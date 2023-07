De passage van Frank Lammers was een geschenk voor ‘Vive le vélo’, een programma dat nog al te vaak lijdt aan bloedarmoede

Bij de maand juli denken wij aan drie dingen: het geluid van rinkelende ijsblokjes in een longdrinkglas, het invullen van onze belastingaangifte en aan ‘Vive le vélo’ – behalve een kledinglijn van prijzige T-shirts ook nog steeds een tv-programma. Nu, waar het gerinkel van ijsblokjes ons hart een sprongetje laat maken – alsof Pavlov ermee gemoeid is – en alleen al de gedachte aan onze belastingaangifte ons koude rillingen bezorgt, valt ‘Vive le vélo’ er een beetje tussen.

Het programma waarin Karl Vannieuwkerke – behalve een marchand van prijzige T-shirts ook nog steeds een presentator – de Tour-actualiteit van de dag overloopt, weet ons nooit écht te raken, maar verveelt ook zelden. Veel, zo niet alles, hangt af van welke bekende koppen er die avond hun benen onder de tafel schuiven. Gisterenavond viel dat reuze mee, want het bleken de benen te zijn van ex-renster Jolien D’Hoore, acteur Frank Lammers en tv-presentator, acteur, diepzeeduiker, schlagerzanger, menselijk proefkonijn en geschiedverteller Tom Waes – hij is stilaan een grotere allrounder dan Wout van Aert.

Al van bij de eerste momenten spat de bromance tussen Lammers en Waes van het scherm. De twee kennen elkaar van tv-serie ‘Undercover’, waarin Waes undercoverflik Bob Lemmens speelde en Frank Lammers de intussen beruchte drugsdealer Ferry Bouman, en zijn sindsdien dikke maatjes. Dat ze een passie voor voetbal en koers bleken te delen, hielp om de dooie momenten op de set te vullen. Waes supportert voor Royal Antwerp FC, wat niet meteen een blijk is van een overmaat aan voetbalintelligentie, maar over de koers praat hij wel een aardig woordje mee. Al moet hij zijn meerdere erkennen in Lammers, die desgevraagd de lengte en het gewicht van ritwinnaar Ion Izaguirre declameert, net als zijn erelijst: ‘Hij heeft de Ronde van Polen gewonnen.’

En dat was heus niet het enige moment waarop de Belg zijn meerdere moest erkennen in de Nederlander. Lammers was de hele uitzending gehuld in een truitje van Jumbo-Visma en was vastberaden om het niveau van gekkigheid niet onder een bepaald niveau te laten zakken. Zoals toen hij in de antwoorden van de geïnterviewde Victor Campenaerts poëzie ontwaarde – ‘Je moet de pijn verwelkomen!’ – en hij die als een volleerde slam poet met veel overtuiging en decibels herhaalde. De andere tafelgasten konden alleen maar stilletjes gniffelen bij het aanschouwen van zoveel Hollandse branie. Tom Waes heeft een contract als kopman bij de VRT, maar in ‘Vive le vélo’ degradeerde de weergaloze Frank Lammers hem tot waterdrager.

De Nederlandse acteur is een geschenk voor elk programma, en zeker voor ‘Vive le vélo’, dat in tegenstelling tot wielrenners uit de jaren 90 nog al te vaak lijdt aan bloedarmoede. Voor een talkshow over wielrennen gaat het te weinig over wielrennen. En voor een soort van ‘Zomergasten Light’ graaft het lang niet diep genoeg – het krabt hoogstens het bovenste laagje aarde weg, maar steekt nergens de spade écht in de grond. Zoals toen het plots over Peter Winnen ging – vroeger een geweldige klimmer en vandaag een uitmuntend schrijver en columnist – en Lammers ongeveer 15 seconden kreeg om zijn adoratie voor hem uit te spreken, omdat het dan alweer tijd was voor het volgende item.

Op het einde viel er wel nog goed nieuws te rapen. Nadat Tom Waes had verteld dat hij dra begint met de opnames van ‘Kamp Waes 2', verblijdde Lammers ons met de boodschap dat hij cultureel asiel in België heeft gekregen. ‘Jullie zijn nog niet van mij af.’ Het klonk ons bijna even mooi in de oren als het geluid van rinkelende ijsblokjes in een longdrinkglas.