De reisvrienden van Dieter Coppens, de ideale wereld van Ella Leyers en terreur op de Spelen

‘Down the road’

Dieter Coppens en medebegeleidster Saar trekken in ‘Down the road’ weer de wijde wereld in met zes jongeren met het syndroom van Down: Ellen, Simon, Anne-Sophie, Bob, Isa en Ruben. De zes reisgenoten trekken in dit vijfde seizoen naar het prachtige Thailand. De ene heeft al heel wat reiservaring, voor de andere is het de eerste keer dat ze zo lang van huis weg zijn.

Om 20.40 op Eén

‘Terror at the games: Munich ’72'

Op de Olympische Spelen van München verdwijnt sport naar de achtergrond als een Palestijnse terreurgroep de Israëlische delegatie atleten gevangenneemt. Deze vierdelige reeks reconstrueert de gijzeling.

Om 22.09 op NPO2

‘De ideale wereld’

Het leven is al serieus genoeg en enkel humor en relativering kunnen ons redden op weg naar de ideale wereld. Dus nemen we enkel avond voor het slapengaan nog de debatfiches van Theo Francken door. En als die niet beschikbaar zijn, zetten we met plezier ‘De ideale wereld’ op, dat dit seizoen vakkundig gepresenteerd door Ella Leyers, voortaan niet twee, maar opnieuw vier keer per week op uw buis: ‘Ik word als krachtig en doortastend gezien, maar ik heb net een heel klein hartje.’

Om 22.15 op Canvas

‘Starter for 10'

Knuffelbare britcom met James McAvoy als eerstejaarsstudent in Bristol University, anno 1985, die ervan droomt om de quiz ‘University Challenge’ te winnen en de mooie Alice (Alice Eve) te versieren. Levendig en enorm sympathiek, zij het niet erg origineel. Bijrol voor Benedict Cumberbatch, kort voor zijn doorbraak.

Om 23 uur op BBC2

‘The Repair Shop’

In ‘The Repair Shop’ zet een team van gepassioneerde vakmensen en ambachtslieden zich in om gebroken maar geliefde voorwerpen vol verhalen en familiegeschiedenis weer tot leven te brengen. De presentatie is voor rekening van Danira Boukhriss Terkessidis, waarvan we vermoeden dat ze grotendeels de roestvlekken door de voortdurende stromende tranen van de deelnemers zal moeten behandelen.

Om 21.35 op één

