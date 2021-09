De nieuwe huisbazin van ‘Villa politica’: ‘Ik vrees dat ik wat meer gêne heb dan Linda De Win’

Jarenlang leidde het politieke Eén-magazine ‘Villa politica’ een relatief anoniem bestaan in de luwte, totdat in 2007 ‘de pitbull van de Wetstraat’ de handschoen opnam en het met haar bekende brutale stijl tot BV tegen wil en dank schopte. Big naaldhakken to fill: donderdag neemt Goedele Devroy het over van de onlangs afgezwaaide Linda De Win.

GOEDELE DEVROY «Linda heeft het veertien jaar gepresenteerd: zij wás ‘Villa politica’, en vice versa. Dat brengt uiteraard wel wat druk met zich mee. Temeer omdat ik het voorbije anderhalf jaar voor ‘Pano’ heb gewerkt, en al die tijd geen politieke verslaggeving meer heb gedaan: ik moet er zonder warm te draaien meteen in vliegen. Maar goed, ik heb uiteraard ervaring met het interviewen van politici. Geef me wat tijd, ik ben ervan overtuigd dat het wel goed zal komen.»

HUMO Op woensdagmiddag breng je verslag uit vanuit het Vlaams Parlement, op donderdagmiddag vanuit het federale parlement. Waar vertoef je het liefst?

DEVROY «In het federale parlement is de sfeer meestal levendiger, omdat je met twee taalgroepen zit, en omdat de mondelinge vragen aan de regering er strak geleid en getimed worden en dus goed vooruitgaan. Een groot verschil met het Vlaams Parlement, waar iedereen die zich in het halfrond bevindt, ongeremd zijn of haar mening mag geven over wat deze of gene minister net heeft beweerd. In de praktijk betekent dat vaak dat alles drie of vier keer wordt herhaald, maar dan in andere bewoordingen. Dat kan weleens saai worden, om niet te zeggen slaapverwekkend. Niet erg, zolang mijn interviews dat maar niet zijn.»

HUMO Je voorgangster schaamde zich er tijdens haar interviews niet voor om een gesprekspartner koudweg opzij te duwen als iemand van een groter kaliber voorbijkwam.

DEVROY (lacht) «Klopt, ja. In niet-coronatijden, dan: tijdens Linda’s laatste jaar liepen er amper Kamerleden rond in de wandelgangen, want ze zaten thuis.»

HUMO Iets zegt me dat dat niet jouw stijl is.

DEVROY «Ik vrees dat ik wat meer gêne heb, inderdaad. Misschien moet ik die leren overwinnen? Of misschien ook niet. Politici moeten overal tegen kunnen, is de algemene consensus, maar ik vind het nogal onbeleefd om iemand in het midden van een zin te laten staan waar hij staat omdat je iemand anders ziet die je interessanter vindt.»

HUMO Keek je vaak?

DEVROY «Nee, praktisch nooit. Aangezien ik de Wetstraat volgde voor ‘Het journaal’, zat ik zelf altijd in de Kamer of in het Vlaams Parlement als het werd uitgezonden. Ik zag Linda wel bezig, maar ik hoorde haar niet (lacht). Nu, sinds ik weet dat ik het van haar mag overnemen, heb ik uiteraard wel altijd gekeken.»

HUMO En?

DEVROY «’t Is een buitengewoon leerzaam programma, vind ik. Je ziet er zeer goed in hoe de Belgische politiek in elkaar zit, en als je het elke week zou volgen, ben je op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt. Ik zou zeggen: een kijktip. Of is dat al te schaamteloze zelfpromotie?»

