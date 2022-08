De opvallendste programma’s van het nieuwe tv-seizoen: Rijke pottenbakkers en een ongemakkelijke talkshowhost die niét Gert Verhulst heet

Ook in tv-land is de zomer van de grote droogte bijna voorbij: vanaf volgende week komen de programma’s weer in dichte drommen uit de lucht gevallen. Omdat het niet altijd makkelijk is uit te maken welke nieuwigheden echt verfrissend zijn en welke gewoon voor extra overlast zorgen, geven we alvast vijf titels mee waar zelfs wij – gezond wantrouwig tegenover alles wat de zenders op ons afsturen – naar uitkijken.

De klim van je leven

Vanaf 1 september op Eén

Zeven gewone Vlamingen met een longaandoening – ofwel aangeboren, ofwel als gevolg van een ziekte zoals covid – trainen samen met één doel: een berg in de Dolomieten, thuis van enkele van de zwaarste beklimmingen ter wereld, overwinnen. Eva De Roo begeleidt het zevental, Wout van Aert heeft al beloofd niemand in de vernieling te rijden.

Chantal

Vanaf 4 september op Eén

‘Eigen kweek’ was niet geheel onverdiend een gigantisch succes, daar moest wel een spin-off van komen. Maaike Cafmeyer herneemt haar rol als inspecteur Chantal Vantomme, in de originele reeks bevriend met de familie Welvaert, alleen staat ze nu aan het hoofd van het wijkcommissariaat van Loveringem, een fictief dorpje in het hart van West-Vlaanderen. ‘Chantal’, bedacht door Mathias Sercu, lijkt wat donkerder en absurder dan ‘Eigen kweek’ en meer richting ‘Bevergem’ te gaan, wat we alleen maar kunnen toejuichen.

Heizel 1985

Vanaf 20 september op Canvas

Op 29 mei 1985 vielen er vlak voor de start van de finale in de Beker voor Landskampioenen in het Heizelstadion 39 doden, nadat supporters van Liverpool een vak met Juventus-fans bestormden. Bijna 40 jaar later is het Heizeldrama nog lang niet vergeten: Hans Herbots werkt aan een film, Jan Verheyen aan een zesdelige docuserie en Frank Raes maakte deze driedelige reeks waarin hij praat met Engelsen en Italianen, en met Belgen die destijds alles in goede banen hadden moeten leiden.

Liefdestips aan mezelf

Dit najaar op GoPlay

Gloria Monserez hoeft niet eens mee te doen aan ‘De allerslimste mens ter wereld’ (Play4, 5/9) om alomtegenwoordig te zijn. Het Ketnet-gezicht presenteert samen met Philippe Geubels en Sven De Leijer de nieuwe reeks van ‘Hotel Römantiek’ (Eén, 4/9) en springt in voor An Lemmens tijdens de battles en de liveshows van ‘The Voice’ (VTM, najaar). Maar haar interessantste project lijkt deze jongerenserie voor GoPlay, over een meisje dat na het plotselinge vertrek van haar moeder moet intrekken bij haar vader. Pluspunt: de vader, een talkshowhost, wordt verrassend genoeg níét gespeeld door Gert Verhulst!

De schaal van Pascale

Dit najaar op VTM

Pottenbakken is hip en dus gaat Pascale Naessens, die tussen het schrijven van kookboeken door al eens een blok klei ter hand neemt, op zoek naar de beste amateurpottenbakker van Vlaanderen. Eerlijk gezegd verwachten we hier niet veel van. Zolang Pascale en Paul Jambers in de begingeneriek de beroemde scène met Patrick Swayze en Demi Moore uit ‘Ghost’ niet naspelen, zijn we al tevreden.