorbraak verkende: films als ‘Tony Manero’, ‘Post Mortem’ en ‘No’ schetsen samen een ontluisterend beeld van het verstikkende leven onder Pinochet.

‘Aggro Dr1ft’ (Harmony Korine)

Beeld RV

Of de nieuwe film van Harmony Korine (‘Spring Breakers’) een schot in de roos wordt, valt nog af te wachten, maar de nieuwsgierigheid prikkelen doet hij wel. De cultregisseur beschrijft ‘Aggro Dr1ft’ zelf als volgt: ‘Wilde dagen, wilde nachten. Ik wilde geen film maken. Ik wilde maken wat er ná film komt.’

De film − of hoe Korine het ook wil noemen − lijkt te gaan over een ervaren huurmoordenaar die verdwaalt in de onderwereld van Miami. Rapper Travis Scott speelt de hoofdrol. O ja, alle beelden werden met infraroodcamera’s gedraaid, en niemand minder dan Gaspar Noé (‘Irréversible’) noemt het resultaat ‘extreem trippy’!

‘Maestro’ (Bradley Cooper)

Beeld RV

Bradley Cooper zal er niet rouwig om zijn dat hij door de staking niet naar Venetië kan afzakken. Hij is immers nu al het onderwerp van de grootste controverse van het festival − of liever: de valse neus die hij in ‘Maestro’ draagt, is dat. Cooper, die de film ook schreef en regisseerde, speelt de beroemde componist Leonard Bernstein en onderging daarvoor een behoorlijke transformatie.

Bernsteins familie zag er geen graten in, maar de uit de kluiten gewassen neusprothese die Bradley Cooper zich aanmat om de maestro te vertolken, schoot bij sommigen toch in het verkeerde keelgat omdat die het stereotiepe beeld van Joodse mensen zou bevestigen. Hopelijk kan er na de première in Venetië over zinnigere dingen gepraat worden, zoals: wordt ‘Maestro’ na Coopers regiedebuut ‘A Star is Born’ opnieuw een Oscarsensatie?

‘The Killer’ (David Fincher)

Beeld RV

Drie jaar na het wat zelfvoldane cinefielenfeest ‘Mank’ keert David Fincher (‘Seven’) terug met een nieuwe thriller. ‘The Killer’ is gebaseerd op een Franse graphic novel en gaat over een huurmoordenaar die zelf opgejaagd wild wordt nadat een opdracht mislukt. Voor Fincher is het een heus passieproject, waar hij al zestien jaar aan werkt.

De film betekent ook de comeback van acteur Michael Fassbender, die een tijdlang niet van het scherm weg te slaan was, maar nu al vier jaar lang nergens meer te zien was. De laatste film die Fincher in Venetië voorstelde, was ‘Fight Club’ (1999). Benieuwd of ‘The Killer’ dezelfde cultstatus zal bereiken.

‘The Green Border’ (Agnieszka Holland)

Beeld RV

De Poolse regisseuse Agnieszka Holland draaide haar nieuwe film in het grootste geheim. ‘The Green Border’ werpt immers licht op een onderwerp dat haar regering behoorlijk in verlegenheid brengt: het humanitaire vagevuur waarin vluchtelingen en sans-papiers terechtkomen op de grens tussen Wit-Rusland en Polen.

Een levensgevaarlijke situatie die gecreëerd werd door Poetin-getrouwe Aleksandr Loekasjenko, die migranten met valse beloftes richting Polen stuurt om de EU te destabiliseren. Een cynisch geopolitiek spel dat mensenlevens kost.

Het filmfestival van Venetië loopt van 30 augustus tot en met zaterdag 9 september.

Hollywoodstaking: steeds meer druk op de ketel, maar oplossing nog niet in zicht 118 dagen nadat Hollywoodscenaristen de pen neerlegden, zijn de gevolgen van de staking in Venetië duidelijk voelbaar. Maar waar staan de onderhandelingen tussen studio’s, schrijvers en acteurs intussen? Een deblokkering lijkt nog niet meteen in zicht. Toen festivaldirecteur Alberto Barbera half juli aankondigde dat Challengers, de nieuwe film van Luca Guadagnino met Zendaya en Josh O’Connor, niet langer het festival zou openen, werd de ernst van de acteurs- en scenaristenstaking plots heel duidelijk. Dat filmstudio Amazon de release van Challengers uitstelde van dit najaar naar april 2024, gaf aan dat de situatie muurvast zat. Filmstudio’s en tv-producenten, verenigd in de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), beseften dat het water tussen de onderhandelende partijen nog veel te diep was, en dat Hollywoodsterren dus niet meteen weer promotie zouden gaan voeren voor hun films en series. Opschuiven dus. Nochtans hadden velen voorspeld dat de staking wel opgelost moest raken voordat de herfstfestivals van start gingen − die vormen voor de studio’s immers een essentiële springplank naar de Oscars. Maar noch de AMPTP, noch de Writers Guild of America (WGA) of de SAG (Screen Actors Guild) lijkt voorlopig bereid om in te binden. Meer zelfs: afgelopen weken lijkt de situatie nog wat verder te zijn geëscaleerd. Toen de studiobazen van onder meer Disney, Netflix en Warner Bros half augustus voor het eerst sinds het begin van de staking een tegenvoorstel deden aan de WGA-onderhandelaars, was er heel even optimisme dat het einde misschien stilaan in zicht kwam. Die hoop werd meteen in de kiem gesmoord: de WGA veegde het voorstel integraal van tafel. Tot grote frustratie van de AMPTP, die de inhoud ervan terstond aan de pers lekte. De bedoeling: bij vakbondsleden de perceptie creëren dat hun leiders te veel willen, en een paar mooie toegiften laten liggen − het tegenvoorstel van de AMPTP kwam deels tegemoet aan de verzuchtingen van de scenaristen rond AI en het bekendmaken van kijkcijfers (maar bood geen oplossingen voor de onderbemanning van writers rooms en het gebrek aan werkzekerheid). Verdeel en heers, lijkt het motto van de AMPTP. Misschien zal die strategie nog werken ook. Het ongeduld begint alleszins te groeien, ook onder vakbondsleden. Na respectievelijk bijna vier maanden en anderhalve maand zonder werk, zitten veel scenaristen en acteurs intussen financieel op hun tandvlees. Voedselbanken in Los Angeles krijgen meer hongerige bezoekers over de vloer, en vorige week uitte een boos lid van vakbond IATSE, die Hollywoodtechnici vertegenwoordigt, doodsbedreigingen aan het adres van zijn lokale vakbondsleiders. De druk om snel tot een oplossing te komen, wordt steeds groter.

(DM)