Het is geen topweek voor wie vertrouwen heeft in de goede smaak van het grote publiek: de populairste serie en film op Netflix verdienen samen anderhalve ster.

Bij de series moet ‘The Witcher’ na twee weken de koppositie alweer afstaan, aan ‘Fatal Seduction’, een vreselijke soft-erotische thriller uit Zuid-Afrika.

Bij het begin van de zomervakantie heeft Netflix ook de tienerseries ‘Gossip Girl’ en ‘The Vampire Diaries’ opnieuw in de catalogus opgenomen en dat heeft zijn effect niet gemist.

Ook nieuw: ‘Survival of the Thickest’, een komedie over een voluptueuze vrouw die na een stukgelopen relatie haar leven weer op orde moet krijgen.

‘Tour de France: Unchained’ verlaat vlak voor de slotweek in de echte Ronde het strijdperk, samen met ‘Glamorous’, ‘Never Have I Ever’, ‘Schlafende Hunde’, ‘Celebrity’ en ‘Is it cake too’.

Het pijnlijk ongrappige ‘The Out Laws’ staat al de hele week aan de leiding bij de films, de vorige nummer één, de documentaire ‘Wham!’ is weggezakt naar de negende plaats.

Net als bij de series is hier aan de nieuwkomers ook te zien dat de vakantie is begonnen, met veel titels die zich op een jonger publiek richten, zoals ‘De gelaarsde kat 2’ en ‘Sing’, en de Poolse avonturenfilm ‘Pan Samochodzik i Templariusze’, een soort mengeling tussen ‘Indiana Jones’ en ‘The Da Vinci Code’.

‘Extraction 2’ houdt nog altijd stand in de top 10, ‘The Lost Pyramid’, de eerste aflevering van documentairereeks ‘Unknown’, wordt netjes afgelost door het tweede deel, dat over de gevaren van intelligente robotten draait.