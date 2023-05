De onvolmaakte diplomaat in Keri Russell: ‘Dit is een serie waarin een vrouw centraal staat, dus moet de man zijn kont maar tonen’

Goed nieuws voor wie met grote ogen naar het ontslag van staatssecretaris Sarah ­Schlitz heeft zitten kijken en nu op zoek is naar politiek drama van een hoger niveau: met ‘The ­Diplomat’ heeft Netflix nog eens een ouderwets knappe reeks in de lijn van ‘The West Wing’ en ‘Borgen’ uitgebracht, een intelligente serie die de wereld van de internationale diplomatie op een geloofwaardige manier tot leven brengt, met spanning, emoties en humor. Centraal staat Kate Wyler, gespeeld door Keri Russell, die de nieuwe VS-ambassadeur in Londen wordt op het moment dat de wereld opgeschrikt wordt door een terreuraanslag.

– Je speelde zes seizoenen lang spionne Elizabeth Jennings in ‘The Americans’, maar sinds het einde van die serie in 2018 was je enkel nog in films te zien. Waarom keer je nu terug naar tv?

KERI RUSSELL «Met ‘The Americans’ hebben we zoiets moois neergezet dat ik het met een gerust hart daarbij had kunnen laten. Maar toen ik het scenario van Debora Cahn (die eerder ook schreef voor ‘Homeland’ en ‘The West Wing’, red.) las, werd ik overvallen door een raar gevoel: ik móést dit doen (lacht). Het is een interessant verhaal over een wereld die weinig mensen kennen: de diplomatie, met de chique feestjes, de strenge etiquette, de hiërarchie… En Kate is een charmant personage: erg slim, maar op een grappige manier ook onhandig, omdat ze weinig ervaring heeft met die wereld.»

– Kon je jezelf in haar herkennen?

RUSSELL «Absoluut, vooral in hoe oncomfortabel ze zich voelt. Als ambassadeur moet je veel recepties afschuimen, mensen ontmoeten, handjes schudden... Daar hou ik zelf ook niet van. Ik vind het vreselijk als mensen mij aanraken, ik word er zenuwachtig van en begin met­een te zweten (lacht). Er is aan mijn geen goeie diplomaat verloren gegaan, vrees ik.»

– Nog een reden waarom Kate zo nerveus is: haar man is wel een geboren diplomaat en voelt zich als een vis in het water in die wereld.

RUSSELL «Hij is spontaan en charmant, houdt van de aandacht, praat makkelijk met iedereen – allemaal dingen waar Kate veel minder in uitblinkt.»

– Opvallend is dat hij, in de paar seksscènes die er zijn, veel meer naakt gaat dan jij.

RUSSELL «Ik heb daarover gepraat met Debora, en haar visie was: dit is een serie waarin een vrouw centraal staat, dus moet de man zijn kont maar tonen (lacht). Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.»

– Het is duidelijk dat jullie hopen dat ‘The Diplomat’ een vervolg krijgt. Ben je opnieuw vertrokken voor zes seizoenen?

RUSSELL «Zes weet ik niet, maar ik heb zoveel plezier beleefd aan deze reeks dat ze zeker een vervolg mag krijgen.»

‘The Diplomat’ Nu te zien op Netflix