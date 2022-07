De Red Flames versloegen deze week niet alleen de Italianen, maar ook het mannenvoetbal

Het spektakel in de laatste Tourweek heeft ook de kijkcijfers naar nieuwe hoogten gebracht. De ontknoping in de rit naar Hautacam was zelfs het best bekeken programma van de week.

Ook de rit van dinsdag werd naarstig gevolgd (859.574): blijkbaar vond de gemiddelde Vlaming het op de warmste dag van het jaar vooral aangenaam om te kijken naar wielrenners die zich bij al even hoge temperaturen een berg op moesten hijsen.

‘Vive le Vélo’ haalde zijn beste cijfer op donderdag, mede geholpen door het feit dat de uitzending een stuk vroeger op de avond kwam vanwege het concert naar aanleiding van de nationale feestdag. Dat concert had in totaal 638.000 kijkers, niet echt evenwichtig verdeeld over de drie zenders: 456.000 mensen volgden alles via Eén, 146.000 kijkers zapten naar VTM en 36.000 erg trouwe James Cooke-fans bleven hangen bij Play4.

Nog een druk bekeken sportieve topprestatie: de derde groepswedstrijd van de Red Flames: terwijl de tweede match tegen Frankrijk 315.156 kijkers had, zaten er voor de thriller tegen Italië bijna 450.000 mensen voor de buis. De voetbalvrouwen deden het zo voor een keer een stuk beter dan de mannen: de Supercup tussen Club Brugge en AA Gent, het officieuze begin van het nieuwe seizoen, moest het immers met nauwelijks 92.347 kijkers stellen.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van 15 tot en met 21 juli. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 RONDE VAN FRANKRIJK EEN 882.187

2 HET JOURNAAL (19U) EEN 878.482‏

3 VIVE LE VELO EEN 753.000‏‏

4 FC DE KAMPIOENEN EEN 660.096‏

5 HET NIEUWS (19U) VTM 648.556‏

6 SWITCH EEN 645.402‏

7 CONCERT NATIONALE FEESTDAG EEN/VTM/PLAY4 638.000

8 RADIO 2 ZOMERHIT EEN 625.397‏

9 DAGELIJKSE ZOMERKOST EEN 584.433‏

10 FLIKKEN MAASTRICHT EEN 556.932‏

11 HET JOURNAAL (13U) EEN 544.681‏

12 BORN TO BE WILD EEN 457.508‏

13 ITALIE-BELGIE Canvas 445.084‏

14 TIEN OM TE ZIEN VTM 358.354‏

15 MY BIG FAMILY FARM EEN 335.464‏

16 #LIKEME EEN 317.793‏

17 THE DOG HOUSE EEN 315.372‏

18 LUCHTHAVEN 24/7 EEN 309.754‏

19 EXPEDITIE PAIRI DAIZA VTM 301.475‏

20 HET JOURNAAL LAAT EEN 289.401‏

21 WK ATLETIEK EEN 277.229‏

22 SERENGETI EEN 268.526‏

23 REMARKABLE PLACES TO EAT EEN 267.544‏

24 SPARTACUS RUN VTM 259.173‏

25 DIE HUIS EEN256.025