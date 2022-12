De psychiater in Steve Carell, de moordvelden in Texas en trollen in Scandinavië: het beste om nu te streamen op Netflix en co

‘The Patient’

Vanaf 30 november op Disney+

SERIE Sinds Steve Carell in 2013 afscheid nam van ‘The Office’ was hij – met uitzondering van de geflopte Netflix-comedy ‘Space Force’ – vooral te zien in serieuzere rollen: als bezorgde vader in ‘Beautiful Boy’, als Donald Rumsfeld in ‘Vice’ en als tv-producer in ‘The Morning Show’. Ook in de nieuwe tiendelige thriller ‘The Patient’ laat Carell zich van zijn ernstige kant zien en afgaande op de recensies in de VS, zet hij één van de beste prestaties uit zijn carrière neer. Carell speelt Alan Strauss, een psychiater die wordt gegijzeld door een patiënt met een opmerkelijke eis: Sam (Domhnall Gleeson) is namelijk een psychopaat en wil dat Alan hem helpt om zijn moorddadige lusten te leren bedwingen. Voor de dokter begint een lange praatsessie waarin hij diep in de geest van zijn gijzelnemer graaft, zodat hij de levens van anderen kan redden. Tussendoor moet Alan ook zijn eigen trauma’s onder ogen zien: de dood van zijn vrouw en de getroebleerde relatie met zijn zoon.

‘Crime Scene: The Texas Killing Fields’

Vanaf 29 november op Netflix

DOCU De true crime-serie ‘Crime Scene’ heeft een intrigerend uitgangspunt – de reeks onderzoekt welke rol een bepaalde locatie heeft gespeeld bij misdaden – maar had in de eerste twee seizoenen, rond het Cecil Hotel in Los Angeles en Times Square in New York, moeite om de verwachtingen in te lossen. Misschien brengt de derde reeks beterschap: ‘The Texas Killing Fields’ gaat over een stuk land nabij Houston van ongeveer 10 hectare groot, waar sinds de jaren 1970 dertig lichamen zijn teruggevonden, vooral van meisjes en jonge vrouwen. Omdat het zo’n afgelegen en desolaat gebied is, gekneld tussen autosnelwegen en olieraffinaderijen, zou het de ideale plek zijn om mensen te laten verdwijnen. Men gaat er ook van uit dat er meerdere seriemoordenaars in de regio actief zijn. Deze reeks volgt één vader die blijft zoeken naar de persoon die zijn dochter om het leven bracht, één van de vele zaken uit de ‘Killing Fields’ die tot op vandaag onopgelost zijn.

Beeld COURTESY OF NETFLIX

‘Un hombre de acción’

Vanaf 30 november op Netflix

FILM De Spaanse anarchist Lucio Urtubia Jiménez (1931-2020) hielp mee bij de arrestatie van de gevluchte nazi Klaus Barbie, hielp in de jaren 60 enkele Black Panther-activisten uit de VS ontsnappen en zat in het verzet tegen dictator Franco. Zijn belangrijkste doelwit was echter de bankensector. In 1977 zette hij een actie op het getouw waarmee hij één van de grootste financiële instellingen ter wereld op de knieën probeerde te krijgen. Urtubia vervalste voor 20 miljoen dollar aan reischeques van Citibank en wisselde ze in. De nieuwe Spaanse film ‘Un hombre de acción’ reconstrueert de woelige carrière van Urtubia, die dankzij zijn acties tegen het grootkapitaal de bijnaam ‘de moderne Robin Hood’ kreeg en die, als we zijn levensloop bekijken, misschien ook wel model stond voor El Profesor uit ‘La casa de papel’.

Beeld QUIM VIVES/NETFLIX

‘Troll’

Vanaf 1 december op Netflix

FILM Tokio heeft Godzilla, New York heeft King Kong en Scandinavië heeft… trollen! In de monsterfilm ‘Troll’ ontwaakt een eeuwenoud beest in de bergen van Noorwegen. De reusachtige trol laat op zijn weg naar hoofdstad Oslo een spoor van vernieling na. De overheid slaat terug met bommen, helikopters en tanks, maar tevergeefs. Het is aan een vernuftige paleontoloog en een handvol andere onwaarschijnlijke helden om het monster te nekken. ‘Troll’ is het nieuwste werk van Roar Uthaug, de Noorse regisseur achter rampenfilm ‘The Wave’ en de ‘Tomb Raider’-reboot met Alicia Vikander.

Beeld Courtesy of Netflix

‘Firefly Lane - seizoen 2'

Vanaf 2 december op Netflix

SERIE Onze Man omschreef het eerste seizoen van de Netflix-dramareeks ‘Firefly Lane’, dat verschillende decennia uit de vriendschap van twee totaal verschillende vrouwen in kaart brengt, als een frustrerende, maar verslavende soap. Het aantal ergernissen heeft Netflix niet bijgehouden, maar de streamingdienst telde 49 miljoen kijkers voor de reeks en dus mocht ‘Firefly Lane’ terugkeren voor een tweede seizoen. Dat is meteen ook het laatste, al wordt het wel in twee delen opgesplitst: de eerste acht afleveringen verschijnen deze week, de andere helft komt er pas volgend jaar. De nieuwe jaargang belooft de innige vriendschap tussen de flamboyante Tully (Katherine Heigl aka Izzie uit ‘Grey’s Anatomy’) en de ingetogen Kate (Sarah Chalke) verder uit te diepen en belooft ook een antwoord op de vraag waarom beiden vandaag uit elkaar zijn gegroeid.

Beeld COURTESY OF NETFLIX

‘Sr.’

Vanaf 2 december op Netfix

DOCU Robert Downey Jr. (57) legde de laatste maanden van Robert Downey Sr. in een docufilm in zwart-wit vast. Zoonlief, beroemd als Iron Man, wilde namelijk uitzoeken wie zijn vader is, voor het te laat was. De appel viel bij de Downeys niet ver van de boom. Ze hadden dezelfde roeping – acteren en films maken – en deelden dezelfde scherpe humor. ‘Probeerden mensen betekenis in jouw werk te vinden?’ vraagt Jr. over de tientallen comedyfilms die vader heeft gemaakt. ‘O, mijn God. Ik hoop van niet,’ antwoordt Sr. laconiek. Het liefdevolle portret is een pakkende lijkrede geworden, want Robert Downey Sr. stierf in de zomer van 2021.