De populairste tv-advocaat houdt het droog:‘Ik dans in de regen zonder nat te worden’

Sorry, Sven Mary en Jef Vermassen: de populairste advocaat op tv heet Mickey Haller. Het eerste seizoen van ‘The Lincoln Lawyer’ was in 2022 een wereldwijde hit, de eerste helft van het tweede staat al weken in de Netflix-top 10. Manuel Garcia-Rulfo (42), de smeulende Mexicaan die Haller vertolkt, laat het succes niet naar z’n hoofd stijgen.

– Haller staat te boek als de heetste advocaat van LA.

MANUEL GARCIA-RULFO «Iedereen wil plots met mij op de foto. Mickey staat graag in de belangstelling, dus denken de mensen dat dat ook voor mij geldt. Maar ik ben net erg verlegen, ik voel me ongemakkelijk bij al die aandacht.»

– Heeft de populariteit van de reeks ook voordelen?

GARCIA-RULFO «Natuurlijk. Ik kreeg tot voor kort enkel rollen aangeboden als arbeider of drugsbaron, vanwege mijn achtergrond. Nu mag ik een beroemde advocaat spelen!

»Er zijn nieuwe deuren voor me opengegaan, maar verder is mijn leven weinig veranderd. Sta ik niet op een filmset in Los Angeles, dan keer ik terug naar mijn boerderij in Mexico, waar iedereen me al van kinds af kent. De meesten hebben er nog nooit van Netflix gehoord (lacht). Ik zorg voor de koeien en de paarden, en ik kweek limoenen.»

– Bedenker Michael Connelly verkocht miljoenen boeken over de advocaat Mickey Haller, Matthew McConaughey speelde hem in de gelijknamige hitfilm uit 2011. Wat maakt Haller zo’n boeiend figuur?

GARCIA-RULFO «Matthew McConaughey weet ’m heel mooi te omschrijven: ‘Mickey is een man die in de regen danst zonder nat te worden.’ Ik wou dat ik dat zelf had bedacht (lacht). Mickey heeft twee ex-vrouwen, een tienerdochter, een drugsverslaving en cliënten die van moord beschuldigd worden. De meesten zouden panikeren, maar Mickey vindt net rust in de chaos.»

– In de laatste afleveringen van het tweede seizoen ontdekken we of Hallers cliënt een moord heeft gepleegd. Wat denk jij?

GARCIA-RULFO «Ik denk dat Mickey die zaak nooit had moeten aannemen. Het bewijs wijst heel duidelijk naar de knappe Lisa, maar Mickey heeft een boontje voor haar. Toch schakelt hij zijn gevoelens uit in de rechtszaal, zoals elke goede advocaat. ‘Schuldige cliënten zijn makkelijker om te verdedigen,’ zei Mickey ooit. ‘Dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt.’»

– Zou je jezelf inmiddels kunnen verdedigen in een rechtszaak?

GARCIA-RULFO «Ik weet de helft van de tijd niet wat ik zeg als Mickey Haller. Huur mij dus niet in als advocaat, want dan gaan we allebei naar de gevangenis (lacht).»

‘The Lincoln Lawyer – seizoen 2, deel 2'

Vanaf 3 augustus op Netflix