De queeste van Dev Patel: ‘Ik ben David Copperfield én een ridder, beter wordt het niet’

Een nobele queeste of een idiote zelfmoordmissie? In de fantastische fantasyfilm ‘The Green Knight’ speelt Dev Patel (31) aspirant-ridder Gawain, de lanterfantende neef van koning Arthur die een plekje aan de Ronde Tafel hoopt te bemachtigen door zich door een menselijke boomstronk alias De Groene Ridder te laten onthoofden.

DEV PATEL (‘Slumdog Millionaire’) «De Groene Ridder komt naar het hof van Koning Arthur met een uitdaging: hij is bereid zich te laten onthoofden, als hij een jaar later dezelfde verwonding aan de dader mag toebrengen. Gawain hakt prompt de kop van De Groene Ridder af, maar die raapt gewoon lachend zijn hoofd op. En dus zit Gawain met een probleem: als hij in de gratie van zijn nonkel wil komen, moet hij de gemaakte belofte nakomen en zich laten omleggen.»

– Zonder hoofd kan Gawain toch moeilijk genieten van de eeuwige roem?

PATEL «Tja, de allergrootsten ter wereld balanceren tussen gek en geniaal. Gawain heeft er alles voor over om een plekje in de annalen te verdienen. Ik kan me vereenzelvigen met deze ambitieuze jongeman die simpelweg verlangt om ergens bij te horen.

»Gawain begint de film als een dronken nietsnut die van het bordeel zijn tweede thuis heeft gemaakt. We wijken daarmee af van het kuise origineel, de 14de-eeuwse ridderroman ‘Sir Gawain and the Green Knight’, waarin de held altijd het juiste doet. Onze Gawain heeft veel meer te bewijzen en te leren.»

– Is ‘The Green Knight’ een klassieke ridderfilm zoals ‘Dragonslayer en ‘Excalibur’?

PATEL «Niet zozeer. Er zijn geen belegeringen en nauwelijks zwaardgevechten. Regisseur David Lowery (‘Pete’s Dragon’) nam ‘Barry Lyndon’ van Stanley Kubrick uit 1975 als inspiratiebron: ook een traag epos, waarin elke scène eruitziet als een schilderij. De queeste van Gawain is bovenal psychologisch. Als kijker kom je in een koortsdroom terecht, waarbij je na een tijdje niet goed meer weet wat echt is en wat niet.»

– Gawain werd in het verleden gewoonlijk door een witte acteur neergezet. Weegt dat?

PATEL «Ja. Ik vrees voor de trollen op het internet, maar ik wilde deze ongelooflijke kans echt niet laten liggen. Ik mocht Excalibur vasthouden: het kind in mij was door het dolle heen.

»Vroeger kreeg ik alleen maar stereotiepe rollen aangeboden: de computernerd, de gekke sidekick. Maar sinds ‘Slumdog Millionaire’ zien filmmakers méér in mij. In 2019 mocht ik al David Copperfield spelen in ‘The Personal History of David Copperfield’, nu een ridder van de Ronde Tafel: beter wordt het niet.»

‘The Green Knight’ is nu te zien in de bioscoop.