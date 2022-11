De prijs van een goedkoper abonnement mét reclame: deze toptitels op Netflix verdwijnen in de nieuwe formule

Een Netflix-abonnement met reclameboodschappen mag dan wel goedkoper zijn, u betaalt de prijs op een andere manier. In landen waar de nieuwe abonnementsformule al gelanceerd is, blijkt dat sommige populaire series in het ‘Basic met reclame’-abonnement niet meer bekeken kunnen worden.

Netflix had voor de lancering al aangekondigd dat sommige films en series in het abonnement met reclame zouden sneuvelen, maar verzekerde dat het om ‘een zeer kleine minderheid’ zou gaan. Die minderheid bevat echter wel enkele kleppers, zo blijkt uit de twaalf landen waar het goedkopere abonnement al werd gelanceerd. In onder andere Italië, Frankrijk en Duitsland kunnen Netflix-klanten met het ‘Basic met reclame’-abonnement niet kijken naar onder meer ‘House of Cards’, ‘Peaky Blinders’ en ‘The Good Place’. De titels verschijnen nog wel op de homepagina en zijn ook terug te vinden via de zoekfunctie, maar in de rechterbovenhoek staat een klein slotje: een aanduiding dat de bewuste serie of film niet beschikbaar is voor gebruikers met het goedkope abonnement. Andere verdwenen series zijn ‘The Last Kingdom’, ‘The Sinner’, ‘Good Girls’, ‘Queen of the South’, ‘Arrested Development’, ‘The Magicians’, ‘New Girl’ en ‘Friday Night Lights’. De laatste drie series waren sowieso al niet te bekijken in België. Helaas geen ‘Emily in Paris' op de lijst: om voorgoed verlost te zijn van die nachtmerrie zult u uw televisietoestel in brand moeten steken.

Lees ook: De vuile was van prinses Diana, een moord op Valentijn en een eenzame videotheek: de 6 beste nieuwe titels om te streamen op Netflix en co.

Het verlies van bepaalde series in het abonnement met reclame is volgens Netflix te wijten aan ‘licentiebeperkingen’. De deals die de streamingdienst heeft afgesloten met de verschillende productiehuizen dateren nog uit een tijdperk waarin er geen sprake was van reclameboodschappen, dus moeten sommige contracten herbekeken worden. Netflix zegt deal per deal opnieuw te onderhandelen om een zo groot mogelijk deel van de catalogus ook beschikbaar te maken met reclame, en belooft dat het aantal afwezige titels nog zal slinken.

Wachten op België

Met de nieuwe overeenkomsten om sommige series en films toch uit te zenden met reclame is overigens flink wat geld gemoeid, maar het klanten en inkomsten verliezende Netflix wil niet specifiëren hoe diep ze juist in de buidel moest tasten. De goedkopere abonnementenformule is de streamingdiensts meest recente strategie om de tegenvallende cijfers op te krikken. Een abonnement met reclame kost in de meeste landen waar het al gelanceerd is dan ook iets meer de helft van het voordien goedkoopste abonnement (waarvoor je in België 8,99 euro betaalt).

Wanneer het ‘Basic met advertenties’-abonnement naar België komt, is nog niet bekend. Wie in de toekomst zo’n formule wil afsluiten, mag zich verwachten aan 4 à 5 minuten reclame per uur, verdeeld over spotjes van telkens 15 à 30 seconden. De reclame zal niet enkel aan het begin en einde van series verschijnen, maar ook in het midden van de aflevering.