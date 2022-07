De grommende kauwgeluiden, de gehavende lijken die zich achter hun prooien voortslepen: zombies zijn niet meer weg te denken van ons televisiescherm. Geschiedkundigen wijzen ‘Resident Evil’, de populaire PlayStation-game uit 1996, aan als beginpunt van onze hernieuwde fascinatie voor de Wandelende Doden. Netflix kwam tot de verkeerde conclusie dat dat betekent dat iemand een kwarteeuw en zes lamlendige ‘Resident Evil’-actiefilms later op nóg een adaptatie van die videogame zat te wachten.

De Netflix-serie ‘Resident Evil’ begint nochtans veelbelovend, met twee tijdlijnen: net voor de uitbraak in 2022 en in een vergane wereld anno 2036. In het heden breken de tienerzusjes Billie en Jade in het laboratorium van hun vader in om de arme testkonijnen te bevrijden, in de toekomst knokt Jade in haar eentje met een horde zombies en een bloeddorstige reuzenrups. De serie wisselt de twee verhaallijnen voortdurend af: 2022 grondt ‘Resident Evil’ in de realiteit met gezinsdrama, 2036 biedt de horror en actie die je van een survival story verwacht.

Maar bedenker Andrew Dabb, tevens showrunner van ‘Supernatural’, weet geen bijster interessant verhaal te vertellen. De volwassen Jade tuimelt van de ene gevaarlijke situatie in de ander, zonder enige progressie in het plot. Het wordt al snel duidelijk: iedereen in haar omtrek zal tegen het einde van de aflevering een gruwelijke dood sterven, terwijl zij slechts enkele schrammetjes oploopt. De actiescènes in deze post-apocalyptische wereld zijn gelukkig een plezier om naar te kijken. De man met de kettingzaag! Het zombie-omaatje dat met een luide gil andere zombies weet te commanderen! De bloeddorstige lickers die een ravage aanrichten in de donkere Kanaaltunnel van Dover naar Calais! En verdomd cool: Turlough Convery, een Ierse Jack Black, die als Richard Baxter eigenhandig en in één lange sequentie een twintigtal zombies afmaakt.

Resident Evil Beeld Netflix

De 2022-tijdlijn is vooral een gemiste kans. Het is bewonderingswaardig dat de makers de tijd nemen om de personages in hun horrorreeks uit te diepen – bedenk: Milla Jovovich deed in de eerste ‘Resident Evil’-film uit 2002 weinig meer dan ontredderd rondkijken in een rood en weinig verhullend kleedje. Maar na acht afleveringen gevuld met onnodige ruzies en domme beslissingen weet ik nog steeds niet goed hoe Billie en Jade in elkaar steken, behalve dat het vervelende en wispelturige pubers zijn. Trage scènes zijn extra traag als de personages niet boeiend en de dialogen niet scherp zijn. Lance Reddick, die u kent als Cedric Daniels in ‘The Wire’, doet nochtans zijn uiterste best als Albert Wesker, de vader met duistere geheimen.

‘Albert Wesker?’ vraagt elke ‘Resident Evil’-gamer zich nu luidop af, ‘Dé Albert Wesker, de grote slechterik uit de eerste spelletjes die jaren geleden stierf na een val in een verdomde vulkaan?!’ Netflix kocht zichzelf een vergiftigd geschenk met ‘Resident Evil’: de gamers reageren verbolgen omdat de reeks te los met de videogames omspringt, en de rest van de wereld geeft geen zier om Albert Wesker en het voortbestaan van de Umbrella Corporation. Deze Netflix-serie weet zich ook nauwelijks te onderscheiden van ‘The Walking Dead’ en zijn vele spin-offs, terwijl een serie als ‘Kingdom’ – een hidden gem in de catalogus van Netflix – daar wél in slaagt. Het is na zes leeghoofdige actieflicks en deze doorsnee Netflix-reeks misschien tijd om de videogames van ‘Resident Evil’ gewoon videogames te laten zijn. Hou het T-virus verborgen in het laboratorium, laat het kwaad slapen.