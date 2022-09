De pottenbakkers in ‘De schaal van Pascale’ zijn onwaarschijnlijk creatief. Waren de makers dat ook maar

Kürt Rogiers zit te knoeien aan een pottenbakkerswiel, de arme man sakkert en zucht. Gelukkig staat Pascale Naessens mild te schuddebollen. Ze helpt Rogiers uit de nood en samen gaan ze aan het draaien zoals Patrick Swayze en Demi Moore in ‘Ghost’. Tot daar het reclamefilmpje voor het nieuwe VTM-programma ‘De schaal van Pascale', dat in zijn eerste aflevering wel alles gaf wat de trailer beloofde: keramiek, clichés en erotische innuendo’s.

In tegenstelling tot wat ik na het voorfilmpje vreesde, is ‘De schaal van Pascale’ is geen lollig wedstrijdje potten bakken met BV’s. Voor dit concours kregen acht amateur-keramisten eerst een intensieve masterclass en trokken ze zich twee maanden terug achter hun draaischijf om dan voor tv hun kleine kleigelukjes te presenteren aan een door de glazuur geverfde jury. Rudie Delanghe werd geïntroduceerd als de oervader van de Vlaamse klei, zijn collega Eric ‘Tortus’ Landon is de Amerikaanse posterboy van het keramiek met een miljoen Instagramvolgers, een doortastende blik en twee stevig bij elkaar geknede bicepsen.

Maar de echte sterren zijn de kandidaten, zoals altijd bij dit soort wedstrijden evenzeer gekozen als persoonlijkheid dan als talent. Mannen en vrouwen uit één stuk klei, die vloeken en weer doorgaan als hun schaal voor de dertigste keer weer verandert in een vormeloze morzel gronds. Mensen als Jean-Yves, een Brusselse Kortrijkzaan met een très chouette Frans accent die uit de losse pols quotes boetseert als: “De klei helpt mij tot rust te komen, dus ik moet de klei ook helpen tot rust te komen.” Even leek hij de eerste afvaller te worden, maar slager Frederic had toch een nog iets minder perfect servies gedraaid. “Ik ga de kritiek omhelzen en in mijn rugzak steken", mijmerde hij. Zouden alle pottenbakkers zo breekbaar zijn als hun maaksels?

Voor mensen die lomper zijn dan de doorsnee keramist, een groep waarvoor je als Humo-journalist zonder vragen een lidkaart krijgt, is ‘De schaal van Pascale’ een mooie introductie tot keramiek. Zo leer je dat je op klei moet kloppen om de vorm mooi rond te krijgen, een handeling die Kürt Rogiers – ergens zit er toch nog wat Tommy van ‘Costa’ in hem – aan iets anders deed denken. “Billenklets?” ginnegapte Naessens overbodig. Volgens haar heeft keramiek “veel suggestieve momenten in zich”. Een paar minuten later noemde ze kandidaat Lucas, tot aan zijn broekspijpen onder de klei, een "natte draaier”. Kijk, dan houden wij het niet meer.

Pottenbakken begint bij de klei te centreren op de draaischijf, zo blijkt. Dan moet je creatie drogen, werk je ze af en bak je ze. In de laatste fase gaat er glazuur over. Zoveel mogelijk naar het midden en dan een laagje glans erop: zo nader bekeken kun je veel VTM-programma’s vergelijken met een pas gedraaide pot. Ook ‘De schaal van Pascale’, helaas. “Als je de beste wil zijn, dan kun je niet braaf zijn”, kreeg Jean-Yves te horen van de jury over zijn borden en soepkommen. Had iemand die raad niet kunnen geven aan de makers van dit programma? Letterlijk elk element komt uit andere talentenjachten. De kandidaten schrijden in slow-motion het programma binnen. Eerst voeren ze een creatieve en dan een technische proef uit, waarna de winnaar... hier komt ie ... automatisch doorgaat naar de aflevering van volgende week! ‘De schaal van Pascale’ had evengoed ‘Pottenbake-off Vlaanderen’ kunnen heten. Of ‘Keramiek Masters’. Of ‘Belgium’s Got Ecru’.

Een programma over keramiek? Graag! Mensen die iets onwaarschijnlijk goed kunnen, zijn altijd fijn om naar te kijken. Alleen is ‘De schaal van Pascale’ geen ambachtelijk geglazuurd kaarsenhoudertje, eerder industrieel afgedraaid porselein van de IKEA.