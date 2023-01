De sappige true crime ‘The Hatchet Wielding Hitchhiker’ vertelt ook iets over hoe vluchtig roem kan zijn

‘A really fucked up story’, zo noemt Jessob Reisbeck het verhaal van Kai, wiens tot de verbeelding sprekende bijnaam nu ook de titel is van een true crime-documentaire op Netflix. Wie de anderhalf uur durende film achter de rug heeft, kan de journalist die destijds het interview afnam dat Kai wereldberoemd maakte alleen maar gelijk geven.

Bijna tien jaar geleden, op 1 februari 2013, vindt er in Californië een als een auto-ongeval vermomde ‘hate crime’ plaats, wanneer een bestuurder inrijdt op een zwarte man en hem probeert te pletten tussen zijn wagen en een geparkeerde truck. Jett Simmons McBride, de automobilist, stapt uit en roept tegen de geschokte omstanders dat hij Jezus is en dat alle zwarte mensen moeten sterven. Dat er desondanks geen doden vallen, is te danken aan Kai, een dakloze lifter die naast McBride zit op het moment van de aanslag. Net wanneer de geweldenaar een vrouw die het slachtoffer komt helpen in een houdgreep neemt, stapt Kai uit en knuppelt hij McBride neer met een handbijl die hij bij had.

Vlak na de gebeurtenissen geeft een verwaaide en haveloze Kai - geen achternaam en ‘straight outta dogtown’ - een interview aan de lokale reporter Jessob Reisbeck en dat gaat ‘s anderendaags viraal. Op YouTube krijgt het clipje miljoenen views, de reacties op zijn heldendaad stapelen zich op en het stukje waarin de ‘hatchet wielding hitchhiker’ erg grafisch beschrijft hoe hij McBride de kop insloeg - ‘Smash, smash, S - uh - MASH!’ - wordt een meme. Kai krijgt aanvragen van over de hele wereld én het aanbod om een realitysoap over zijn leven te draaien, van de producers van ‘Keeping up with the Kardashians’ dan nog. Dat het nooit zover is gekomen en veel Netflix-abonnees wellicht voor het eerst van Kai zullen horen via deze documentaire komt door iets wat drie maanden later gebeurt: Joseph Galfy, een 74-jarige man uit New Jersey wordt doodgeslagen in zijn eigen huis en alles wijst erop dat de sympathieke lifter er iets mee te maken heeft.

‘The Hatchet Wielding Hitchhiker’ staat op Netflix onder de noemer ‘true crime’ maar eigenlijk komen de twee misdaden - de aanslag van McBride en de moord op Galfy - maar zijdelings aan bod. De makers besteden veel meer tijd aan de korte periode waarin Kai een ster was en geven zo een boeiende inkijk in hoe vluchtig en absurd roem soms kan zijn in tijden van sociale media en het internet. Voor Kai beschuldigd werd van moord was namelijk al overduidelijk dat de jongeman enige psychologische bijstand kon gebruiken. Maar de mensen die hem kenden van de memes zagen vooral iemand met wie ze een selfie konden nemen terwijl ze ‘Smash’ riepen en de Hollywoodproducers die aan zijn mouw trokken beschouwden Kai als een shortcut richting hogere kijkcijfers en negeerden vrolijk alle onheilspellende voortekenen.

Het verhaal over zijn passage in de talkshow van Jimmy Kimmel is in dat opzicht exemplarisch. De uren voor de opnames pist Kai op Hollywood Boulevard de ster van Julio Iglesias onder, drinkt hij op zijn hotelkamer een fles whisky in één teug leeg en urineert hij ook over een spandoek van het programma waarin hij te gast is. Desondanks is er niemand die zich afvraagt of het wel een goed idee is om Kai op te voeren in een van de meest bekeken talkshows van de VS; sterker nog, de dakloze jongen krijgt na zijn passage zelfs een eigen rubriek aangeboden, Kai’s Korner, waarin hij films mag bespreken. Wanneer de producers door hebben dat Kai zich niet eens genoeg kan concentreren om een trailer te bekijken, laten ze dat idee snel weer varen.

Aan de ene kant zit ‘The Hatchet Wielding Hitchhiker' dus in dezelfde schuif als ‘Abducted in Plain Sight' of ‘The Tinder Swindler’: Netflix-documentaires waarin een sappig misdaadverhaal verteld wordt, in dit geval dan over een jongeman die het ene moment een coole held was en het andere moment - in de woorden van de rechter die hem veroordeelde - ‘een koelbloedige en meedogenloze moordenaar’ bleek te zijn. Maar de film biedt gelukkig ook iets extra’s, door te tonen dat er nog een andere kant aan de ‘fucked up story’ zat, waarin iemand met mentale problemen plotseling in een absurde situatie terecht kwam en degenen die hem hadden kunnen helpen liever de andere kant uitkeken.