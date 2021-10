De ontroerbaarheidsfactor ontbreekt in ‘The French Dispatch’

Slechts een zes voor Wes.

Wes Anderson heeft voor zijn nieuwe film, een drieluik, opnieuw zijn gekende schildersgereedschap bovengehaald. Bill Murray speelt de wel héél letterenminnende hoofdredacteur van een magazine in een fictief Frans stadje (‘Schrap de advertenties. Alle artikelen moeten erin.’), ook ouwe getrouwen Owen Wilson en Adrien Brody zijn van de partij, en elk shot is als vanouds een door de cineast zorgvuldig geconstrueerde kijkdoos waarin het heerlijk gluren is. Het enige wat ontbreekt, is nou net die ene component die er meestal voor zorgt dat zijn films (‘The Darjeeling Limited’, ‘The Life Aquatic with Steve Zissou’) méér worden dan mooi versierde knutselwerkjes: de ontroerbaarheidsfactor. In het hoofdstuk met Benicio Del Toro als de frescoschilderende bajesklant broeit nog een zekere melancholie, maar in de segmenten met Timothée Chamalet en Jeffrey Wright licht de betovering in de kijkkast wat ons betreft maar zwakjes op.

Vanaf 27 oktober in de bioscoop.