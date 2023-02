De Oscar-winnende rol van Olivia Colman, een sprekend konijn en LSD op papa's begrafenis: deze films mag u niet missen op televisie

‘THE ADVENTURES OF ROBIN HOOD’ ★★★★☆

BBC 2, ZONDAG 19 FEBRUARI, 15.05

AVONTUUR Hoeveel nostalgie we ook voelen voor Kevin Costners plezierige ‘Prince of Thieves’, hoe hard Russell Crowe ook probeerde in Ridley Scotts epos uit 2010 en hoeveel andere interpretaties er verder ook geweest zijn, de ultieme Robin Hood-film blijft deze klassieker uit 1938, met Errol Flynn in de rol die hem onsterfelijk maakte. Dit is de iconische Robin Hood, waarop zowat alle volgende versies een reactie waren – hetzij als parodie of juist als eerbetoon. Regisseur Michael Curtiz (‘Casablanca’) maakte een in heerlijk verzadigde Technicolor-kleuren gedrenkt avontuur, waarin alle traditionele elementen van de legende op hun plaats vielen: de acrobatische actiescènes, de dynamiek tussen Robin en zijn ‘Merry Men’, de groene maillots… Dit soort ongecompliceerde romantiek, met grootse emoties, plechtstatige dialogen en duidelijk goed en kwaad, zou vandaag niet meer kunnen, maar paste volledig in de tijdgeest.

‘DOUBT’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 17 FEBRUARI, 21.30

DRAMA John Patrick Shanley verfilmt zijn eigen toneelstuk, over een non (Meryl Streep) die vermoedt dat een populaire priester (Philip Seymour Hoffman) zich vergrijpt aan schoolkinderen uit zijn parochie. Het blijft duidelijk verfilmd theater, maar de scherpe dialogen rollen heerlijk uit de monden van de fenomenale acteurs.

Beeld Miramax/Kobal/Shutterstock

‘DEATH AT A FUNERAL’ ★★★☆☆

EEN, VRIJDAG 17 FEBRUARI, 22.45

KOMEDIE Britse klucht, gemaakt in 2007, maar duidelijk schatplichtig aan de Ealing-komedies uit de jaren 40 en 50. Matthew Macfadyen moet de begrafenis van zijn vader in goede banen leiden, maar wordt gedwarsboomd door een beroemde broer, per ongeluk geconsumeerde lsd en een arrogante oom.

‘COLD WAR’ ★★★☆☆

NPO 2, VRIJDAG 17 FEBRUARI, 0.21

DRAMA In zwart-wit gedraaid drama van de Poolse maestro Pawel Pawlikowski. Hij volgt twintig jaar uit de relatie tussen een dirigent en een zangeres, tussen de jaren 50 en 70. De bijzondere structuur heeft als gevolg dat je belangrijke gebeurtenissen zelf moet invullen, wat de film veeleisend, maar wel fascinerend maakt.

‘GRAVITY’ ★★★★☆

BBC 2, ZATERDAG 18 FEBRUARI, 20.15

THRILLER Visueel verbluffend thriller-drama van Alfonso Cuarón, waarin astronaut Sandra Bullock na een explosie op haar ruimteschip moet proberen terug naar de aarde te raken. Ook op het kleine scherm blijft dit een absolute nagelbijter en een toonbeeld van gestroomlijnde, haast uitsluitend visuele storytelling.

‘DONNIE DARKO’ ★★★★☆

PLAY6, ZATERDAG 18 FEBRUARI, 22.20

DRAMA Debuutfilm van Richard Kelly, die na een teleurstellende box office een cultstatus verwierf op dvd. Jake Gyllenhaal speelt een getroebleerde tiener die in zijn dromen bezoek krijgt van een mansgroot konijn dat hem vertelt dat hij het einde van de wereld moet voorkomen. Surreëel, mysterieus en ontroerend thrillerdrama.

Beeld ARTE

‘THE FAVOURITE’ ★★★½☆

VTM 3, ZATERDAG 18 FEBRUARI, 23.40

BIOPIC Olivia Colman won een Oscar voor Beste Actrice voor dit drama van Yorgos Lanthimos. Ze speelt koningin Anne, die in de vroege 18de eeuw gemanipuleerd wordt door twee vrouwen die haar favoriet willen zijn: Lady Sarah (Rachel Weisz) en Abigail (Emma Stone). Doordrongen van een heerlijk pervers gevoel voor humor.

‘ESCAPE FROM NEW YORK’ ★★★★☆

VTM 4, ZONDAG 19 FEBRUARI, 20.35

ACTIE In het futuristische jaar 1997 is New York een grote gevangenis geworden. Nadat de presidentiële helikopter er is neergestort, moet zware jongen Snake Plissken hem redden. Sfeervol huwelijk tussen de premisse van sciencefiction en de esthetiek van een western. Kurt Russell speelt de rol waarvoor hij geboren is.

Beeld RTL

‘THE BANK JOB’ ★★★☆☆

VTM 2, MAANDAG 20 FEBRUARI, 20.35

ACTIE Jason Statham speelt één van zijn betere geezer-rollen in deze misdaadfilm van Roger Donaldson. Tijdens een bankoverval in de vroege jaren 70 blijkt dat de kluis niet alleen cash, maar ook compromitterend materiaal over een royal bevat, met de nodige heisa tot gevolg. Strak geregisseerd en onderhoudend.

Beeld Lions Gate films

‘ARRIVAL’ ★★★★☆

VTM 3, DONDERDAG 23 FEBRUARI, 20.35

SF Intelligente sciencefictionfilm van Denis Villeneuve, over een linguïste (Amy Adams) die moet proberen om communicatie op gang te brengen met de aliens die plots boven de aarde komen zweven. Sfeervol en ingehouden, met een clevere plot en, naar goede gewoonte, een perfecte Adams.

Beeld AP

‘BAD TIMES AT THE EL ROYALE’ ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 23 FEBRUARI, 22.45

CRIME Pulpy misdaadfilm waarin verschillende mysterieuze personages zich verzamelen in het El Royale-hotel, elk met hun eigen agenda. De plot doet denken aan Quentin Tarantino, maar dan speelser, met een paar straffe narratieve verrassingen en een aangename B-filmsfeer.