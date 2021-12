De non-verbale communicatie in ‘First Dates Teens’ op Eén zat zo goed dat oorhangers ‘Bef mij’ spelden

‘We moeten in de toekomst gretiger inzetten op jongeren en ontspanning,’ werd getoeterd in de krant. Aan het woord was Frederik Delaplace, het levende bewijs dat je ‘VRT’ vandaag de dag niet meer gespeld krijgt zonder C, E en O. Daags nadien zat ik op Delaplace’ grootste zender te kijken naar hoe pubers met ruggensteun van de openbare omroep aan hun volgende jeugdliefde geholpen werden. Innovatie laat amper nog op zich wachten, dacht ik, wat een wondere tijd. En voorts voelde ik zoals wel vaker een zweempje van bezorgdheid de kop opsteken. Dat zweempje tijdig trachten te onderdrukken: voor wie het goed voorheeft met zijn openbare omroep, is het bijna een reflex geworden.

Zo herinnerde ik me bijvoorbeeld nog goed de oorspronkelijke ‘First Dates’ op Eén, alsook de kopie van eigen bodem, die al beter te verdedigen viel omdat ze tenminste hier gemaakt was. ‘Wat moet ik hiermee?’ was toen de overheersende gedachte, maar ‘First Dates Teens’ kon je makkelijker van goede bedoelingen verdenken. Je zult immers maar jong zijn in het verduvelde jaar 2021, en voor je kalverliefdes aangewezen zijn op korrelige webcambeelden eigen aan afstandsonderwijs en uitgaansgelegenheden die om elven steevast alweer ontruimd worden – een vol uur voordat je zélf weer op stal moet. Zelf ben ik nooit jong geweest, maar ik kan er me mits enige moeite wel iets akeligs bij voorstellen.

Sica (16) gaf bij haar aantreden in ‘First Dates Teens’ te kennen dat ze ontvankelijk was voor alle geslachten. Zolang er maar Fristi was. Dat laatste viel tegen, maar met Freya leek het van hieruit gezien wel te klikken. ‘Ik wist niet of het een meisje of een jongen zou zijn,’ zei Sica. ‘Geen van beide,’ zei Freya, die genderfluïde was. Fristi mocht ze ook wel. ‘Bef mij’ spelden haar oorhangers vrank, vrij naar Merol: het belang van non-verbale communicatie bij het flirten was Freya duidelijk niet ontgaan.

Bram was dan weer opgedaagd in een T-shirt dat hij ontworpen had voor zijn eigen kledingcollectie, en dat terwijl hij noch een wereldvedette noch een overroepen bekende Vlaming was. De speciale broek van Dewi – er kwam een mate van expressionisme bij kijken – vond hij wel wat hebben. Dewi was feministe en had als dusdanig het vrouwelijke seksesymbool op de arm geïnkt staan. Ze droomde ook van een vaginatattoo, maar daar had het ouderlijke gezag nog een stokje voor gestoken, nu het nog kon.

Toen de rekening kwam, weigerde Dewi Brams voorstel om te betalen, waarmee ze haar principes in de praktijk bracht. Goed van ’r. Nog charmanter vond ik Lukas, die zijn hele afspraakje lang op zoek leek naar iets om de leemte te vullen die later pas ingenomen zal worden door een als bij toeval opgelopen zelfvertrouwen. Bij gebrek aan een kledinglijn of een brutaal paar oorhangers probeerde hij ze voorlopig dan maar, manhaftig improviserend, te dichten met woorden. Sinds de opnames had Lukas al een tweede afspraakje gehad, vernam je achteraf. Goed van ’m.

Teenage kicks, so hard to beat. Om het eens met hedendaagse jongerentaal te zeggen.