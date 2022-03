De nieuwe tsaar, verkrachtingsdrugs en een whodunit: dit mag u vanavond niet missen!

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Showtrial’

Voor de speurders, maar ook voor de buitenwereld én de jury in de rechtbank is het een uitgemaakte zaak: de arrogante en rotverwende Talitha – koeltjes vertolkt door de Brits-Belgische actrice Céline Buckens (‘War Horse’, ‘Bridgerton’) – zit achter de verdwijning van haar veel minder welgestelde ex-vriendin Hannah. Aan advocate Cleo Roberts om in deze vijfdelige whodunit de waarheid te achterhalen.

Om 22.20 op Canvas

‘Behind the Mask’

Zowat half Vlaanderen wist al sinds het opduiken van een erbarmelijk ‘onherkenbaar gemaakt’ achter-de-schermen-filmpje op sociale media dat onder het pak van Flamme Fatale niemand minder dan Tine Embrechts zat. Haar avontuur eindigde vorige vrijdag. ‘Tijdens mijn eerste repetitie raakte ik helemaal in paniek. Ik heb backstage mijn masker afgezet en ben in huilen uitgebarsten.’

Om 20.35 op VTM

‘Extra Time Koers’

Na de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en de GP Samyn maakt Ruben Van Gucht samen met zijn gasten Dirk De Wolf, Bram Tankink, Tim Declercq en Adrie van der Poel een eerste voorzichtige stand van zaken op: welke renners zijn al in topvorm en wie moet er nog veel volkorenpasta met bruine suiker eten?

Om 21.20 op Canvas

Jan Tytgat in 'Pano: Verkrachtingsdrugs verborgen' Beeld VRT

‘Pano: Verkrachtingsdrugs verborgen’

Sarah (schuilnaam) is ervan overtuigd dat er bij het uitgaan iets in haar drankje is gedaan. En ze is niet alleen: elke week is er in ons land één aangifte van verkrachting met drugs. Met een slachtoffer dat zich nauwelijks iets herinnert. ‘Pano’ toont wat ‘spiking’ inhoudt: hoe gebeurt het en wat zijn de gevolgen voor het slachtoffer? ‘Ik zag hem vertrekken en hoorde dat ik best om een morning-afterpil ging. Daarna ging ik weer knock-out’

Om 21.25 op Eén

‘Telefacts: Poetin, de nieuwe tsaar’

Wie is Vladimir Poetin? ‘Telefacts’ laat zien hoe de Russische president opgroeide in armoede, per toeval in de politiek belandde en nu verslaafd is aan de opperste macht. Heel de wereld vraagt zich af waartoe hij in staat is. Insiders van het Kremlin zeggen dat hij tot het uiterste zal gaan. En te weten dat veel van de huidige ellende terug te leiden valt naar een trauma hij opliep in zijn KGB-jaren.

Om 22.00 op VTM

