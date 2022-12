De scenaristen van de kerstspecial van ‘Dertigers’ hadden als straf ook naakt rond een blokhut mogen lopen

Dit is de periode waarin mensen milder, meer vergevingsgezind en warmer zijn dan anders en daar ontsnappen ook wij niet aan: onlangs nog hadden we na de finale van het WK bij het zien van een teleurgestelde Kylian Mbappé zelfs heel even een gevoel dat we niet anders dan medelijden kunnen noemen. Maar wanneer de VRT een kerstspecial van ‘Dertigers’ op ons afvuurt, een aflevering die zomaar eventjes anderhalf uur duurt, ja dan wordt het toch erg moeilijk om vredelievend te blijven.

Begin dit jaar was op Eén al de finale van ‘Dertigers’ te zien, maar dat betekent niet dat de serie ermee ophoudt: over enkele weken start een nieuw seizoen van de soap maar dan met een volledig andere cast en nieuwe verhaallijnen die het woelige leven van de modale dertiger uitspitten. Vooraleer de acteurs en actrices uit de originele reeks hun taak en hun ene gelaatsuitdrukking aan hun opvolgers moesten doorgeven, mochten ze nog even naar Lapland voor een kerstspecial. Aangezien de opnames plaatsvonden op een moment dat er veel minder sneeuw ligt in de regio dan rond Kerstmis en alle actie in Lapland zich in en rond de chalet van de vriendengroep situeerde, hadden de makers wel een hoop energie en geld kunnen besparen door in de Ardennen een huisje en één sneeuwmachine te huren. Maar vooruit, je neemt maar één keer afscheid van het personage met wie je nog decennialang geassocieerd zult worden.

Nu is ‘actie’ een te positief woord voor wat zich in de kerstspecial voltrok, want veel viel er niet te beleven. Natuurlijk heeft ‘Dertigers’ het nooit van de verrassende plotwendingen moeten hebben, maar wanneer je een verhaal dat in één aflevering van twintig minuten had gepast uitsmeert over anderhalf uur wordt de spoeling erg dun. Het begon met een montage die liet zien hoe het de vrienden vandaag verging - op de tonen van ‘A Long December’ van Counting Crows, achteraf bezien een uitstekende hint naar wat nog zou komen. Alex en Elias schuurden samen de vloer van hun nieuwe huis af en hadden een discussie over de vraag of ze witte of zwarte stopcontacten moesten kiezen. Er was een uitgebreide Secret Santa-scène waarin de vrienden kaartjes trokken om te weten voor wie een cadeautje zouden kopen. Na twintig minuten was ‘All I Want for Christmas’ van Mariah Carey al twee keer op de soundtrack gepasseerd, terwijl we dan nog niet eens in Lapland zaten.

De schamele pogingen om toch voor wat spanning te zorgen draaiden op weinig uit. In het toilet van de Laplandse blokhut vonden Alex en Elias, die aan het bekvechten waren over de tegels in hun douche, de bijsluiter van een zwangerschapstest. Die bleek uiteindelijk niet te zijn weggegooid door Louise, de dochter van Bart, maar door Caroline, de nieuwe partner van Bart; toen die hoorde dat hij opnieuw vader zou worden, kreeg hij ongeveer dezelfde blik in de ogen als Bruce Willis wanneer hij in ‘Die Hard’ ontdekt dat zijn vrouw vastzit in een wolkenkrabber met een groep terroristen. En Saar en Pieter hadden, ook al op het toilet, een erg oncomfortabel gesprek over hoe het zou zijn om een laatste keer seks te hebben, zonder gevoelens of consequenties, waarna ze natuurlijk met elkaar in bed doken en al even natuurlijk besloten om hun afgesprongen relatie opnieuw een kans te geven.

Op het einde moesten Alex en Elias helemaal naakt in de vrieskou een toertje rond de blokhut lopen, omdat ze naar de mening van hun vrienden iets te vaak over de gyproc in hun nieuwe woonst hadden gepraat. Het was niet slecht geweest als de scenaristen van deze special een gelijkaardige straf hebben moeten ondergaan.