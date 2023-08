De satirische ondertoon in ‘How to Become a Cult Leader’ op Netflix lijkt de afgrijselijke daden van Charles Manson en co. soms te vergoeilijken

Woke versus anti-woke, een nakende Derde Wereldoorlog, Siegfried Bracke. De laatste weken borrelt het idee om me met een aardig gezelschap gelijkgezinden af te zonderen op de Limburgse vlaktes, waar we onze dagen vullen met naakte choreografieën en groepsmijmeringen, steeds vaker onder mijn hersenpan. Lessenpakket ‘How to Become a Cult Leader’ werd door Netflix dan ook op het uitgelezen moment mijn richting uit geschoten. Maar dit stukje komt helaas niet tot u vanuit een knus ingerichte yurt, maar vanuit dezelfde smakeloze DPG-toren als gebruikelijk. Gebuisd dus! De serie meer dan ik.

Peter Dinklage - kleine man, grootse stem - leerde de kijker eerder al ‘How to Become a Tyrant’ en in zes halfuur-durende colleges zou hij ons ook even alle kneepjes van het sekteleider-vak bijbrengen. Zitten, zwijgen en niet spieken!

Elke aflevering/les is opgebouwd rond één uitverkoren sekteleider: ‘Bouw je fundering’, wordt gedoceerd aan de hand van Charles Manson, de mislukte muzikant die actrice Sharon Tate liet doorzeven door zijn hippie-bende, ‘Breid je kudde uit’ volgt Jim Jones, de excentrieke en door Adolf Hitler geobsedeerde dominee die samen met 900 mensen ‘zelfmoord’ pleegde in hun zelfvoorzienende stad in Guyana, en in ‘Manipuleer je imago’ leren we Shoko Asahara kennen, de zwevende sekteleider van Aum Shinrikyo die pas vijf (!) jaar geleden werd opgeknoopt voor zijn zevenentwintig gifgas-moorden op de wormtrein van Tokio.

Aan boeiende verhalen duidelijk geen gebrek, wat het alleen maar frustrerender maakt dat ze stuk voor stuk erbarmelijk worden gebracht. Dat verwijt kan je niet aan de researchers toeschrijven: zij verzamelden archiefbeelden, ingewijde experts, maar bovenal een hoopje ex-sekteleden die uit eerste hand beklijvend konden vertellen waarom iemand zich door zo’n op het eerste zicht bespottelijk personage zou laten overhalen ondenkbare daden te stellen. Waarom neem je, simpelweg omdat iemand zonder échte macht het je opdraagt, iemands leven? Of erger nog: je eigen? We kwamen het nooit te weten.

De reden? Het hoopje oenen in de montageruimte die de archiefbeelden en sprekende interviews in flitsend tempo en vooral niet-chronologische volgorde afwisselden met beelden van het zogezegde sekte-handboek, koddige tekenfilm-vertellingen van gruwelijke gebeurtenissen en zelfs compleet overbodige stock-beelden. Als Dinklage vertelt dat Asahara de politiek instapt, krijg je niet meer te zien dan een vliegtuig met achterbengelend ‘Vote for me!’-spandoek, ‘leg de juiste connecties’ wordt infantiel gesymboliseerd door een anonieme handdruk, en als we horen dat Ti en Do van Heaven’s Gate hun volgelingen persoonlijk castreerden, kijk je verward naar een kipfilet die met een slagersmes wordt bewerkt. Niet uiterst gepast, en we zagen het zowaar al beter uitgevoerd in Coolblue-reclames.

Dat was overigens niet de enige onbetamelijke keuze, want die chaotische beeldenbrij overgoot Dinklage met een overdosis aan informatie - geregeld krijg je nog eens een verhaaltje over een compleet onbekende sekte die je maar hoort te kennen - waarin hij het onderwijzer-format veel te ver doortrok. Het gebeurde elke aflevering meerdere keren dat hij door het ‘onderrichten’ van de tactieken, met zijn bijbehorende satirische ondertoon, de afgrijselijke daden leek te vergoelijken. Net nadat Dianne Lake geëmotioneerd vertelt hoe Manson haar mentaal en fysiek misbruikte toen ze amper veertien jaar oud was en hoe opgelucht ze was dat ze als bij toeval verstek gaf voor de moordnacht, verkondigt Dinklage doodleuk dat Charlie Manson verzaakte voor hij zijn volledige potentieel als sekteleider kon waarmaken. ‘Dat kun jij vast beter!’ Satire moet kunnen over élk onderwerp, maar dan moet je wel de juiste toon vinden, die was in deze docu te vaak zoek.

Door de turbulente montage, de té satirische ondertoon en het gebrek aan tijd om de straffe getuigenissen te laten inzinken, steek je weinig op en dringen de vreselijke daden nooit helemaal tot je door. De zeven sekteleiders, die samen honderden doden en nog een véél meer verwoeste levens op hun conto hebben, lijken na zes afleveringen op niets meer dan vernuftige deur-aan-deurverkopers. Dat is niets minder dan tragisch, want in één beweging schilder je de vele slachtoffers af als onnozele volgelingen, en niet als de broze geesten die tiranniek werden gemanipuleerd en misbruikt.

Én het zadelt toegewijde cursisten op met onwerkelijke verwachtingen over het simplisme van het sekteleider-bestaan. Maar dus: stofzuiger, iemand?