De ontknoping van ‘Twee zomers’ en de start van het mollenseizoen: dit mag u vanavond niet missen

‘TWEE ZOMERS’

Er zijn de afgelopen jaren weinig reeksen verschenen die zo veel stof deden opwaaien als ‘Twee Zomers' van Tom Lenaerts. De dertig jaar oude verkrachting laat niemand onberoerd en iedereen wilt er zijn ei over kwijt: Tom Lenaerts zelf, Heleen Debruyne, de hoofdactrices en, hoe kan het ook anders, Delphine Lecompte. Wij zijn ondertussen vooral benieuwd hoe het afloopt vanavond. Want onze televisiedeskundige vertrouwen we voor geen haar.

Om 20.40 op Eén

‘CAFÉ DE MOL’

Nog maar een kleine week wachten of Vlaanderen kan zich alweer collectief op het mollenjagen storten. De makers werpen ons alvast een kluif toe, want vanavond leren we de kandidaten van het tiende seizoen kennen. En ook daar is vernieuwing te bespeuren, want Gilles Van Bouwel en Elodie Ouédraogo maken plaats voor Play sports-host Dennis Xhaët.

Om 19.55 op Play4

‘DR. NO’

De allereerste Bond-film was niet de beste, maar leverde in 1962 wel de blauwdruk voor de hele serie, inclusief een megalomane slechterik, exotische locaties, indrukwekkende sets en natuurlijk Sean Connery als geheim agent 007. De scène met de spin blijft zestig jaar later een toppertje.

Om 20.35 op VTM4

POPART: VAN WARHOL TOT PANAMARENKO

Love it or hate it, maar Popart is uitgegroeid tot misschien wel de bekendste kunststroming ter wereld. Het kan dus nooit kwaad om er wat extra over te leren, zo kan u indruk maken op het volgende bedrijfsfeestje. Philippe Van Cauteren, directeur van het Gentse SMAK, gidst Canvas door de tentoonstelling rond popart in het museum, terwijl kunstenaars Jim Dine, Allen Jones en Martial Raysse praten over hun stroming.

Om 21.00 op Canvas

BRITISH ACADEMY FILM AWARDS 2022

Verslag van de 75ste editie van de Britse Oscars. De ceremonie vindt plaats in de Royal Albert Hall in Londen en wordt gepresenteerd door de uiterst grappige Rebel Wilson. Hoeveel van zijn elf nominaties kan favoriet ‘Dune’, het science fiction-epos van Dennis Villeneuves met Timothée Chalamet, verzilveren?

Om 20.00 op BBC1

‘QUEEN OF METH’

De vrouwelijke, echt bestaande versie van Walter White uit ‘Breaking Bad’: dat was Lori Arnold, zus van acteur Tom, die jarenlang een drugsimperium leidde. In 1991 kwam er een einde aan en kreeg ze 15 jaar cel.

Om 22.30 op Discovery

