De originele ‘Wednesday’, pure magie van Spielberg en vele Jezi: deze films mag u niet missen op televisie (van 7 tot 13 april)

‘HOPE GAP’ ★★★½☆

NPO 2, VRIJDAG 7 APRIL, 0.10

DRAMA Bill Nighy speelt een stoïcijnse leraar geschiedenis die er na 29 jaar huwelijk met Annette Bening de stekker uit trekt en bij de alleenstaande moeder van één van zijn leerlingen gaat wonen. Hun zoon (Josh O’Connor) is hun speelbal op het echtscheidingsslagveld. Nu ja, slagveld: het is een hoffelijk gevecht op zijn Brits, waarin Bill Nighy nauwelijks zijn stiff upper lip ontspant. Wie ‘Living’ heeft gezien, weet hoe goed hij dat soort emotionele constipatie kan belichamen. Zijn gereserveerdheid contrasteert mooi met Benings uitbundige personage. ‘Hope Gap’ is soms zwaar en overladen met metaforen: dat werkte in het toneelstuk ‘The Retreat from Moscow’, ook van de hand van regisseur William Nicholson, maar komt hier wat literair over. Desondanks een aanrader voor liefhebbers van ingehouden emoties.

‘KING OF KINGS’ ★★★☆☆

BBC 2, VRIJDAG 7 APRIL, 11.00

GESCHIEDENIS Een plechtstatig Bijbels epos over het leven van Jezus, doordrongen van het soort koekendozenvroomheid dat zelfs in 1961 al op het randje van het aanvaardbare was. Wie daar echter vrolijk doorheen wil kijken, kan genieten van een ongecompliceerde sandalenfilm in een onvervalst, wat kitscherig Technicolor-sfeertje.

‘PRISONERS’ ★★★½☆

VTM 3, VRIJDAG 7 APRIL, 20.35

THRILLER De eerste Amerikaanse film van Denis Villeneuve is een aangrijpend thrillerdrama waarin twee kinderen plots verdwijnen. Hun vaders (Hugh Jackman en Terrence Howard) nemen het recht in eigen handen, terwijl flik Jake Gyllenhaal de zaak probeert op te lossen. Sfeervol geregisseerd en prima geacteerd moreel drama.

Beeld INTERNET

‘OFFICIAL SECRETS’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 7 APRIL, 21.10

THRILLER Britse politieke thriller van de hand van Gavin Hood over een klokkenluider die in 2003 aan het licht bracht dat de NSA leden van de VN-Veiligheidsraad had gechanteerd om de invasie van Irak goed te keuren. Degelijk, onderhoudend en nog altijd relevant, met mooie vertolkingen van Keira Knightley, Matthew Goode en Matt Smith.

‘SHAUN THE SHEEP MOVIE’ ★★★½☆

NPO 3, ZATERDAG 8 APRIL, 15.36

ANIMATIE Je hoeft geen kind te zijn om je te laten charmeren door Shaun, het pientere schaap van klei uit de Aardman Animations-stal. Shaun trekt naar de grote stad op zoek naar de boer, met in zijn kielzog de hele kudde, en dat leidt tot een rist complicaties. Een clevere, vindingrijke familiefilm en een lust voor het oog.

‘MASAAN’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 8 APRIL, 22.20

DRAMA Indiaas drama over twee koppels die een verboden relatie met iemand uit een andere sociale kaste hebben. Het wordt pas geleidelijk aan duidelijk wie iets met wie heeft, maar dat heeft de debuterende regisseur Neeraj Ghaywan met opzet gedaan, in een elegante visuele stijl bovendien.

‘US’ ★★★★☆

VTM 3, ZATERDAG 8 APRIL, 22.20

THRILLER Na ‘Get Out’ bevestigde Jordan Peele zijn talent met een tweede satirische horrorfilm. Lupita Nyong’o en Winston Duke spelen een koppel met twee kinderen die op een avond hun dubbelgangers voor de deur zien staan. Wat begint als een home invasion-thriller, wordt een apocalyptische nachtmerrie.

Beeld IMDb

‘E.T.’ ★★★★★

VTM 4, ZONDAG 9 APRIL, 20.35

DRAMA Lang voor ‘The Fabelmans’ maakte Steven Spielberg al een hyperpersoonlijke film die op een metaforische manier over zijn eigen jeugd ging: een verhaal over de vriendschap tussen een jongen en een op aarde gestrande alien. Pure filmmagie, met onvergetelijke muziek van John Williams.

‘THE PASSION OF THE CHRIST’ ★★★☆☆

VTM 2, MAANDAG 10 APRIL, 20.35

GESCHIEDENIS Mel Gibsons extreem bloederige, lichtjes gestoorde visie op de kruisiging van Jezus van Nazareth. Hier en daar omschreven als een religieuze snuff movie wegens de fysieke martelingen. De prent is onmiskenbaar fascinerend en krachtig geregisseerd, met alle overtuiging van een bizarre geest.

‘ADDAMS FAMILY VALUES’ ★★★½☆

VTM 3, DINSDAG 11 APRIL, 20.35

DRAMA Barry Sonnenfelds tweede film over het bizarre gezin Addams heeft een beter script, met meer focus op satire en zalige oneliners (‘I’ll be the victim!’ – ‘All your life’). Wednesday (Christina Ricci) was zo populair in deel één dat ze hier een dragende rol krijgt. Een verstandige keuze, als u het ons vraagt.

‘SNEAKERS’ ★★★½☆

VTM 4, DONDERDAG 13 APRIL, 20.35

THRILLER Techthriller waarin Robert Redford een team hackers leidt, die inbreken bij bedrijven om hun beveiliging te testen. Plots komen ze iets op het spoor dat niet voor hun ogen bestemd is. De technologie oogt verouderd, maar de plot blijft overeind en het thema is relevanter dan ooit tevoren.