‘De nieuwe ‘Jurassic World’ maakt de hele reeks kapot.’ De bioscoopfilms van deze week bekeken

‘Jurassic World Dominion’ ★★☆☆☆

Van Colin Trevorrow, met Chris Pratt, Sam Neill, Jeff Goldblum en Laura Dern

Even kijken: wat beweegt er momenteel allemaal in blockbusterland? In het Marvel Cinematic Universe is men sinds de overwinning op Thanos in ‘Avengers: Endgame’ nog steeds op zoek naar een Nieuw Overkoepelend Verhaal, al hebben ‘Spider-Man: No Way Home’, de serie ‘Loki’ en in mindere mate ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ wel bewezen dat er voorlopig nog sprankelend leven zit in het MCU. De tegenvallende box office-resultaten van het door pers en publiek koeltjes onthaalde ‘The Secrets of Dumbledore’ geven aan dat de magie van de ‘Fantastic Beasts’-franchise stilaan uitdooft: de makers hadden Johnny maar niet moeten cancelen! Op de vijfde Indiana Jones-film is het nog wachten tot juni 2023: hopelijk haalt de 80-jarige Harrison Ford nog levend en wel de wereldpremière. Wat de James Bond-franchise betreft, melden onze bronnen binnen de Britse geheime dienst MI6 dat de naam van de nieuwe Bond (Tom Hardy? Tom Hiddleston? Tom Dewispelaere?) héél misschien zal worden bekendgemaakt op 5 oktober, de 60ste verjaardag van ‘Dr. No’.

En de dino’s? Die leven in ‘Jurassic World Dominion’ niet langer in hun reservaten op Isla Sorna of Isla Nublar, maar lopen vrij rond in ónze wereld, wat onder meer een fraai, maar ook ietwat komiek beeld oplevert van enkele olifanten die op de Afrikaanse savanne zij aan zij lopen met enkele brachiosaurussen (al kunnen het ook atrociraptors, quetzalcoatlussen of wiemaalternogomsaurussen zijn geweest). Maar eerlijk gezegd: hun gebrul maakt na vijf films, enkele computerspellen en een tekenfilmserie nauwelijks nog indruk. Erger nog: wat ‘Alien: Resurrection’ was voor de ‘Alien’-franchise – de episode die de wezens definitief stripte van hun dreiging en de hele mythologie in het ridicule trok – is ‘Dominion’ voor de ‘Jurassic’-reeks.

Alsof ze zelf ook wel beseften dat de dino’s hun houdbaarheidsdatum nu écht met enkele miljoenen jaren hebben overschreden, schuiven de scenaristen in ‘Dominion’ een totaal nieuw specimen naar voor: een zwerm gigantische genetisch gemodificeerde sprinkhanen met DNA uit het krijttijdperk. Ongeveer halfweg zien we hoe de ‘Jurassic Park’-oudgedienden Sam Neill en Laura Dern in een ondergronds laboratorium onder het roepen van ‘Ze zijn overal! Help mij!’ op de loop moeten voor de losgebroken sprinkhanen: hilarisch, maar nog niet zo hilarisch als de onbedoeld kluchtige scène waarin Owen (Chris Pratt) in de smalle straatjes van de Maltese hoofdstad Valletta wordt achtervolgd door een raptor die net als Jason Bourne in ‘The Bourne Supremacy’ of 007 in ‘Casino Royale’ met een onvoorstelbare atletische lenigheid van dak tot dak wipt. Wanneer we u trouwens vertellen dat het verhaal draait rond een megalomane booswicht die vanuit zijn basis in de jungle met behulp van die vraatzuchtige sprinkhanen een wereldwijde hongersnood ontketent, dan begrijpt u waarschijnlijk al wat beter waarom ‘Dr. DiNo’ of ‘CaDino Royale’ passender titels waren geweest.

O ja: ziet u, hoog boven de dino’s en de sprinkhanen, die condensstreep tussen de wolken? Dat is Maverick, die de slaapverwekkende beestjes van ‘Jurassic World Dominion’ triomfantelijk het nakijken geeft.

Vanaf 8 juni in de bioscoop.

‘Nowhere Special’ ★★★½☆

Van Uberto Pasolini, met James Norton, Daniel Lamont en Carol Moore

Tussen het oorverdovende gebrul van de dino’s in ‘Jurassic World: Dominion’ en het donderende geraas van de F-18's in ‘Top Gun: Maverick’ kunt u in de bioscopen ook, zacht maar intens, het hart horen kloppen van ‘Nowhere Special’, een kleinschalig maar desalniettemin metersdiep onder de huid kruipend Noord-Iers drama over een alleenstaande en terminaal zieke working class vader (de prachtige James Norton) die de tijd die hem rest spendeert aan de zoektocht naar de juiste pleegouders voor zijn 3-jarig zoontje. Wanneer je leven net iets minder langdurig is dan gehoopt, zo laat regisseur Uberto Pasolini ons op volstrekt onsentimentele wijze aanvoelen, dan krijgt elke handeling (een verhaaltje voorlezen, samen een ijsje eten, je kindje in de achteruitkijkspiegel in z’n autostoeltje zien hangen) de allure van een hartverscheurend requiem. Yep, dankzij ‘Nowhere Special’ weten we weer dat elke knuffel telt.

Vanaf 8 juni in de bioscoop.

‘Men’ ★★★☆☆

Van Alex Garland, met Jessie Buckley, Rory Kinnear en Paapa Essiedu

Sinds hij in 1996 een bestseller scoorde met ‘The Beach’, timmert Alex Garland aan een fascinerend oeuvre als scenarist (‘28 Days Later...’, ‘Devs’) en regisseur (‘Ex Machina’ staat op Streamz, ‘Annihilation’ op Netflix). Met ‘Men’, waarin een rouwende jongedame (Buckley) haar intrek neemt in een landhuis op het Engelse platteland, mengt hij zich in het debat over toxische mannelijkheid, maar dan op z’n Garlands: de landerijen baden in een occult horrorsfeertje, de religieuze symboliek is niet van de lucht, en op het eind krijgt u een dosis non-binaire body horror (het bestaat) waar zelfs Cronenberg voor zou terugschrikken. Wat Garland precíes wil zeggen over de mannelijke inborst is ons niet helemaal duidelijk, maar de schitterende scène waarin Buckley in een verlaten treintunnel met de weerkaatsingen van haar stem een hypnotiserende melodie opbouwt is bij ons nog steeds aan het nagalmen.

Vanaf 8 juni in de bioscoop.

‘Mijn leven na Versailles’ ★★★☆☆

Van Nathaniel Hlimi en Clémence Madeleine-Perdrillat, met de stemmen van Has Drijver en Fien van Doesburg

U bent het spuugzat dat uw ukken op zondagmiddag alleen maar ‘Brawl Stars’ op hun tablet zitten te spelen? Laat hen dan eens op een stootkar door de gangen van het kasteel van Versailles racen! Net als Violette, een 8-jarig meisje dat na de dood van haar ouders wordt geplaatst bij haar oom, een bebaarde schoonmaker die altijd stinkt naar het schoonmaakmiddel waarmee hij het kasteel poetst. De animatiefilm ‘Mijn leven in Versailles’ laat in alle grafische eenvoud zien hoe Violette haar verdriet probeert te verwerken met de hulp van een klein wit muisje en de spin van Marie Antoinette, maar voor het zover is, krijgen uw bengels nog twee andere fijne tekenfilmpjes te zien: eentje over zwevende paraplu’s en eentje over een iets te enthousiaste brandweerman. Ondertussen kunt u in de bar pintjes drinken en ‘Brawl Stars’ spelen.

Vanaf 8 juni in de bioscoop.