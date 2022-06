’t Klinkt een beetje schaamtelijk, maar toen ons een hele tijd geleden ter ore kwam dat er een animatiefilm in de maak was over de tijd dat Buzz Lightyear een échte astronaut was, begonnen wij onder het mompelen van ‘Huh?’ een beetje verdwaasd in onze kruin te krabben. Buzz Lightyear: dat is toch die ‘To infinity and beyond!’ uitroepende speelgoedpop die in de ‘Toy Story’-films in de kamer van het jongetje Andy tot leven komt en samen met Woody, Jessie en Stinky Pete de wildste avonturen beleeft?

Hoe kan het dan dat diezelfde pop in een vorig leven een échte Space Ranger was die op miljoenen lichtjaren van de aarde door het heelal zoefde? Tot we het, onszelf een klets op het voorhoofd verkopend, ineens snapten: de film ‘Lightyear’, een coproductie van Disney en Pixar, vertelt níét het oorsprongsverhaal van Andy’s speelgoedpop, maar van de astronaut op wie die pop is gebaseerd! Ja, onze euro valt soms tergend traag. Ten behoeve van trage verstaanders zoals wij verschijnt in het begin van ‘Lightyear’ een pancarte die één en ander nog eens glashelder verduidelijkt: de Buzz Lightyear-pop die Andy ooit cadeau kreeg, is gebaseerd op het hoofdpersonage uit Andy’s lievelingsfilm. En ‘Lightyear’ is die film.

In de spectaculaire openingsscène zien we hoe een gigantisch verkenningsruimteschip door een stuurfout van Buzz te pletter slaat op een verafgelegen planeet die krioelt van de vijandelijke kevers en uit de grond schietende tentakels. Terwijl de andere bemanningsleden zich bij hun lot neerleggen en zich langzaam maar zeker op de planeet settelen, blijft de door schuldgevoelens verteerde Buzz geloven dat hij het gecrashte schip opnieuw reisklaar kan maken. Maar de tientallen testvluchten die hij jaar in, jaar uit uitvoert, hebben een tragisch neveneffect: voor elke minuut die Buzz tijdens zo’n testvlucht in de ruimte doorbrengt, worden zijn vrienden op de planeet enkele jaren ouder (in de fysica heet dat de tijdparadox: wij komen het fenomeen, ook bekend van Christopher Nolans ‘Interstellar’, op eenvoudig verzoek in uw living uitleggen).

Terwijl de immer jong blijvende Buzz (sprekend met de stembanden van Chris Evans) met een niet aflatende koppigheid alsmaar zijn ruimtehelm opzet en testvluchten blijft maken, zien we in een reeks ontroerende scènes hoe zijn beste vriendin Alisha op de begane grond een vol leven leidt: ze wordt verliefd, stapt met haar geliefde in het huwelijksbootje, krijgt een kind, en wordt – terwijl we haar langzaam maar zeker zien verwelken – grootmoeder. In een scène die er door Disney eerst werd uitgeknipt en na massaal protest weer in geplakt, zien we zelfs hoe Alisha en haar zielsbeminde een queerkusje uitwisselen! Over die kus gesproken: ‘Het is frusterend dat daar zoveel discussie over is,’ zei Evans recent in Variety. ‘Hopelijk komen we ooit op het punt dat zo’n kus de normaalste zaak van de wereld is.’ Daar zeggen wij ja en amen op, zeker als het komt uit de mond van Captain America!

Ondanks die aangrijpende tijdparadox dienen we te erkennen dat het grotendeels op pure actie steunende ‘Lightyear’ niet de universele emotionele kracht heeft van Pixar-toppers als ‘WALL•E’, ‘Up’ of, jawel, ‘Toy Story’. Voorwaarde om volop van dit ruimteavontuur te kunnen genieten is dat u, net zoals wij, een fan bent van knetterende laserpistolen, van sissende sluisdeuren (een geluid dat ons als muziek in de oren klinkt!), van naar de sterren reikende ruimtevaartuigen en van astronauten die aan stuurknuppels rukken en zinnetjes declameren als: ‘Maak de thrusters klaar!’ In wezen is ‘Lightyear’ één grote liefdesverklaring aan het sciencefictiongenre: sommige designs en outfits deden ons zelfs denken aan de oude ‘Flash Gordon’-comicbooks (nog gevonden op de vlooienmarkt op het Vossenplein in Brussel!) die wij als kind verslonden.

Een groot nadeel is wel dat de actie zó snel voorbij dendert dat een mens bijna uit het oog verliest hoe oogverblindend mooi de animatie bijwijlen oogt: zeker de nachtscènes op de donkere kant van de planeet vormen een lust voor het oog. En als u ons nu wil excuseren: ten einde het hele avontuur te kunnen naspelen, gaan wij op zolder op zoek naar onze Buzz Lightyear-pop. Maak de thrusters klaar!