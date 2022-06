De nieuwe trailer van Stranger Things heeft wat u wil: méér ‘Running Up That Hill’!

Zapman brengt je de laatste film- en tv-nieuwtjes uit het medialandschap.

Zelfs de meest notoire tv-mijder moet iets hebben gevoeld van de beroering die de eerste zeven afleveringen van het vierde ‘Stranger Things’-seizoen hebben veroorzaakt. De hitserie bleek volwassener, griezeliger en donkerder dan ooit te zijn geworden én het internet ging wild op de inbreng van Kate Bush, wier wereldhit ‘Running Up That Hill’ plots helende krachten bleek te hebben.

U kunt al raden wat de soundtrack is geworden voor de trailer van het tweede seizoensdeel. Het voorproefje werd dinsdag gelost en blijft in dezelfde toon als de eerste episodes: ambitieus en diep donkerrood, met de demon Vecna in een prominente rol. En dat allemaal om u te laten weten dat de laatste twee afleveringen van ST4 vanaf 1 juli op Netflix staan. Ideaal voor de zomervakantie, want die gaat u nodig hebben. Van de slotaflevering weten we al dat die 152 minuten of tweeënhalf uur zal duren.

Nee, Mia Doornaert staat niet in de top 10: dit zijn de meest gevraagde gasten van ‘De Afspraak’

20/06/2022

Twittergebruiker Marijn Raeven verzamelde alle twitteraankondigingen van gasten in 'De Afspraak’ en bekeek wie er de afgelopen twee jaar het vaakste aan tafel schoof. Bovenaan het lijstje, niet heel verwonderlijk in volle coronatijd, vinden we viroloog Marc Van Ranst die 23 keer te gast was. Opmerkelijker is de nummer 2: Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad die 20 keer in het programma zat. In totaal kwamen 1061 gasten langs, waarvan er 464 uniek waren.

Aangezien het debat over de politieke kleur van gasten bij de VRT weer oplaait: hierbij wat data van "De Afspraak" van de afgelopen twee jaar. Kort 🧵 pic.twitter.com/5UAgn3WAeR — Marijn Raeven (@Marijn3D) 19 juni 2022

***

Vaarwel froufrou en haarstrik: Roald Dahl’s Matilda krijgt een makeover in eerste beelden nieuwe film

16/06/2022

'Matilda: the muscal' Beeld Netflix

Eerst was er een boek, daarna een luisterverhaal, vervolgens een uitstekende verfilming door Danny DeVito en in 2010 opende ook een razend populaire musical in de Londense West End, maar het nalatenschap van Roald Dahl’s ‘Matilda’ heeft haar einde nog lang niet bereikt. Streamingplatform Netflix heeft namelijk een eerste trailer gedropt voor ‘Matilda: the musical’, een verfilming van de podiumversie voor het grote scherm.

De toegewijde poortwachters van het jeugdsentiment grijpen al naar lansen en schilden om hun geliefde boekenwurm te behouden in haar originele vorm, maar wij roepen op: wacht nog even af. Hoewel de nieuwe versie afstapt van Mara Wilson’s karakteristieke froufrou en haarstrik, voegt ze wel een scala aan heerlijke meezingers en een haast onherkenbare Emma Thompson als mevrouw Bulstronk toe. Appelen en peren. ‘Matilda: the musical’ wordt in bioscopen verwacht op 16 december 2022.

***

Waag zelf uw kans op 4,56 miljoen dollar in ‘Squid game’ reality spin-off

15 juni 2022

Squid Game Beeld Netflix

Op de populaire Koreaanse Netflix-serie ‘Squid Game’ zal niet enkel een tweede seizoen volgen, maar intussen heeft ook een volwaardige reality-spinoff green light gekregen. Dat heeft het streamingplatform deze week aangekondigd. In het eerste seizoen kwam een wereld tot leven waarin een rijke elite voor hun eigen vermaak wanhopige deelnemers laat strijden voor een geldprijs in een aantal spelletjes. Een klein detail: wie afvalt, sterft. En dat op gruwelijke wijze, want ondanks de kleurrijke beelden en kinderlijke opdrachten spat het bloed op ‘Final destination’-wijze van het scherm.

Nu zoekt Netflix dus echte mensen om dat concept tot leven te brengen. 456 kandidaten zullen op gelijkaardige -zij het minder bloederige- wijze strijden voor een pot van wel 4,56 miljoen dollar. Het gaat om de hoogste prijs die ooit werd uitgereikt in een reality-programma.

Voor ‘Squid game’-bedenker en maker Hwang Dong-hyuk was het een hele strijd om zijn visie, die een commentaar moest vormen op de winstnastrevende maatschappij, van de grond te krijgen voordat die uiteindelijk werd opgepikt door Netflix en een wereldwijd fenomeen werd.De ironie dat een serie met zo’n uitdrukkelijk anti-kapitalistische boodschap tot de laatste druppel wordt uitgemolken voor winst, ontglipt ons waarnemend oog niet.

De inschrijvingen voor de realityreeks zijn geopend en de enige voorwaarde is een behoorlijke kennis van het Engels. Wij zouden zo zeggen: waag uw kans!

***

‘Paradijs zoekt personeel’-winnaars al na maand weer weg uit luxeresort: ‘Anderhalf jaar gewacht op een lege doos’

9 juni 2022

Beeld VTM

‘Paradijs zoekt personeel’, het VTM-programma waarin Nathalie Meskens op zoek ging naar een Vlaams duo om minstens een jaar lang een luxeresort in Zanzibar uit te baten, blijkt niet alleen een kijkcijferflop te zijn. Winnaars Ileen en Thomas staan een slordige twee maanden na de finale al terug in het minder idyllische België, een door palmbomen omgeven zwembad armer en een desillusie rijker. In een niet mis te verstane boodschap op Instagram spuwen ze hun gal: ‘Wat een mooi verhaal zou moeten worden, eindigde in een nachtmerrie. Na een maand in Zanzibar hebben we zelf een ticket terug naar huis geboekt. Wat een vergiftigd geschenk. Veel loze beloftes, onmenselijke behandeling en vooral wat een toxische werksfeer. Momenteel wachten we nog altijd op een terugbetaling van de heenvlucht van 1.300 euro. Anderhalf jaar gewacht voor een lege doos.’

Lees ook: Als er een vakbond bestaat in ‘Paradijs zoekt personeel’ op VTM zou die best af en toe een aflevering overslaan ★★☆☆☆

‘Laat je nooit onderbetalen voor je werk’, waarschuwt Thomas zijn volgers nog. ‘Laat je nooit gebruiken als een voorwerp of marketingstunt. Laat je nooit kleineren door je bazen, fouten maken mag. Beloftes zijn beloftes. Wees altijd jezelf en geniet van het leven.’

In de verte zien we rook: er brandt vuur in een olievat, er liggen autobanden op de weg en de ‘Huis gemaakt’-deelnemers - na maandenlange hard labeur dakloos achtergebleven - staan in fluohesjes naast hun realitycollega’s. Is de eerste vakbond van gedupeerde deelnemers aan VTM-programma’s in de maak?

In een reactie zegt VTM dat ze het ‘bijzonder jammer’ vinden dat het avontuur van Thomas en Ileen in Zanzibar sneller eindigde dan voorzien. ‘Na afloop van het programma zijn ze samen met de eigenaars van het resort vol enthousiasme begonnen aan hun hoofdstuk in Zanzibar. Helaas bleek de samenwerking na enkele maanden stroever te verlopen dan verwacht. Daarop besloten ze elk hun eigen weg te gaan. Dat is bijzonder jammer, maar met wat Thomas en Ileen in het programma hebben laten zien, zijn we ervan overtuigd dat ze alsnog hun droom zullen waar maken.’

Beeld Instagram: nomadofbelgica

***

Alex Agnew praat voor het eerst over afgelaste show op Werchter: ‘Live Nation toonde weinig strijdvaardigheid’

9 juni 2022

Begin maart kondigde Alex Agnew aan dat hij als eerste komiek ooit de wei van Werchter wilde uitverkopen. Dat bleek zelfs voor de man van negen Sportpaleizen te hoog gegrepen, want zo’n twee weken later werden alle plannen afgeblazen. In de podcast Freek blijft slapen - de Freek in kwestie is Freek Braeckman - legt Agnew uit waar het misging.

“Ik kon de Lotto Arena vullen, maar het moesten drie Sportpaleizen zijn”, zegt Agnew. “Ik heb het wel niet persoonlijk opgevat, want er zijn nog zaken geannuleerd geweest. Al was ik er natuurlijk wel slechtgezind door.” Agnew was in het begin geen vragende partij om te stand-uppen op een festivalwei: “Ik vond het sowieso al iets te groot en ook de omstandigheden waren volgens mij niet ideaal. Maar ik had zoiets van ‘zij zullen het wel beter weten’.”

Toen bleek dat er allerminst een stormloop was op de tickets, gelastte organisator Live Nation het optreden vrij snel af. Jammer, zegt Agnew nu, want volgens hem was er meer mogelijk geweest: “Het getuigde volgens mij ook van weinig strijdvaardigheid.”

Wat betreft de grappen die Agnew schreef voor het publiek dat niet naar Werchter kwam: daarmee toert hij dit najaar langs de Vlaamse schouwburgen en lokale cultuurcentra. Alle info daarover vindt u op alexagnew.be.

Lees ook Alex Agnew: ‘In de ogen van mijn vader was ik één grote ontgoocheling: ik deugde nergens voor’

***

‘Stukken van mensen met een budget: Play4 pakt uit met ‘Het beste bod’

7 juni 2022

Om de sleur van alle immo-programma’s te doorbreken komt Play4 deze zomer met ‘Het beste bod’, een reeks die u gerust het kleine broertje van ‘Stukken van mensen’ kunt noemen. Toch zullen de verkopers niet weglopen met het grote geld, want in dit programma komen voorwerpen van ‘de gewone man’ aan bod. Een schilderijtje van een paar euro’s, bierglazen, en allerlei andere zaken die we op de gemiddelde rommelmarkt terugvinden. Het format blijft wel hetzelfde: vijf dealers zullen tegen elkaar opbieden.

Paul De Grande is ook hier van de partij, en maakt deel uit van de poule dealers. Hij verklapt al dat de lage waarde zorgt voor een grotere concurrentie tussen de bieders. De Grande zal niet het enige bekende gezicht zijn: elke aflevering voegt een BV zich toe bij de vier dealers van de dag. Zo mogen we alvast sneakerhead Hakim Chatar verwachten.

***

Beats, bollen, bloed en een graatmagere Matteo Simoni: ‘Zillion’ krijgt langverwachte eerste trailer

3 juni 2022

Zillion Beeld YouTube

De jaren 90: wie er bij was, denkt met weemoed terug aan de door kilo’s extasy verwrongen herinneringen, wie er niet bij was, spant de choker nog wat strakker aan in de hoop die glorieperiode der steenwegdiscotheken ooit nog te ervaren. Zie daar, ‘Zillion’ bedient nostalgici en laatkomers op hun wenken: in de eerste teaser trailer van Robin Pronts film over de opkomst en ondergang van de Antwerpse danstempel zijn de nineties helemaal back.

En dat is nog niet alles, want speciaal voor de release van ‘Zillion’ herrijst de legendarische megadiscotheek nog één keer uit haar assen. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober wordt de Antwerpse Waagnatie omgetoverd tot een replica van de Zillion van weleer, 25 jaar nadat die voor het eerst de deuren opende. En het feestgedruis zal minstens even spectaculair zijn, verzekert regisseur Pront. Zijn de roaring twenties dan toch gearriveerd?

‘Zillion’ komt op 26 oktober 2022 in de zalen. Jonas Vermeulen (Zillion-eigenaar Frank Verstraeten), Matteo Simoni (Pornokoning Dennis Black Magic), Charlotte Timmers (de fictieve vriendin van Verstraeten en Miss België), Barbara Sarafian, Geert Van Rampelberg, Dirk Roofthooft en Frank Vercruyssen maken deel uit van de cast.

***

Voor tweede jaar op rij starten ‘Huis gemaakt’-kijkers een geldinzameling voor de verliezers

Beeld VTM

Het doek is gevallen. Het huis is gemaakt. Van de drie koppels die in de finale van ‘Huis gemaakt’ stonden, gaan jonkies Anaïs (21) en Cedric (23) met hun twee verdiepingen-hoge trofee lopen. Maar hoewel Eline (25) en Younes (28) net naast de winst grepen, gaan ze toch niet zonder lege handen naar huis. Men kan spreken van een traditie die in haar kinderschoenen staat, want net als vorig jaar werd er een crowdfunding-pagina gestart waarop iedereen een donatie kan doen zodat het duo dat op de tweede plaats eindigde een steuntje in de rug krijgt om toch hun eigen opknapwerk te kunnen aankopen.

Na afloop van het vorige seizoen startten twee sympathieke kijkers een inzamelingsactie voor Harry en Jerina. Dat bracht toen 125.000 euro op, waarmee het koppel niet het huis uit de serie, maar wel een ander pand kocht. Nu komt het initiatief van een vriendin van Eline. Na één dag staat de teller op net geen 20.000 euro, wat nog een eindje af is van het doel van 150.000 euro.

***

‘Stranger Things’ breekt alle records en blaast de carrière van Kate Bush nieuw leven in

1 juni 2022

Op 27 mei verloste Netflix ‘Stranger Things’-fans eindelijk uit hun lijden en dropte de eerste 7 afleveringen van het langverwachte vierde seizoen. En dat zorgde meteen voor het grootste première-weekend ooit op de streamingdienst: het seizoen stootte ‘Bridgerton’ van zijn troon en is nu de meest bekeken Engelstalige reeks. ‘Stranger Things 4’ stond ook op nummer 1 in 83 verschillende landen, opnieuw een record voor een Netflix-show.

Dat is niet alles. Naast de 287 miljoen (!) wereldwijd gestreamde uren, scoorde ook zangeres Kate Bush een wereldhit. ‘Running Up That Hill’ kwam uit in 1985, maar duikt anno 2022 opnieuw op in de hitlijsten. Zonder spoilers voor de enkelingen die nog niet klaar zijn met bingen: het liedje is namelijk een integraal onderdeel voor het plot dit seizoen en werd gespeeld tijdens een belangrijke scène. Waarschuwing: ‘Be running up that road, be running up that hill, be running up that building’ zal in je hoofd blíjven zitten.

Bekijk de scène hier (spoiler alert!):

Lees hier onze recensie ★★★★☆: ‘Stranger Things’ is een blockbusterserie die al vier seizoenen lang niet teleurstelt

***

Oekraïense Songfestivalwinnaars veilen trofee om wapens te kopen

31 mei 2022

Kalush Orchestra Beeld Getty Images

Wie dacht dat de Oekraïense overwinning op het songfestival puur symbolische steun was, heeft het grondig mis. Kalush Orchestra laat op Instagram weten dat de glazen microfoon - zelf zouden we het ding ook niet op onze schoorsteenmantel zetten - geveild werd voor maar liefst 900.000 dollar. De opbrengst gaat naar wapens voor het Oekraïense leger.

De trofee, die verkocht werd via facebook, prijkt nu in het kantoor van Oekraïense cryptoplatform Whitebit. Met het geld zal het Oekraiënse leger drie PD-2 drones aangekocht kunnen worden, om de strijd met Poetin in hun voordeel te beslechten. De zanger van de groep, Oleh Psiuk, verlootte zondag op een benefietconcert in Berlijn bovendien zijn bekende roze hoedje.

Volgens de laatste berichten is ook Johhny Logan haastig zijn zolderkamertje aan het uitspitten. We zijn benieuwd wat hij daar, buiten een aantal legale documenten met de naam ‘Van Wanten’ op, zal aantreffen.

***

Eén jaar na baanbrekende Netflix-special ‘Inside’ trakteert komiek Bo Burnham op beelden die het net niet haalden

Precies een jaar nadat Bo Burnham zijn baanbrekende, Jeff Bezos-bewonderende, ongelooflijk treffende comedyspecial ‘Inside’ de wereld in zond vanuit zijn kot, volgen nu de scènes die Netflix net niet haalden. De cabaretier heeft op zijn YouTube-kanaal de ‘Inside outtakes’ geplaatst. Die 63-minuten durende video bevat geen doorsnee bloopers, maar is een montage van alles dat hij tijdens zijn zelf-isolatie produceerde en dat uiteindelijk toch in de vuilnisbak belandde.

Lees ook de recensie: ‘Inside’ van Bo Burnham op Netflix is misschien wel het belangrijkste en beste kunstwerk dat tijdens én over de lockdown is gemaakt ★★★★★

Als een van de eerste succesverhalen die volgden uit een online doorbraak, weet Bo Burnham als geen ander het internet te bespelen. Met de simpele tweet ‘stand by…’ maakte hij zijn publiek warm voor wat er zat aan te komen, om een half uur later pas de aankondiging te doen. Weer een uur verder stond de video online. Intussen is die al meer dan zeshonderd duizend keer bekeken. Met de lancering van de de outtakes komt ook een link naar het album, dat binnenkort zal uitkomen.

***

Britten dreigen met uitleveringsverzoek voor acteur Kevin Spacey na verschillende aanrandingen

De eerste Netflix Original was de serie 'House of Cards' met Kevin Spacey in de hoofdrol Beeld Sony Pictures

De Britse autoriteiten willen dat Kevin Spacey naar het Verenigd Koninkrijk komt vanwege zijn rechtszaak. De acteur werd vorige week door drie Britse mannen aangeklaagd voor vier gevallen van aanranding. De incidenten zouden tussen 2005 en 2013 hebben plaatsgevonden. Spacey werkte toen als artistiek directeur in het Old Vic-theater in London. Komt hij niet vrijwillig, zullen ze formeel een uitleveringsverzoek indienen.

In 2017 werd de acteur al door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en hij werd kort daarna uit de populaire reeks ‘House of Cards’ gezet. Spacey bleef de aanklachten altijd ontkennen en ging vorig jaar zelfs opnieuw aan het werk. Of hij effectief vrijwillig op het vliegtuig zal stappen is dus niet zeker.

***

Winnie de Poeh richt een bloedbad aan in nieuwe live action-film

27 mei 2022

'Blood and Honey' Beeld rv

Terwijl we in 2018 het schattige gele beertje in de ontroerende film ‘Christopher Robin’ nog aan het werk zagen, gooit hij het vier jaar later over een heel andere, moordende boeg. In ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ ruilt hij zijn honing in voor het bloed van zijn slachtoffers – op z'n minst een wel heel drastische richting voor een verhaal origineel vol jeugdsentiment.

Disney had er weinig tegen in te brengen, want Winnie de Poeh behoort tot het publiek domein. Maker Rhys Waterfield kreeg dus vrij spel om een iets minder kindvriendelijke versie van Winnie en Knorretje op de wereld te zetten. In ‘Blood and Honey’ hebben onze verwilderde vriendjes nogal wat daddy issues nadat Christopher hen achterlaat, dus zien ze er niks beters op dan maar aan het moorden gaan. Wanneer de film precies uitkomt is nog niet duidelijk.

Beeld rv

***

Verrassende soundtrack voor Elvis-film: Eminem, Doja Cat, Måneskin, Denzel Curry en Swae Lee

25 mei 2022

De langverwachte Elvis-film, met Austin Butler in de rol van The King en Tom Hanks in die van manager, krijgt nu al de even langverwachte soundtrack. Naast de namen die je kan verwachten in een biopic over Elvis; Stevie Nicks, Jack White en Tame Impala, zijn er ook een aantal artiesten terug te vinden die op zijn minst verrassend genoemd kunnen worden. Eminem, Doja Cat, Måneskin, Denzel Curry en Swae Lee & Diplo zijn niet de namen die in één adem met Elvis worden genoemd.

Het nummer van Doja Cat kregen we reeds voorgeschoteld en loste onze verwachtingen (of die hoog of laag lagen mag u zelf bedenken) met verve in. Naar de rest van de nummers is het nog even angstig uitkijken.

Bekijk hier de volledige soundtrack en trailer:

Beeld Warner Bros

Nieuwe hilarische trailer belooft veel goeds voor ‘Thor: Love and Thunder’

23 mei 2022

Thor: Love and Thunder Beeld Marvel

De eerste twee Thor-films waren zo saai, zo grijs, dat we ze snel wilden vergeten, maar de derde ‘Thor Ragnarok’ was onverwacht goed, kleurrijk en uitermate grappig en schoot direct naar de hoogste regionen van onze favoriete Marvelfilms. Nummer vier, ‘Thor: Love and Thunder’, die 8 juli in de bioscopen verschijnt, werd wederom gemaakt regisseur Taika Waititi en vaart volledig verder op hetzelfde elan zo blijkt uit de nieuwe trailer. Chris Hemsworth en Tessa Thompson keren terug, Nathalie Portman maakt na een lange afwezigheid opnieuw haar opwachting en Christian Bale is de slechterik van dienst.

Zet u schrap: het speciale effectenbudget voor seizoen 4 van ‘Stranger things’ was torenhoog, blijkt uit donkere nieuwe trailer

Netflix Beeld Netflix

Leg uw nektapijt in model en strijk dat neon trainingspak glad: de jaren 80 zijn terug, mét tieners maar zonder Steven Van Herreweghe. Netflix zendt vanaf 27 mei het eerste deel van seizoen 4 van ‘Stranger things’ uit, dat het publiek hopelijk weer massaal terug naar de streamingdienst zal lokken. Dat u de helderheid van uw scherm op maximum zal moeten zetten staat vast, want net zoals de beginnende pubersnorretjes van de mannelijke cast wordt de plot en de bijhorende beeldvorming steeds donkerder. Een nieuwe trailer toont epische gevechten, ontploffingen, blauwogige bovennatuurlijke monsters en ... de terugkeer van Jim Hopper (David Harbour). ‘Bitchin, right?’

Het uur van verlossing voor de kijkers én acteurs: ‘Riverdale’ stopt na 7 seizoenen

19 mei 2022

Geen hond die nog weet waar ‘Riverdale’ over gaat. Wat begon als een moordmysterie ontspoorde in een slappe kopie van ‘Stranger Things’, een musical, en een poging tot intrede bij de Marvel Cinematic Universe. Toch was de serie een van de populairste op Amerikaanse zender The CW, en ook op Netflix werd de reeks bij ons gretig bekeken.

Ondanks het succes beslist The CW er een punt achter te zetten na het zevende seizoen, dat in 2023 op tv zal verschijnen. Slecht nieuws voor de groep superfans, ongetwijfeld goed nieuws voor de acteurs zelf. Op sociale media duiken namelijk vaak compilatiefilmpjes op waar de acteurs zichtbaar zelf de waanzin van de reeks inzien en hun eigen show ‘haten’. De verlossing is nabij.

***

Van Griekse villa naar Gents kapsalon: Otto-Jan Ham speelt mee in nieuwe sitcom ‘Zonder afspraak’

20 mei 2022

Otto-Jan Ham Beeld SBS

Otto-Jan Ham ruilt binnenkort zijn Griekse villa op Sifnos in voor een kapsalon in Gent. Hij krijgt een bijrol in de nieuwe Canvas sitcom ‘Zonder afspraak’, een komische reeks over een Belgisch-Turkse kapper die eigenlijk veel liever muzikant zou worden. Ali Can Ünal, bekend uit de VTM-reeks ‘Amigo’s’, kruipt in de hoofdrol. Souad Boukhatem, Tom Vermeir en Farouk Jomâa N. Ben Ali nemen de andere grote rollen op zich, en ook Ann Miller, Kader Gürbüz, Ikram Aoulad zullen van de partij zijn.

W2, het productiehuis van Willem Wallyn, neemt de reeks voor zich, en het scenario is in handen van Nuran Karaca (‘Spitsbroers’) en Yahya Terryn (‘Professor T.’), die ook regisseert. ‘Toen Yahya Terryn mij voor het eerst vertelde over ‘Zonder afspraak’, zei hij dat hij het gevoel had dat een comedyreeks met Turkse Vlamingen meer kon doen voor een tolerante, diverse samenleving dan om het even welke overheidscampagne,’ aldus Wallyn. En hij kan wel eens gelijk hebben.

De reeks zal in het voorjaar van 2023 te zien zijn.

***

‘Top Gun’-ster Tom Cruise krijgt een peperdure ontvangst in Cannes

19 mei 2022

Tom Cruise was in Cannes, en dat mag geweten zijn. De ster van ‘Top Gun: Maverick’, het langverwachte vervolg op ‘Top Gun’ uit 1986, werd wel zeer opmerkelijk onthaald. Zelf is hij niet bang van een stunt of acht, dus haalde de Franse luchtmacht uit met acht straaljagers die de lucht rood-wit-blauw kleurden als knipoog naar de film en de acteur.

Niet alleen de straaljagers zorgden voor een spektakel: de film zelf werd uitstekend onthaald door het publiek en kreeg zelfs een minutenlange staande ovatie. Bovendien mocht de 59-jarige acteur ook een ere Palme d’Or in handen nemen voor zijn volledige carrière.

Lees ook Op setbezoek bij Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch: ‘Een lokale boer heeft onze acteur naar huis gemot’

***

‘Superheld zijn is voor miljardairs en narcisten’: trailer voor ‘She-Hulk’ introduceert het sexy nichtje van de groene reus

18 mei 2022

Marvel studios heeft de eerste trailer voor ‘She-Hulk: attorney at law’ gedropt en het ziet er, nu ja... SMASHING uit. In negen afleveringen zal maakster Jessica Gao het verhaal vertellen van advocate Jennifer Walters (Tatiana Maslany), het nichtje van de ons welbekende groene reus, die via een bloedtransfusie een kleine dosis gammastralen van Bruce Banner binnenkrijgt en zo de ietwat elegantere, maar vooral veel sensuelere versie van de Hulk wordt. Sharing is caring, zeker?

‘Superheld zijn is voor miljardairs en narcisten. En voor volwassen wezen, om de een of andere reden.’ Afgaande op de dosis oneliners die de trailer bevat, belooft She-Hulk alvast volledig thuis te horen in dit moderne superheldenwereldje. Maar op basis van de slechte CGI toch eerder in dat van tien jaar geleden. Hopelijk wordt die tegen de première nog aangepast.

Marvel gunt ons een eerste blik op Jameela Jamil, van ‘The good place’-faam, als slechterik Titania en toont Hulk-acteur Mark Ruffalo als toegewijde neef en mentor van Jennifer. Tim Roth (Reservoir dogs) herneemt zijn rol als The Abomination van een zekere ‘Incredible Hulk’-adaptatie uit 2008 waar we liever niet over praten. Neem ons niets kwalijk: zélfs Marvel studios-topman Kevin Feige beschouwt die film niet langer als een deel van het MCU.

***

Dystopische serie ‘Black mirror’ krijgt zesde seizoen - met of zonder klonen van Conner Rousseau

16 mei 2022

Black Mirror Beeld Netflix

Technologie is de motor der vooruitgang, maar wat als een gloednieuwe kloonmachine er plots voor zorgt dat er op aarde niet één maar 142 Conner Rousseau’s rondlopen? Het zou zomaar een aflevering in het nieuwe seizoen van ‘Black mirror’ kunnen zijn, het dystopische drama dat de maatschappij en haar snelle opmars van technologie een spiegel voorhoudt. Het laatste, vijfde seizoen van ‘Black mirror’ dateert al van 2019 en telde toen slechts drie, zij het wel langer dan een uur durende, afleveringen. Het zesde seizoen van de reeks zou volgens Variety uit meer afleveringen bestaan, die elk ook nog meer als een individuele film behandeld zouden worden. Meer details over het zesde ‘Black mirror’-seizoen, en of Miley Cyrus ook dit keer een rol vertolkt, zijn voorlopig niet bekend.

De aankondiging komt enigszins als een verrassing, want de makers van de reeks stapten in 2020 over naar een ander productiehuis. De rechten bleven echter bij Endemol Shine Group - intussen overgenomen door Banijay Group - en nu zou er een nieuwe deal zijn met Netflix. Ook ‘Black mirror’-brein Charlie Brooker, die in 2020 - op het hoogtepunt van de coronapandemie - aangaf dat ‘hij twijfelde of reeksen over de ondergang van de maatschapij op dit moment wel in de smaak vielen’, zou mee aan boord stappen. Want zeg nu zelf: te midden van de dreiging van een derde wereldoorlog is ons gestel weer klaar om wat extra angstvoer te verteren.

***

Johan Derksen maakt vlammende comeback: ‘Een middelvinger aan al zij die excuses eisten’

Johan Derksen Beeld rv

Een vlammende comeback: Johan Derksen, de man die amper twee weken geleden live op televisie bekende een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars, heeft zijn terugkeer in het programma ‘Vandaag inside’ gisterenavond niet gemist. Dat Derksen niet op zijn blote krakende kniëen zou smeken om vergiffenis, lag gezien zijn reputatie enigszins in de lijn der verwachtingen, maar de Nederlandse presentator koos resoluut voor een andere strategie. Derksen stak zijn middelvinger op naar ‘alle mensen in talkshows die excuses van hem eisten’ en gooide op sarcastische toon nog wat olie op het vuur: ‘Er is een PV opgemaakt, ze hebben mijn verhaal aangehoord en nu wordt beslist wat ermee gedaan zal worden. Nou, je begrijpt dat ik geen oog dichtdoe’, klonk het in Vandaag Inside, dat met 1,5 miljoen kijkers gisterenavond meteen een kijkcijferrecord boekte.

Derksen zei naar de zedenpolitie te zijn gestapt toen het Openbaar Ministerie liet weten een onderzoek in te stellen naar zijn uitspraken. ‘Ik was niet verplicht om te komen, maar ik ben wel gegaan. Ik ga niks uit de weg’, klopte hij zich op de borst. De rechercheur van het onderzoek zou Derksen bovendien nog een compliment gegeven hebben: ‘Ze vertelde dat haar man erg blij was dat het programma zou terugkeren.’ Volgens haar was de zaak trouwens verjaard.

Het was nooit de bedoeling om slachtoffers van seksueel misbruik te kwetsen, legde Derksen ook nog uit. ‘Ik heb het verteld om al die brave Nederlanders, die nooit iets op hun kerfstok hebben, duidelijk te maken dat dát natuurlijk onzin is.’

***

Tom De Cock krijgt eigen programma op Eén

Qmusic-dj Tom De Cock is binnenkort niet enkel op de radio te horen, maar ook te zien op het kleine scherm. De Cock krijgt een eigen programma op Eén: ‘Kennismakers’. Dat wil de Vlaamse kijker laten kennismaken met ‘de wondere wereld van wetenschap’. Onder anderen Hans Van Dyck, professor gedragsbiologie en broer van acteur Tom Van Dyck, komt in ‘Kennismakers’ langs om het te hebben over overspel.

***

‘Zodra je in iemands bed kakt, ben je schuldig aan alles’: Chris Rock haalt op podium uit naar Amber Heard

16 mei 2022

Zijn kaak is nog niet koud van de confrontatie met Will Smith of Chris Rock daagt alweer een Hollywoodster uit: de komiek kiest in de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard voor de eerste en maakt dat duidelijk tijdens zijn comedyshow. Rock trapte in Londen het eerste deel van zijn ‘Ego death’-tour af en was niet bang om op het podium enkele rake klappen uit te delen in plaats van ze te ontvangen. Hij haalde fel uit naar actrice Amber Heard, meer bepaald naar de beschuldiging dat ze zich zou hebben ontlast in het huwelijksbed dat ze met Depp deelde.

‘Geloof alle vrouwen, geloof alle vrouwen... behalve Amber Heard’, grapt Rock. ‘Ze heeft in zijn bed gekakt. Zodra je in iemands bed kakt, bent je schuldig aan alles.’ Verrassend genoeg is dat argument nog niet bovengehaald in de nog steeds aangaande rechtszaak. Hoewel Heard oorspronkelijk ontkende dat ze ooit de lakens voor de wc verruilde, onthulde een lid van haar beveiligingsteam eerder dit jaar dat ze aan hem zou hebben toegegeven dat de beschuldigingen kloppen.

***

Te midden rechtszaak over seksueel misbruik heeft Kevin Spacey weer filmhoofdrol te pakken

13 mei 2022

Beeld Sony Pictures

Kevin Spacey staat weer te acteren nadat hij vijf jaar lang persona non grata was in Hollywood. In die tijd heeft hij niet stilgezeten: hier en daar kreeg Spacey kleinere rollen te pakken, maar geen van die projecten heeft het publiek al bereikt. Ditmaal keert de acteur terug naar een hoofdrol. ‘1242’ wordt een historisch drama, gemaakt in co-productie tussen het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Mongolië, waarin het personage van Spacey op bezoek gaat bij Genghis Khan’s kleinzoon Batu. Zijn personage in kwestie? Een vertegenwoordiger van de Paus. Dat die rol is weggelegd voor niet-zo-heilig boontje Spacey: oh de ironie.

Toen meer dan dertig beschuldigingen van seksueel misbruik zijn kant opkwamen werd Kevin Spacey in 2017 ontslagen door zijn management, trok de hele filmindustrie haar handen van hem af en voorzagen de makers van ‘House of cards’, waarin hij de hoofdrol vertolkte, een off-screen dood die tussen twee seizoenen door plaatsvond.

De meeste aanklachten tegen Spacey werden geschikt of geseponeerd, maar momenteel loopt nog steeds een rechtszaak die acteur Anthony Rapp tegen hem heeft aangespannen. Spacey, toen 26, zou zijn veertienjarige collega bij de billen hebben gegrepen, op een bed hebben geduwd en bovenop hem zijn gekropen, maar Rapp kon ontkomen voor de avances verder gingen. Een maand geleden werd een poging gedaan om de aanklacht te laten weerleggen omdat er niets strafbaars zou zijn gebeurd, maar dat voorstel werd niet aanvaard.

***

Martine Tanghe leent haar stem aan ‘Morris’: nieuw kindertoneel van Bart Moeyaert

13 mei 2022

Heeft u de zeemzoete stem van voormalig nieuwsanker Martine Tanghe ook zo gemist? Dat hoeft binnenkort niet langer, want op acht september gaat ‘Morris’ in première, een toneelstuk waaraan zij haar spraakdoos leent. Martine zal onder begeleiding van muzikaal ensemble Oxalys het verhaal lezen van een jongen die dagelijks de hond van zijn oma gaat bezoeken en plots in een sneeuwstorm terecht komt. Met de woorden van Bart Moeyaert en op klanken van ‘Geluidshuis’-oprichter Koen Brandt leert het theaterstuk kinderen een lesje over moed en vertrouwen. Inderdaad: kinderen. De kost om nog eens aan de lippen van Tanghe te hangen is het meenemen van minstens een kind. U heeft nog vier maanden om er een te vinden, go.

***

Alleenstaande mama Bianca heeft kleinste budget van ‘Blind gekocht’: ‘Daarvoor heb je een bungalow in een vakantiepark’

12 april 2022

De nieuwste aflevering van ‘Blind gekocht’ introduceert de grootste uitdaging tot nu toe. Ditmaal moet Béa geen immense boerderijwens waarmaken, of een ecologische boomhut uit de grond stampen, maar wel een huis vinden met… Hou u vast: Een. Klein. Budget.

Alleenstaande moeder Bianca en haar zoon Jitse zijn op zoek naar een eenvoudig huisje in de regio Lanaken met twee slaapkamers en een kleine tuin voor slechts 170.000 euro. We horen u, die zich intussen een ervaren makelaar waagt, naar adem happen. Het ‘Blind gekocht’-team deed hetzelfde. ‘Een bungalow een vakantiepark, dat heb je daar voor €170.000’, klonk het. En toch staat Jani vanavond bij Bianca aan de deur, hopelijk niet om haar meteen bij een stacaravan af te zetten.

***

Lekker met de meiden quizzen: Merol is kandidaat voor ‘De allerslimste mens ter wereld’

12 mei 2022

Merol Beeld Play4

De Nederlandse zangeres Merol zal deelnemen aan ‘De allerslimste mens ter wereld’, dat bevestigde ze in de ‘Cook en Verhulst show’. Vorig jaar greep Merol net naast de winst toen hoogleraar Geert Meyfroidt haar in de finale aflevering versloeg. ‘Hier zit een heel trotse loser! Geert, gefelicigeert met je terechte overwinning’, schreef ze na de uitzending op haar instagrampagina. Geen kwaad bloed tussen de twee dus.

Maar dit jaar doet Merol toch een worp naar de oppertitel en zal ze opnieuw plaatsnemen in de ons welbekende rode zeteltjes. Tot nu toe bevestigden onder andere ex-winnaars Tom Waes en Xavier Taveirne hun terugkeer en ook Gert Verhulst zal een nieuwe poging wagen in dit twintigste seizoen. Lekker met de meiden quizzen, maar met de meneren dan.

***

13 jaar na ‘Avatar’: de eerste trailer van de langverwachte sequel is er eindelijk

10 mei 2022

‘s Werelds meest geliefde blauwe figuurtjes, op de Smurfen na, zijn in december terug op het grote scherm te zien. Na acht jaar wachten – de film was voorzien in 2014 maar liep tot zeven keer vertraging op – krijgen de fans nu eindelijk de eerste beelden te zien.

De originele ‘Avatar’-film uit 2009 is de meest succesvolle film ooit, en regisseur James Cameron beloofde nog 4 (!) sequels. De eerste in het rijtje is ‘Avatar: The Way of Water’. De film vindt plaats tien jaar na de evenementen van de eerste film en vertelt het verhaal van de familie Sully. Bekijk hier een eerste trailer:

***

Johan Derksen dankzij onlinestemming genomineerd voor radioprijs

10 mei 2022

Beeld SBS6

Op de Nederlandse site spreekbuis.nl werden gisteren de genomineerden bekend gemaakt voor de Online Radio Awards (ORA’s?). Tussen de kanshebbers is een naam terug te vinden die de laatste tijd ook in onze contreien bekendheid vergaarde, en niet voor goede redenen: Johan Derksen dingt, ondanks - of nét dankzij - zijn publieke bekentenis van een verkrachting, mee voor het beeldje van Beste Online Presentator. Of er echt een beeldje zal zijn, weten we nog niet: het ziet er allemaal niet bijster professioneel uit, dus de kans bestaat dat de winnaar zich tevreden moet stellen met een schouderklopje en een vervallen Bongo-bon.

Het fragment waarin Derksen de verkrachting bekende, en vooral de lacherige reactie van zijn tafelgenoten, stootte op zeer veel kritiek en zorgde ervoor dat ‘Vandaag Inside’ meteen van de beeldbuis verdween. Maar Derksen kan blijkbaar nog steeds op veel steun regelen, vooral de ‘anti-woke-brigade’ springt op het internet te pas en te onpas voor hem in de bres. De nominatie gebeurde via online-stemming, dus dat verklaart veel natuurlijk. Wij branden alvast een kaars dat de prijs naar iemand anders gaat. Oké, slechte afsluitende mop, maar Johan verdient niet beter.

***

‘Totaal niet gezond. Dat kan impact hebben op je libido’: Seksuolotte helpt koppels met een maatje meer in ‘Da’s dikke liefde’

9 mei 2022

Beeld Play4

‘Vier koppels hebben een zwaar probleem.’ Een uitspraak die ogen doet rollen, daarmee opent de trailer voor ‘Da’s dikke liefde’. In het nieuwe Play4-programma zullen seksuologe Lotte Vanwezemael en sportarts Servaas Bingé koppels helpen met zowel hun gezondheids- als hun relatieproblemen en combineren daarmee twee guilty pleasure-archetypes: gewichtsverlies en liefdesdrama.

De koppels hebben allemaal ‘een maatje meer’ of ‘voelen zich niet goed in hun vel’ en krijgen daardoor wrijving met hun partner. ‘Totaal niet gezond. Conditie nul. Dat kan impact hebben op je libido’, luidt het in de trailer. Harde woorden van dr. Servaas, hij legt het er dik op. (Ja flauw, maar als ze bij Play4 zo’n moppen mogen tappen, dan wij ook.)

***

Opvolging K3 verzekerd: Miguel Wiels brengt met nieuwe Vlaamse popgroep een campagne voor zonnecrème

9 mei 2022

Factor 4

Vlaamse overheid wil ons smerig zien. Smerig van de zonnecrème dan toch. Daarom zet het Agentschap voor Zorg en Gezondheid nu het grote geschut in en publiceert het een catchy popnummer. Voor ‘#smeerweer’ - ja, zo heten de campagne en bijhorend het lied - werd de hulp ingeroepen van voormalig K3-componist Miguel Wiels en zijn kompaan William Vaesen, die vier muzikale jongeren vonden, ze in kleurrijke outfits staken en vervolgens samen de opnamestudio in duwden.

Onder de naam ‘Factor 4’ zullen Eline Bogaerts (23), Jens De Geyter (18), Zion Luts (17) en Yutan Verbelen (24) met hun oorwurm de Vlaamse radiozenders en onze hoofden overnemen. Fan of niet, ‘Smeerweer’ is plakkeriger dan die blauwe bus Nivea-zonnebrand die al jaren achterin de badkamerkast van uw moeder staat.

***

Nieuwe dimensie voor ‘Doctor Who’: na dertien witte Doctors gaat hoofdrol nu naar ‘Sex education’-ster

9 mei 2022

Beeld Tristan Fewings/Getty Images

Whovians, maak u klaar voor een volgende dimensie, want zoals de BBC aankondigde: ‘the future is here’. Na vijf seizoenen zal de Doctor niet langer niet langer de vorm van Jodie Whittaker aannemen, maar overstappen in een jonger, mannelijker lijf. Niemand minder dan Ncuti Gatwa, bekend van de populaire serie ‘Sex education’, zal van haar de schroevendraaier overnemen.

Voor het eerst zal dus een zwarte Doctor aan het stuur van de T.A.R.D.I.S. staan. Superpolitiekcorrectwoke? Goh. Of gewoon de wetten van de statistiek die eindelijk in werking treden. De Time Lord belandt namelijk puur toevallig in een lichaam en daarbij ligt de hele wereldbevolking voor handen. Dat er twaalf keer op een rij een witte, Britse man uit de bus kwam klinkt dan toch als een straffer toeval dan vlak na elkaar de eerste vrouw en de eerste zwarte man.

Veel is nog niet bekend over de hergeboorte van het legendarische personage. Waar de vorige Doctor met veel toeters en bellen in een uurlange speciale aflevering werd geïntroduceerd, beperkten de programmamakers zich ditmaal tot een simpele tweet. Het zal dus wachten zijn op het afscheid van Doctor dertien voor meer informatie. Gatwa heeft er in elk geval heel veel zin in: ‘In tegenstelling tot de Doctor, heb ik maar één hart, maar ik geef het helemaal aan deze show.’

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ❤️❤️➕🟦 #DoctorWho pic.twitter.com/eIidVFAx7u — BBC (@BBC) 8 mei 2022

***

Bloederige trailer van film ‘H4z4rd’ toont hoe Dimitri Vegas op dodelijke joyride gaat

6 mei 2022

Dimitri 'Vegas' Thivaios als Noah Hazard

Een gele auto rijdt voorbij en iemand krijgt een klap. Dat is niet enkel een kinderspelletje, maar ook in grote lijnen de trailer van ‘H4z4rd’, de nieuwste film van Jonas Govaerts. Op het gedreun van zijn eigen EDM-plaat knalt Dimitri ‘Vegas’ Thivaios (ja, die van in Ibiza) in zijn pronkwagen door de straten van Antwerpen. ‘Gewoon een toerke doen’, waarschuwt Jennifer Heylen, die zijn vriendin speelt. Dat doet hij ook. Een toerke rond zijn as dan wel, terwijl de kogels hem langs de oren vliegen en het bloed tegen de ruiten spat. Tussen de platte moppen door krijgt een kind een pistool in haar nek en wordt iemand platgebuldozerd door een vrachtwagen.

Het is een bijzonder gezelschap dat mee op joyride gaat: op de passagierszetel zit Jeroen Perceval met een spraakgebrek en op de achterbank hijgt Frank Lammers met een Hitler-snor. Zelfs de klungelige ondertiteling -Antwerpse humor leent zich slecht voor een Engelse vertaling - leidt niet af van de wilde rit waarvoor we instappen.

***

Het spel der tronen wordt vurig gespeeld in nieuwe ‘House of the dragon’ trailer

6 mei 2022

Princess Rhaenyra Targaryen in 'House of the dragon’

HBO heeft een nieuwe trailer gepubliceerd voor ‘House of the dragon’, de eerste van zes aanstaande ‘Game of thrones’-spin offs. En zelfs wie na het bittere einde van seizoen acht zwoer de trip naar Westeros nooit meer te maken, zal toch verleid worden om een heenticketje te kopen. In de anderhalve minuut durende trailer beloven de huizen Stark, Valyrian en Baratheon, hun trouw aan de erfgenaam van koning Viserys Targaryen.

Het conflict? De volgende bestijger van de iron throne zal tot niet zijn broer Daemon worden, maar wel zijn dochter Rhaenyra. Een vrouw. En niet iedereen is daar blij mee. We zien bijvoorbeeld hoe Daemon de hulp van een bijzonder vurige draak inroept. “Mannen zouden eerder het rijk in de vlammen laten opgaan, dan een vrouw de ijzeren troon zien bestijgen”, wordt de prinses gewaarschuwd. Dat het tweehonderd jaar later een vrouw zal zijn die King’s Landing plat brandt, ontgaat ons niet.