De Rode Duivels werden óók verslagen door Wim Lybaert

Een rit door mythische landschappen, gejaagd door weer en wind, met enkele door het leven getekende koppen aan het stuur: ‘De Columbus’ met Wim Lybaert en Wim Willaert liet ook deze week de concurrentie, inclusief Parijs-Roubaix, achter zich.

De kletsnatte kasseiklassieker werd - met dank aan de helse, heroïsche omstandigheden - wel een stuk drukker bekeken dan het WK van vorige week (957.564) en deed het ook beter dan de vorige editie in april 2019, toen Philippe Gilbert zegevierend over de meet kwam (1.006.965). In de lijst van best bekeken eendagskoersen van de afgelopen jaren moet Parijs-Roubaix - als was het Florian Vermeersch aan de meet met Sonny Colbrelli - slechts één wedstrijd laten voorgaan: de Ronde van Vlaanderen van april dit jaar, die door 1.300.502 mensen werd gevolgd.

Ook de match van de Rode Duivels in de halve finale van de Nations League was - naast een nieuwe traumatische ervaring voor alle voetbalfans - erg populair. De andere halve finale een dag eerder tussen Italië en Spanje kon 350.390 mensen bekoren. Buiten de top25: ‘Het Scheldepeloton’, dat na zes imponerende weken afsloot met een sterke eindsprint en in de laatste aflevering de hoogste score van het seizoen behaalde: 321.953 kijkers.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van 1 tot en met 7 oktober. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 DE COLUMBUS EEN 1.343.096

2 BELGIË - FRANKRIJK VTM 1.247.385

3 PARIJS-ROUBAIX H. EEN 1.232.773

4 THUIS EEN 1.047.212

5 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.011.156

6 IEDEREEN BEROEMD EEN 983.780

7 SPORTWEEKEND EEN 946.295

8 ONDER VUUR EEN 818.180

9 SPOED 24/7 EEN 689.789

10 BLOKKEN EEN 681.587

11 DURF TE VRAGEN EEN 653.220

12 HET JOURNAAL (13U) EEN 631.743

13 K2 ZOEKT K3 VTM 625.839

14 FC DE KAMPIOENEN EEN 622.451

15 HET NIEUWS (19U) VTM 606.984

16 BELGIUM’S GOT TALENT VTM 575.920

17 FAMILIE VTM 570.892

18 LOSLOPEND WILD EEN 538.467

19 DE WEG NAAR ROUBAIX EEN 516.928

20 PARIJS-ROUBAIX D. EEN 505.793

21 LET’S TALK ABOUT SEX EEN 499.834

22 IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? EEN 497.535

23 HELDEN VAN HIER VTM 495.483

24 DE VERHULSTJES IN SAINT-TROPEZ PLAY4 488.427

25 DAGELIJKSE KOST EEN 437.947